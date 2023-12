Turvallisuus on aina etusijalla kaikessa ExpressVPN:n toiminnassa. Emme ainoastaan suunnittele sovelluksiamme ja järjestelmiämme mahdollisimman yksityisiksi ja turvallisiksi, vaan pyydämme myös ulkopuolisia toimijoita vahvistamaan korkean turvallisuustasomme. Tämä on yksi parhaista tavoista todistaa käyttäjillemme, että palveluihimme voi luottaa. Katso koko lista tarkastuksista ja lue raportit kokonaisuudessaan.

Kyllä, ExpressVPN-selainlaajennuksen käyttö on turvallista, sillä se on suunniteltu käyttäjän yksityisyys mielessä pitäen. ExpressVPN-selainlaajennus on paljon turvallisempi kuin ilmaiset vastaavanlaiset laajennukset, sillä se tarjoaa huippunopeat yhteydet, vahvan tietojen salaamisen, hätäkatkaisimen sekä palvelimien vaihtamisen helposti.

ExpressVPN:n Chrome-laajennus on kuin ExpressVPN-sovelluksesi kaukosäädin. Se tekee yhdistämisestä, yhteyden katkaisemista, sijainnin vaihtamisesta ja muiden asetusten muuttamisesta helppoa: voit käyttää parasta turvallisen ja suojatun netin käyttämisen mahdollistavaa VPN:ää suoraan työkaluriviltä. Laajennuksen käytöstä on myös muitakin hyötyjä.

Chrome-selainlaajennuksessamme on saatavilla tumma tila -väriasetus, joka on mukavampi silmille.

Need help? Chat with us!