Jos et pysty hakemaan pääsykoodiasi, sinun on otettava yhteyttä tukitiimiimme. Teemme parhaamme auttaaksemme, mutta emme voi palauttaa pääsykoodiasi tai omaa IP-osoitettasi, edes valtuuttaessa.

Oman IP-osoitteesi lisäosan kesto riippuu VPN-suunnitelmastasi. Esimerkiksi, jos ostat uuden 12 kuukauden ExpressVPN-suunnitelman, oma IP-osoitteesi on myös aktiivinen 12 kuukauden ajan. Et tällä hetkellä voi valita oman IP-osoitteesi kestoa erikseen tai muuttaa sitä oston jälkeen.

ExpressVPN:n oma IP-lisäosa on suunniteltu yksityisyytesi huomioon ottaen, ja olemme ryhtyneet erityisiin varotoimiin parantaaksemme anonyymisyyttä. Tavallisesti VPN-yhteyden aikana monet käyttäjät jakavat saman IP-osoitteen, mikä on keskeinen osa VPN:n anonymisointiprosessia. Kun oma IP-osoite on käytössä käyttäjällä, olemme ryhtyneet erityisiin varotoimenpiteisiin, jotta anonyymisyyden taso pysyisi korkealla: Kolmannet osapuolet tai edes ExpressVPN pysty assosisoimaan omaa IP-osoitetta itse käyttäjään.

Et voi valitettavasti. Kun olet hankkinut oman IP-osoitteen lisäosan , sinun täytyy asentaa se ExpressVPN-sovelluksessa ja valita sijainti. Kun sijainti on valittu, se sidotaan lisäosaan koko voimassaoloajaksi.

Oma IP-osoite, jota kutsutaan myös staattiseksi IP-osoitteeksi, on ainutlaatuinen IP-osoite, joka on osoitettu vain sinulle . Sen sijaan jaettu IP-osoite on osoitettu useille käyttäjille yhtä aikaa. Kun yhdistät VPN:ään, jaat IP-osoitteen monien muiden saman palvelimen käyttäjien kanssa.

Hanki uniikki IP-osoite, joka on vain sinun käytössäsi. Se on niin yksityinen, että edes ExpressVPN ei pysty jäljittämään sitä sinuun . Hyödynnä työresurssejasi etänä, vähennä CAPTCHA-tarkistuksia ja nauti sujuvammasta nettiselaamisesta — kaikki tämä VPN-yhteyden ollessa päällä.

