ExpressVPN Oikeuskeskus

ExpressVPN on alusta asti omistautunut luomaan turvallisempaa ja vapaampaa internetiä – itse asiassa perustamispäivästä lähtien tavoitteemme on ollut tarjota tehokkaampia ja helpommin saatavilla olevia sensuurin kiertämisen työkaluja kuin aiemmin on ollut saatavilla. Uskomuksemme yksilön digitaalisiin oikeuksiin on ollut työmme ohjenuora yli vuosikymmenen ajan.

Sitoumuksemme haavoittuvaisten suojelemiseen on suoraan vaikuttanut kehittämiimme teknologioihin. Siksi kehitimme uskoaksemme ainoan VPN-protokollan, joka on rakennettu alusta asti tukemaan obfuskointia, mikä on ratkaisevan tärkeää maissa, joissa sensuuri on yleistä. Se on myös syy, miksi meistä tuli ensimmäinen suuri palveluntarjoaja, joka suunnitteli VPN-palvelimemme toimimaan vain RAM-muistilla, koska ymmärrämme hyvin palvelimien takavarikointiin liittyvät riskit – joskus valtion toimesta.