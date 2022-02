Tee yhteistyötä maailman johtavan digitaalisen yksityisyyden edistäjän kanssa

"Valitsimme yhteistyökumppaniksemme ExpressVPN:n, koska mitä tulee huippuluokan tietoturvaan, nopeisiin ja maailmanlaajuisiin yhteyksiin sekä helppokäyttöisyyteen, he ovat lyömättömiä. He ovat meidän tavoin sitoutuneet turvallisen ja avoimen internetin edistämiseen."

ExpressVPN valittiin yhdeksi Nokia-laitteisiin esiasennettavista sovelluksista Spotify- ja Amazon-sovellusten rinnalla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun VPN on saatavilla esiasennettuna Nokia-puhelimissa ja -tableteissa. Nyt miljoonat käyttäjät saavat ExpressVPN:n käyttöönsä laitteelleen – heti sen käyttöönoton yhteydessä.

Olemme alan johtava VPN-palveluntarjoja. Meidät on kruunannut parhaaksi VPN:ksi muun muassa CNN , TechRadar sekä The Verge , ja verkkoliikenteensä suojaamiseksi meihin luottavat miljoonat käyttäjät yli 180 maassa.

