Parasta anonyymiä VPN-suojausta

ExpressVPN ottaa yksityisyytesi tosissaan.

Sitoutumalla yksityisyyteesi takaamme, ettemme koskaan säilytä arkaluontoista tietoa ja että poistamme sekä toimintalokit että yhteyslokit. Järjestelmämme on rakennettu siten, että EMME voi tietää, kuinka asiakkaamme käyttävät palveluitamme. ExpressVPN ei voi mitenkään vastata esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin kuten “Ketkä käyttäjät olivat yhteydessä määrättyyn IP-osoitteeseen tiettynä aikana?” tai “Ketkä käyttäjät ovat käyneet määrätyllä verkkosivustolla?", sillä meillä ei yksinkertaisesti ole hallussamme tällaisia arkaluontoisia tietoja.

Muut VPN-palveluntarjoavat väittävät, että niiden yksityisyyskäytännössä noudatetaan “ei lokeja” -periaatetta, mutta useinkaan tähän ei selitetä sen enempää. Onko niillä tietoa esimerkiksi siitä, onko sovellusten käyttäminen sujunut asiakkailta onnistuneesti? Voivatko ne asettaa rajaksi enintään viiden laitteen käyttämisen samanaikaisesti?

Jos palveluntarjoaja väittää, ettei sillä ole hallussaan mitään tietoa, mutta kieltäytyy vastaamasta yksinkertaisiin kysymyksiin koskien sitä, mitä se tarkalleen ottaen tietää tai ei tiedä, on siinä tapauksessa syytä kyseenalaistaa väitteet “ei lokeja” -periaatteen suhteen. Valitettavasti valtaosalla palveluntarjoajia toiminta ei ole kovinkaan läpinäkyvää silloin kun kyse on siitä, mikä on VPN-käyttäjille kaikkein merkityksellisintä: yksityisyydestä.