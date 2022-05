Pidä salasanat ja tilit suojassa

Jätä hyvästi salasanojen muistelulle ja niiden uusimiselle salasanan unohduttua. Kun käytät ExpressVPN Keysiä, sinun tarvitsee muistaa vain yksi salasana hallinnoidaksesi päivittäin käyttämiäsi kirjautumistietoja, oli kyseessä sitten lempisivustosi, suoratoistopalvelut, sähköposti tai verkkopankki.

Aivan kuten alan johtava VPN:mme, myös ExpressVPN Keys seuraa alan parhaita käytäntöjä, mitä tulee turvallisten sovellusten kehittämiseen ja pilvi-infrastruktuuriin. Asiantuntijatiimimme huolehtii myös uhkamallinnuksesta ja turvallisuusarvioinneista.

Salasanojen hallinta käyttää nollatietosalausta, mikä tarkoittaa, että vain sinulla on pääsy kirjautumistietoihisi. Kirjautumistietojesi salaus poistetaan laitteillasi vain silloin, kun avaat ExpressVPN Keysin pääsalasanaa tai biometristä tunnistusta käyttäen. Avaimia on vain yksi, ja se on sinun käsissä. Edes me emme näe salasanojasi.