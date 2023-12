ExpressVPN on VPN-palvelu, jota ei ole tarkoitettu tekijänoikeuksien loukkaamisen välineeksi. Me emme voi nähdä tai valvoa, mihin VPN-palveluamme käytät, joten olet vastuussa palveluehtojemme, palveluntarjoajan käyttöehtojen sekä paikallisten lakien noudattamisesta.

Se on helppoa! Lataa ExpressVPN Apple TV:si App Storesta ja kirjaudu sisään. Kun olet yhdistänyt VPN:ään, käynnistä vain Netflix tai mikä tahansa muu sovellus Apple TV:ssäsi tavalliseen tapaan. Jos sinulla on ongelmia sovelluksen käyttämisessä, ota yhteyttä asiakastukeemme .

Ei. Apple TV on pieni digitaalinen mediatoistin, joka yhdistetään televisioon ja jonka sovellusten avulla voit katsella sisältöä iTunesista sekä useista suoratoistopalveluista, kuten Netflixistä , Hulusta ja Amazon Prime Videosta . Apple TV+ on Applen oma suoratoistopalvelu, joka tarjoaa elokuvia ja tv-sarjoja. Voit katsoa Apple TV+:aa pöytäkoneelta, kannettavalta, tabletilta tai älypuhelimelta tv.apple.com-sivuston kautta. Apple TV+ -asiakkaat voivat myös suoratoistaa sisältöä Apple TV -sovelluksen avulla, joka toimii iPhone-, iPad-, Apple TV -, iPod Touch ja Mac-laitteissa. Apple TV -sovellus on saatavilla myös joillekin Samsung-älytelevisioille sekä Amazon Fire TV:lle ja Rokulle .

Jos maksullinen VPN mietityttää, voit kokeilla ExpressVPN:ää ilman sitoutumista 30 päivän rahat takaisin -takuullamme. Saat käyttöösi kaikki ominaisuutemme ja sovelluksen kaikille laitteille, et siis rajoitettua versiota yhdelle laitteelle. Jos et ole tyytyväinen – mistä tahansa syystä – saat rahasi takaisin.

ExpressVPN on paras ja luotettavin VPN Apple TV:lle, sillä saatavilla ovat VPN-palvelimet 105 eri maassa, huipputason salaus sekä puskuroinnin kumoavat nopeudet. Kokeile vaikka itse – jos et ole tyytyväinen, peru tilaus 30 päivän kuluessa, niin saat rahasi takaisin.

Haluamasi sisällön rajoittamaton suoratoisto huippunopealla HD-laadulla on vain yksi VPN:n tuomista hyödyistä Apple TV:ssä. Olemme pyrkineet varmistamaan, että ExpressVPN on yhteensopiva monien eri palveluiden kanssa ympäri maailmaa, koska mielestämme sinun ei pitäisi koskaan joutua uhraamaan yksityisyyttäsi ja turvallisuuttasi sisällön suoratoistossa. Jos siis haluat parantaa Apple TV -kokemustasi, VPN:llä se onnistuu varmasti.

Käytössäni on @ExpressVPN, johon olen todella tyytyväinen, koska voin katsoa Yhdysvaltojen Netflixiä Apple TV:lläni. Valikoima on niiiin paljon laajempi.

Meidät on kruunattu parhaaksi VPN:ksi CNET:n, TechRadarin, The Vergen ja monien muiden toimesta.

Voit myös käyttää MediaStreamer-palveluamme, joka sisältyy tilaukseesi ja jonka tarkoitus on parantaa katselukokemustasi sijainnistasi riippumatta. Sen käyttöönotto on helppoa: seuraa vain näitä ohjeita vaihe vaiheelta. Huomaathan, että vaikka MediaStreamer on hyödyllinen hitaille verkkoyhteyksille, se ei tarjoa VPN:n tuomia yksityisyyshyötyjä.

Voit yhdistää Apple TV:si VPN-reitittimeen, kuten Aircoveen , jossa ExpressVPN on sisäänrakennettuna. Yhteensopivuudesta riippuen voit myös asentaa ExpressVPN:n muunlaiseen Wi-Fi-reitittimeen . Näillä menetelmillä saat käyttöösi VPN:n kaikki hyödyt jokaiseen laitteeseen, joka on yhdistettynä reitittimeen, mukaan lukien älytelevisiot sekä pelikonsolit . Puhelimella tai tietokoneella voit myös muutamalla painalluksella sulkea tai yhdistää VPN:ään sekä vaihtaa palvelinsijainteja.

ExpressVPN toimii niissä Apple TV -malleissa, joissa on tvOS-käyttöjärjestelmä. Tähän lukeutuvat kaikki kolme Apple TV 4K -mallia sekä Apple TV HD (4. sukupolven Apple TV). Sovellus ei ole saatavilla ensimmäisen, toisen tai kolmannen Apple TV -sukupolven laitteille, joiden julkaisuvuosi on enintään 2015 ja joissa ei ole App Storea. Voit kuitenkin käyttää ExpressVPN:ää näissä vanhemmissa malleissa seuraavin menetelmin.

