Kuinka piilotan IP-osoitteeni?

Mitä "Piilota IP-osoitteeni" tarkoittaa?

Kaikilla on Internetissä julkinen IP-osoite. Joka kerta kun muodostat yhteyden Internetiin, jaat kyseisen IP-osoitteen jokaiselle käyttämällesi sivustolle, sovellukselle ja palvelulle.

Jos käytät VPN-välityspalvelinta, näkevät verkkosivut, sovellukset ja palvelimet VPN-välityspalvelimen julkisen IP-osoitteen henkilökohtaisen laitteesi sijaan. Tätä tarkoittaa "piilota IP-osoitteeni" tai "muuta IP-osoitettani":

Verkkosivut, sovellukset ja palvelut eivät välttämättä edes tiedä, että IP-osoitteesi on piilotettu tai että sitä on muutettu. Niiden näkökulmasta käsin sivustoa tarkasteleva henkilö on vain anonyymi netinkäyttäjä.