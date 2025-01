Turvallisuus We have implemented best-in-class physical, procedural, and technical security measures with respect to our offices and information storage facilities so as to prevent any loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, or modification of your Personal Data. Although we believe these systems are robust, it is important to understand that no data security measures in the world can offer completely infallible protection. For this reason, our guiding principle is to collect minimal data.

Palvelimet ja datakeskukset. Servers are housed in data centers with strong security practices. None of these data centers require us to collect or store any traffic data or Personal Data related to your use of the Services. If any data center were to ask us to log such data, we would immediately cease operations with said service provider and find alternative options. Even if a government were to physically seize one of our VPN servers, there would be no logs or information that would tie any individual user to a particular event, website, or behavior.

Henkilötietojesi säilyttäminen. Henkilötietojasi – jotka, korostaen, eivät koskaan sisällä mitään arkaluonteisia tietoja, kuten selaushistoriaa, DNS-kyselyjä tai IP-osoitteita, jotka liittyvät näihin tietoihin tai muuhun verkkokäyttäytymiseen – säilytetään rajoitetun ajan sovellettavan tietosuojalain mukaisesti (niin kauan kuin meillä on suostumuksesi tai oikeutettu syy säilyttää tällaisia tietoja). Voit pyytää tietojesi poistamista lähettämällä pätevän poistopyynnön. Huomaa, että jos pyydät henkilötietojesi poistamista, säilytämme lainmukaisuuden varmistamiseksi tarvittavat tiedot, eikä sinulla ole enää pääsyä palveluihin.

Oma IP-lisäosa. ExpressVPN:n oma IP on rakennettu yksityisyytesi suojaamiseksi. Nollatietoisuus salausmenetelmää käytetään IP-osoitteiden jakamiseen, varmistaen, ettei tilisi ja sinulle osoitettu oma IP-osoite ole yhdistettävissä toisiinsa. Sinulle osoitettu oma IP-osoite ja sen määritysasetukset pysyvät salattuina ja suojattuina valitsemallasi pääsykoodilla, ja tämä koodi on ainoa tapa avata oma IP-osoitteesi millä tahansa laitteellasi. Suosittelemme käyttämään vahvaa ja ainutlaatuista koodia, joka on erilainen kuin tilisi salasana, varmistaaksesi, ettei sitä ole helppo arvata. Yksikään ExpressVPN:n työntekijä tai palveluntarjoaja ei voi nähdä tai palauttaa pääsykoodia tai omaa IP-osoitetta (ei edes, jos valtuutat meidät tekemään niin).