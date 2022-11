Näin suoratoistat Valioliigaa VPN:n kanssa asuinmaassasi

Voit suoratoistaa Englannin Valioliigan pelejä VPN:n kanssa seuraamalla näitä helppoja vaiheita:

Hanki ExpressVPN. Yhdistä sen maan VPN-palvelinsijaintiin, jossa kaipaamasi ottelu näytetään. Jos esimerkiksi haluat seurata brittiläistä lähetystä, yhdistä lontoolaiseen palvelimeen. Tarkista palveluntarjoajan, esimerkiksi Sky Sportsin (Iso-Britannia), ohjelma-aikataulu ja etsi ottelu, jota haluat seurata. Mukavia katseluhetkiä!

Näin suoratoistat Englannin Valioliigaa ja liigacupia Kanadassa

fuboTV

Hinta: 25 CAD/kuukausi tai 180 CAD/vuosi

Voit seurata Englannin Valioliigaa ja liigacupia fuboTV:ssä, joka näyttää 380 ottelua kaudelta 2022–23 Kanadassa. Tarjolla on seitsemän päivän ilmainen kokeilu. Tämän lisäksi fuboTV näyttää myös Ligue 1:n, Serie A:n ja Italian cupin jalkapallo-otteluita. Näin suoratoistat liigacupin pelejä turvallisesti Kanadassa VPN:llä:

Hanki ExpressVPN. Yhdistä kanadalaiseen palvelinsijaintiin. Siirry fuboTV Canadaan. Mukavia katseluhetkiä!

Huomaa: saatat joutua syöttämään kanadalaisen postinumeron (esimerkiksi G1X 2W1, V9N 9C5) tilataksesi fuboTV Canadan.

Näin suoratoistat Englannin Valioliigaa ja liigacupia Isossa-Britanniassa

NOW

Hinta: 33 GBP/kuukausi tai 12 GBP/päiväpassi

Kanava: Sky Sports Football

NOW on loistava tapa suoratoistaa 11:tä Sky Sports -kanavaa ja esimerkiksi Valioliigan kauden 2022–33 sekä liigacupin otteluita verkossa ilman kaapelipalvelua. Jos haluat nähdä vain yhden tietyn pelin, voit myös ostaa päiväpassin tai hyödyntää NOW’n seitsemän päivän ilmaisen kokeilun. Tarkista Sky Sportsin virallinen ohjelma-aikataulu.

Sky Sports

Sky Sports näyttää kauden 2022–23 Valioliiga- ja liigacup-otteluita. Palvelu on saatavilla ainoastaan Isossa-Britanniassa sekä Irlannissa ja edellyttää kaapelipalvelun tilaamista. Tilaajat voivat kuitenkin seurata toimintaa Sky Go -sovelluksessa, joka on saatavilla tietokoneelle, iOS:lle ja Androidille. Jos sinulla ei ole isobritannialaista tai irlantilaista maksukorttia, voit suoratoistaa Valioliigaa NBC:ltä.

Huomaa: tarvitset isobritannialaisen tai irlantilaisen luotto- tai pankkikortin tilataksesi palvelun.

BT Sport

Hinta: alkaen 25 GBP/kuukausi

Myös BT Sportilla on Valioliigan lähetysoikeudet Isossa-Britanniassa. Palvelu on saatavilla ainoastaan Isossa-Britanniassa sekä Irlannissa. Et tarvitse BT:n kaapelipalvelua suoratoistaaksesi urheilua, vaan voit valita kuukausipassin katsoaksesi BT Sportia verkossa. BT Sport -sovelluksen tai sen verkkoversion käyttöönotto vie vain 15 minuuttia.

Amazon Prime Video

Hinta: 8 GBP/kuukausi

Amazon Prime Video hankki itselleen lähetysoikeudet 20:lle Valioliigan kauden 2022–23 ottelulle, joita ei näytetä Sky Sportsissa tai BT Sportissa. Ensimmäiset kymmenen peliä pelataan lokakuun 18.–19. (mukaan lukien Arsenal vs. Manchester City sekä Manchester United vs. Tottenham Hotspur). World Cupin päätyttyä Prime Video näyttää Boxing Dayn pelit. Tilaamalla saat käyttöösi myös koko Ison-Britannian Prime Videon sarja- ja elokuvavalikoiman. Jos haluat nähdä vain yhden tietyn pelin, voit hyödyntää palvelun 30 päivän ilmaisen kokeilun, joka tarjotaan uusille asiakkaille.



Näin katsot Englannin Valioliigan live-lähetyksiä Yhdysvalloissa

NBC:

NBC:llä on Englannin Valioliigan lähetysoikeudet Yhdysvalloissa kauteen 2027–28 asti, ja se näyttää kaikki 380 peliä suorana NBC Universal -alustoillaan. Ottelut lähetetään suorana NBC:ltä ja USA Networkilta sekä NBC:n suoratoistopalvelu Peacockista. Peacock näyttää ainoastaan 175 peliä (katso erittely tästä). Useille kyseisiä kanavia sisältyville verkkopalveluille on tarjolla ilmaisia kokeiluja.

