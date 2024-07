Miten suoratoistaa NHL Draft 2024

Hyviä uutisia: voit suoratoistaa NHL Draftin eli varaustilaisuuden suorana ExpressVPN:n avulla. Seuraa vain näitä helppoja ohjeita:

Hanki ExpressVPN. Yhdistä sen maan VPN-palvelinsijaintiin, jonka lähetystä haluat katsoa. Jos esimerkiksi haluat katsoa amerikkalaista lähetystä, yhdistä yhdysvaltalaiseen palvelimeen. Sama pätee kanadalaisiin, jotka haluavat suoratoistaa Kanadan lähetystä. Tarkista käyttämäsi alusta, kuten YouTube TV:n tai Fubon, aikataulu. Mukavia katseluhetkiä!

Katsotko tietokoneelta? Parhaan suoratoistokokemuksen saat käyttämällä ExpressVPN:n Chrome-, Firefox– tai Edge-selainlaajennusta.

Get ExpressVPN

Voinko käyttää VPN:ää seuratakseni NHL Draftia toisesta maasta?

Jotkut käyttäjät katsovat NHL Draftia yhdistämällä ulkomaiseen VPN-palvelimeen, mutta tämä voi loukata tekijänoikeuksia tai suoratoistopalvelun käyttöehtoja. ExpressVPN on yksityisyys- ja turvallisuustyökalu, ja sen käyttäminen tekijänoikeuksien loukkaamiseen on palveluehtojemme vastaista. Me emme voi nähdä tai valvoa, mihin VPN-palveluamme käytät, joten olet vastuussa sovellettavien ehtojen ja paikallisten lakien noudattamisesta.

Kannattaako minun käyttää ilmaista VPN:ää NHL Draftin katsomiseen?

Ilmaisen VPN:n sijaan jääkiekkotapahtumia – kuten NHL Draftia – kannattaa seurata ExpressVPN:n kanssa. ExpressVPN tarjoaa nopeat palvelimet 105 maassa ja helppokäyttöisen sovelluksen Windowsille, Macille, Androidille ja iOS:lle. Lisäksi ExpressVPN on saatavilla sellaisilla alustoilla, joita muut VPN-palvelut eivät välttämättä tue, mukaan lukien Linux, Android TV, Amazon Fire TV ja reitittimet, sekä selainlaajennuksena Chromelle, Firefoxille ja Edgelle. Jos tarvitset apua, ExpressVPN tarjoaa 24/7-asiakastukea live chatissa sekä 30 päivän rahat takaisin -takuun.

Paras VPN NHL Draftin katsomiseen 2024

ExpressVPN on paras ja turvallisin tapa suoratoistaa NHL Draftia. Seuraavan sukupolven globaaleilla 10 Gbit/s -palvelimilla saat VPN:n täydet yksityisyyshyödyt tinkimättä nopeudesta. ExpressVPN tarjoaa helppokäyttöisen sovelluksen Windowsille, Macille, Androidille ja iOS:lle. Myös isolta ruudulta suoratoistaminen onnistuu monella eri tapaa. Jos tarvitset apua, ExpressVPN tarjoaa 24/7-asiakastukea live chatissa sekä 30 päivän rahat takaisin -takuun!

Näin suoratoistat tv:stä

Näin suoratoistat NHL Draft 2024 -tapahtuman ilmaisilla kokeiluilla

Yhdysvallat

Fubo

Hinta: 80 USD/kuukausi

Kanavat: ESPN, NHL Network

Haluatko päästä kiinni vuoden 2024 NHL Draftiin? Hyödynnä Fubon 7 päivän ilmainen kokeilu ja katso jääkiekkoa koko kauden ajan. Tilauksen tekemiseksi tarvitset yhdysvaltalaisen luotto-/pankkikortin tilausta varten. Ilmoitettu laskutusosoite saattaa määrittää, mitkä paikalliset kanavat ovat saatavilla, eikä sijaintia välttämättä voi vaihtaa.

Katsotko tietokoneelta? Parhaan suoratoistokokemuksen saat käyttämällä ExpressVPN:n Chrome-, Firefox– tai Edge-selainlaajennusta.

Suoratoista NHL Draftia Fubossa!

DirecTV Stream

Hinta: alkaen 85 USD/kuukausi

Kanavat: ESPN, NHL Network

DirecTV Stream on usein kalliimpi vaihtoehto, mutta jos haluat monikanavaisen palvelun, se on loistava vaihtoehto. Palvelu tarjoaa 5 päivän ilmaisen kokeilun.

Katso DirecTV Streamia VPN:n kanssa

YouTube TV

Hinta: alkaen 73 USD/kuukausi

Kanavat: ESPN

YouTube TV sisältää ESPN:n, joka lähettää vuoden 2024 NHL Draftin ensimmäisen kierroksen. Tilauksen hinta on 73 USD/kk. Rekisteröitymisen yhteydessä saatetaan vaatia yhdysvaltalaista postinumeroa (esimerkiksi 10022 tai 48104), mutta maksuvaihtoehtoja on saatavilla laajasti. Jos et halua sitoutua YouTube TV:hen, voit hyödyntää sen ilmaista kokeilujaksoa.

