Paras VPN pelaamiseen

Kyllä. Fortnite ja muut pelit saattavat estää yksittäisiä pelaajia pelaamasta, usein siksi, että he ovat rikkoneet pelien sääntöjä. Fortniten tekijä Epic Games tekee tämän estämällä IP-osoitteen, jota pelaaja on käyttänyt. Kuka tahansa samaa IP-osoitetta käyttävä estetään myös. Tällaisen IP-eston kohteeksi joutuneet pelaajat voivat aloittaa Fortniten pelaamisen uudelleen käyttämällä eri IP-osoitetta , ja yksi tapa hankkia uusi IP on VPN:n käyttäminen. VPN:n avulla saat uuden IP:n, jotta voit olla anonyymimpi , ohittaa rajoitukset ja jatkaa pelaamista.

ExpressVPN suojaa sinua DDoS-hyökkäyksiltä ja laskee pingiä, jotta suosikkipeliesi pelaaminen olisi miellyttävämpää. Se toimii tietokoneissa, älypuhelimissa, tablet-laitteissa ja pelikonsoleissa reititinsovelluksen kautta, joten voit käyttää sitä pelatessasi esimerkiksi League of Legendsiä, FIFA:a, Call of Duty: Warzonea, Minecraftiä, Mobile Legends: Bang Bangiä ja PUBG:ia millä tahansa laitteella.

