ExpressVPN on Mac-listamme kärjessä. Se on todella helppo yhdistää MacBookeihin.

ExpressVPN on kirjoittanut lukuisia ohjetekstejä niin palvelumme käyttöönotosta, käyttämisestä kuin vianmäärityksestäkin Macilla. Jos kaipaat vielä lisäapua, ExpressVPN:n asiakastuki on aina saatavillasi.

Turvallisuus on aina etusijalla kaikessa ExpressVPN:n toiminnassa. Emme ainoastaan suunnittele sovelluksiamme ja järjestelmiämme mahdollisimman yksityisiksi ja turvallisiksi, vaan pyydämme myös ulkopuolisia toimijoita vahvistamaan korkean turvallisuustasomme. Tämä on yksi parhaista tavoista todistaa käyttäjillemme, että palveluihimme voi luottaa. Katso koko lista tarkastuksista ja lue raportit kokonaisuudessaan.

Halusit VPN-sovelluksen sitten Mac-tietokoneellesi tai iOS-mobiililaitteillesi (iPhone ja iPad), riittää yksi ExpressVPN-tilaus suojaamaan selustasi. Takaamme sinulle vahvan yksityisyyden suojauksen ja huipputason salauksen – voit suojata jopa kahdeksan laitetta samanaikaisesti, jos sinulla on 6 tai 12 kuukauden tilaus. Lisäksi palvelumme on turvallinen, ja sitä optimoidaan säännöllisesti, jotta voit selata nettiä VPN:n kanssa huippunopeuksin ja luottavaisin mielin. Kokeile itse: jos et ole tyytyväinen, voit perua tilauksesi 30 päivän sisällä ja saada rahasi takaisin.

MacOS:ssä on mahdollisuus muodostaa yhteys VPN-palvelimeen järjestelmäasetusten kautta, mutta se ei teknisesti ottaen ole VPN-palvelu. Kyseessä on itse asiassa johdin, jonka avulla voit muodostaa yhteyden kolmannen osapuolen VPN-palveluun, kuten ExpressVPN:ään.