Huomaa: Saatat tarvita yhdysvaltalaisen luotto-/pankkikortin tai PayPalin hankkiaksesi YouTube TV:n. Voit hankkia sen kuitenkin Google Playn kautta, vaikka sinulla ei olisi yhdysvaltalaista luotto- tai pankkikorttia.

Haluatko katsoa isolta ruudulta? Katso, miten hankit ExpressVPN:n televisioosi.

Katso YouTubea ExpressVPN:n kanssa

Muita tapoja katsoa NHL Draft 2024

Yhdysvallat

ESPN+

Hinta: 11 USD/kuukausi

ESPN+ lähettää vuoden 2024 NHL Draftin monilähetyksenä. Huomaa, että NHL Draftin suoratoisto ESPN+:ssa saattaa edellyttää voimassa olevaa televisiotilausta joko perinteiseltä kaapeliyhtiöltä tai YouTube TV:n kaltaiselta suoratoistopalvelulta.

Katso ESPN:ää VPN:n kanssa

Hulu + Live TV

Hinta: 77 USD/kuukausi

Kanavat: ESPN

Hulu ei tarjoa ilmaista kokeilua tai NHL Networkia, mutta amerikkalaisille faneille on tarjolla live-tv-paketti, joka sisältää ESPN:n.

Katso Hulua VPN:n kanssa

Sling TV

Hinta: vaihtelee

Kanavat: ESPN, NHL Network

Sling TV tarjoaa yhdysvaltalaisille katsojille pääsyn ESPN:ään ja NHL Networkiin. Huomaathan, että Sling ei enää tarjoa ilmaista kokeilua.

Katsotko tietokoneelta? Parhaan suoratoistokokemuksen saat käyttämällä ExpressVPN:n Chrome-, Firefox– tai Edge-selainlaajennusta.

Näin suoratoistat Slingin kanssa

Kanada

Sportsnet

Hinta: alkaen 20 CAD/kuukausi

Sportsnet lähettää vuoden 2024 NHL Draftin kokonaisuudessaan Kanadassa. Kanadalaiset katsojat voivat tilata Sportsnetin alkaen 20 CAD/kk. Huomaathan, että Sportsnet ei tarjoa ilmaista kokeilua.

Get ExpressVPN

Milloin NHL Draft alkaa?

Vuoden 2024 NHL Draft eli varaustilaisuus alkaa perjantaina 28. kesäkuuta.

NHL Draft: Järjestys

Löydät NHL Draft 2024 -järjestyksen NHL:n viralliselta verkkosivustolta.

Suoratoista urheilua ExpressVPN:n kanssa

Kuka valitsee ensin 2024 NHL Draftissa?

San Jose Sharksilla on vuoden 2024 NHL Draftin ykkösvaraus. Sharks ei ole koskaan valinnut ensimmäistä kertaa.

Viimeaikaiset NHL Draft -valinnat

Vuosi Joukkue Pelaaja 2014 Florida Panthers Aaron Ekblad, D, Barrie Colts (OHL) 2015 Edmonton Oilers Connor McDavid, F, Erie Otters (OHL) 2016 Toronto Maple Leafs Auston Matthews, F, ZSC Lions (NLA) 2017 New Jersey Devils Nico Hischier, F, Halifax Mooseheads (QMJHL) 2018 Buffalo Sabres Rasmus Dahlin, D, Frolunda HC (SHL) 2019 New Jersey Devils Jack Hughes, F, U.S. NTDP 2020 New York Rangers Alexis Lafreniere, F, Rimouski Océanic (QMJHL) 2021 Buffalo Sabres Owen Power, D, Michigan Wolverines 2022 Montreal Canadiens Juraj Slafkovsky, F, HC TPS (Liiga) 2023 Chicago Blackhawks Connor Bedard, F, Regina Pats (WHL) 2024 San Jose Sharks Ei vielä julkaistu

Get ExpressVPN

ExpressVPN on VPN-palvelu, jota ei ole tarkoitettu tekijänoikeuksien loukkaamisen välineeksi. Lisätietoja saat ExpressVPN:n palveluehdoista sekä palveluntarjoajan käyttöehdoista.

