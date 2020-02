2. Salaa älypuhelimesi

Lukuisissa yhdysvaltalaiskaupungeissa on koettu ennennäkemätön määrä mobiilivarkauksia viime vuosien aikana. Voit auttaa ehkäisemään kännykkävarkauksien onnistumista salaamalla älypuhelimesi. Jos sinulta löytyy laite, jossa on iOS 10 tai sitä uudempi käyttöjärjestelmä, on salaus yhtä helppoa kuin turvakoodin asentaminen. Android-laitteella salaus on hieman monimutkaisempaa, mutta silti suositeltavaa.