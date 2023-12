Kyllä! Fire Stickin ja Fire TV:n lisäksi ExpressVPN on saatavilla muille keskeisille alustoille ja laitteille, kuten tietokoneet, mobiililaitteet, pelikonsolit ja monet muut. Voit asentaa ExpressVPN:n rajoittamattomalle määrälle laitteita ja yhdistää siihen jopa kahdeksan laitetta samanaikaisesti, jos sinulla on 6 tai 12 kuukauden tilaus. Lisäksi voit hankkia ExpressVPN:n Wi-Fi-reittitimellesi yhdistääksesi vielä enemmän laitteita.

Jos et halua asentaa ExpressVPN:ää Fire-laitteellesi, voit myös peilata näyttösi toiselta laitteelta, johon ExpressVPN on asennettu.