Hulu + Live TV

Hinta: 70 USD/vuosi

Kanavat: NBC ja USA Network

Hulussa suoratoistettavia tv-kanavia ovat NBC ja USA, jotka näyttävät Englannin Valioliigan kauden 2022–23 pelejä. Hulu + Live TV -paketti tarjoaa yli 75 suoratoistettavaa tv-kanavaa ja rajattoman pääsyn suosittujen sarjojen ja elokuvien pariin – kyseessä on siis täyden palvelun viihdepaketti.

Huomaa: saatat tarvita yhdysvaltalaisen luotto- tai pankkikortin tilataksesi Hulun.



Sling Blue

Hinta: alkaen 35 USD/kuukausi

Kanavat: NBC ja USA Network

Sling TV:n Sling Blue -paketti sisältää lukuisia kanavia, kuten NBC:n ja USA Networkin, joista voit katsoa Englannin Valioliigan pelejä kaudella 2022–23. Palvelu maksaa 25 USD/kuukausi lisänä Slingin perustilauksen (10 USD/kuukausi), mutta tarjolla on kolmen päivän ilmainen kokeilu.



Peacock Premium

Hinta: 5 USD/kuukausi

Voit katsoa Englannin Valioliigan 175 peliä kaudella 2022–23 NBC:n suoratoistopalvelu Peacock Premiumissa. Palvelu tarjoaa seitsemän päivän ilmaisen kokeilun sekä paljon muuta live-urheilua ja tuntikaupalla elokuvia ja sarjoja.

Huomaa: saatat tarvita yhdysvaltalaisen luotto- tai pankkikortin tilataksesi Peacock Premiumin.

YouTube TV

Hinta: alkaen 65 USD/kuukausi

Kanavat: NBC, CNBC ja USA Network

YouTube TV pitää sisällään NBC:n, CNBC:n sekä USA Networkin, joista voit seurata Englannin Valioliigan kauden 2022–23 pelejä suorana verkossa. YouTube TV tarjoaa viiden päivän ilmaisen kokeilun, ja palvelu tukee suoratoistoa Fire TV:llä, Androidilla, iOS:llä, Apple TV:llä sekä Chromecastilta toistamista televisioon.

DirecTV Stream

Hinta: alkaen 75 USD/kuukausi

Kanavat: NBC, CNBC ja USA Network

DirecTV Stream on suosittu suoratoistopalvelu urheilun ystävien keskuudessa, sillä siihen sisältyy kaikki EPL-pelejä suorana näyttävät kanavat. Tarjolla on viiden päivän ilmainen kokeilu.

Huomaa: saatat joutua syöttämään yhdysvaltalaisen postinumeron (esimerkiksi 90210 tai 10022) ja tarvita voimassa olevan yhdysvaltalaisen luotto- tai pankkikortin tilataksesi DirecTV Streamin.



ESPN+

Hinta: 10 USD/kuukausi tai 100 USD/vuosi

Vaikka ESPN+ ei näytäkään Englannin Valioliigan pelejä, sillä on lähetysoikeudet Englannin liigacupille Yhdysvalloissa. ESPN+ on myös saatavilla yhdessä Disney+:n ja Hulun kanssa hintaan 70 USD/kuukausi.



Näin katsot Englannin Valioliigan live-lähetyksiä Australiassa

Optus Sport

Hinta: 25 AUD/kuukausi tai 200 AUD/vuosi

Voit suoratoistaa kaikki Englannin Valioliigan pelit Australiassa Optus Sportissa, jolla on Valioliigan lähetysoikeudet seuraavien kuuden kauden ajan. Optus Sportissa voit seurata myös FA:n naisten superliigaa ja yksinomaisesti Jalkapallon naisten maailmanmestaruuskilpailuja 2023.

Huomaa: Optus Sportin tilaaminen saattaa edellyttää australialaista puhelinnumeroa.

Näin seuraat Englannin Valioliigan pelejä Intiassa

Star Sports (Disney+ Hotstar)

Hinta: 49 INR/kuukausi (mobiili), 499/vuosi (mobiili), 899/vuosi (kaikki laitteet)

Disney+ Hotstar on paras tapa katsoa Englannin Valioliigaa Intiassa Star Sports -kanavalta, jolta näet myös Bundesliiga-jalkapalloa, Formula 1:tä, sulkapalloa, pöytätennistä sekä lukuisia krikettiliigoja ympäri maailmaa. Tarjolla ei tällä hetkellä ole ilmaisia kokeiluja, mutta 48 tunnin tyytyväisyystakuun avulla saat rahasi takaisin, jos päätät perua tilauksesi.



Katso kohokohdat ja maalit YouTubessa

saatat tarvita intialaisen luotto- tai pankkikortin sekä puhelinnumeron tilataksesi Disney+ Hotstarin.

Halusit sitten katsoa maalikoosteita tai Josén verbaalisia sivalluksia hänen antamissaan haastatteluissa (tietysti haluat), suuntaa YouTubeen ja muistuta itseäsi siitä, kuinka ei ole olemassa parempaa viihteen muotoa kuin Englannin liiga!