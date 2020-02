3. Käytä HTTPS:ää aina kun mahdollista

HTTPS on HTTP:n turvallisempi versio. Yleensä yhteyden muodostaminen sivustolle HTTPS:n kautta on nähtävissä osoitepalkista. Koska suuretkin verkkosivustot linkittävät toisinaan takaisin salaamattomaan HTTP-yhteyteen, on EFF kehittänyt selainlaajennuksen nimeltä HTTPS Everywhere, joka uudelleenreitittää kaikki näiden sivustojen pyynnöt HTTPS-yhteyteen.