FAQ: About 2024 NHL Draft live streams Voinko suoratoistaa vuoden 2024 NHL Draftin ilmaiseksi? Ei, vuoden 2024 NHL Draftia ei voi suoratoistaa ilmaiseksi. Miltä kanavalta NHL Draft 2024 tulee? Vuoden 2024 NHL Draftin ensimmäinen ilta esitetään Yhdysvalloissa ESPN-kanavalla, ja toinen päivä näytetään vain NHL Network -kanavalla. Kanadassa Sportsnet lähettää vuoden 2024 NHL Draftin. Voinko katsoa vuoden 2024 NHL Draftia jollakin sovelluksella? Kyllä, yhdysvaltalaiset katsojat voivat suoratoistaa vuoden 2024 NHL Draftia eri sovelluksissa, kuten ESPN+:ssa. NHL Draft lähetetään myös muun muassa YouTube TV:n, Fubon ja DirecTV Streamin virallisissa sovelluksissa. Kanadalaiset jääkiekkofanit voivat suoratoistaa NHL Draftin Sportsnetissä. Voinko katsoa vuoden 2024 NHL Draftia YouTubesta? Ei, NHL Draft 2024 live ei ole YouTubessa. Yhdysvaltalaiset katsojat voivat kuitenkin seurata valintatilaisuutta ESPN:ltä ja NHL Networkilta, jotka ovat saatavilla YouTube TV:ssä. Tarjolla on ilmainen kokeilu! Kuinka monta kierrosta NHL Draftissa on? Vuoden 2024 NHL Draft on seitsemän kierrosta pitkä. Voinko suoratoistaa NHL Draftia tietokoneelta? Ehdottomasti. Jos käytät suoratoistopalvelua verkkoselaimella, muista asentaa ExpressVPN-laajennus Chromeen, Firefoxiin tai Edgeen. Laajennuksessa on muutamia ominaisuuksia, jotka voivat korjata tyypillisiä suoratoisto-ongelmia. Voinko katsoa NHL Draftia puhelimella tai tabletilla? Kyllä. ExpressVPN tarjoaa sovelluksen kaikille suosituille mobiililaitteille, mukaan lukien iOS ja Android. Miten voin katsoa NHL Draftia televisiosta VPN:n avulla? Lyhyesti selitettynä on viisi tapaa suoratoistaa urheilua televisiosta ExpressVPN:llä: – Älytelevisioille ja mediatoistimille tarkoitetulla sovelluksellamme

– Suoratoistamalla tietokoneella ja yhdistämällä tietokone televisioon HDMI-kaapelilla

– Peilaamalla sisältö tietokoneesta tai mobiililaitteesta televisioon tai mediatoistimeen

– Yhdistämällä ExpressVPN-yhteensopivaan reitittimeen, johon voit yhdistää rajattoman määrän laitteita ja yhdistää helposti useisiin eri palvelinsijainteihin samanaikaisesti

– MediaStreamerilla, joka on ExpressVPN:n palvelu laitteille, joille ei voi asentaa VPN:ää, kuten Apple TV ja pelikonsolit. MediaStreamer täytyy ottaa käyttöön vain kerran, mutta se ei tarjoa VPN:n tuomia turvallisuushyötyjä. (Huomaa, että saat kaikki hyödyt käyttöön, kun yhdistät Apple TV:n tai pelikonsolin VPN-reitittimeen!) Lisätietoja ExpressVPN:n käyttämisestä isolla ruudulla saat klikkaamalla tästä tai ottamalla yhteyttä ympärivuorokautiseen asiakastukeemme saadaksesi yksityiskohtaiset ohjeet. Yhdistin VPN:ään, mutta verkkoyhteyteni on hidas! Jos internet-yhteytesi on hidas tai suoratoisto pätkii, on siihen muutama yleinen syy: – Valitsemasi VPN-palvelinsijainnin ja todellisen sijaintisi välinen etäisyys

– Yhteytesi tyyppi (langalliset yhteydet ovat vakaampia kuin langattomat yhteydet)

– VPN:n ja internet-palveluntarjoajasi yhteensopimattomuus

– Hidas paikallinen internet-yhteys

– Laitteesi tyyppi ja suoritusteho Yritä määrittää ongelman syy seuraavilla vaiheilla: – Lataa ExpressVPN:n viimeisin versio.

– Yhdistä toiseen VPN-palvelinsijaintiin.

– Vaihda toiseen VPN-protokollaan. Jos edellä mainitut vaiheet eivät ratkaisseet ongelmaa, ota yhteyttä ExpressVPN:n 24/7-asiakastukeen, niin saat apua nopeasti. Yhdistin suositeltuun VPN-palvelinsijaintiin, mutta en pysty kirjautumaan suoratoistopalveluun! Ei huolta! Palvelinsaatavuuksissa on vaihtelua (erityisesti silloin kun moni ihminen haluaa seurata samaa tapahtumaa), mutta juuri tästä syystä ExpressVPN:llä on huippunopeita palvelimia ympäri maailman. Jos esimerkiksi yrität käyttää yhdysvaltalaista tai saksalaista sivustoa, kokeile yhdistää saman maan toiseen palvelinsijaintiin. Jos yrität yhdistää sellaiseen maahan, jossa on vain yksi palvelinsijainti, tarkista ensin sijaintiasetuksesi. Jos käytät mobiililaitetta, katkaise yhteys VPN:ään, poista sijaintipalvelut käytöstä ja yhdistä sitten VPN:ään uudelleen. Sekä Windows- että Mac-tietokoneissa voit poistaa sijaintipalvelut käytöstä Tietosuoja ja turvallisuus -asetusvalikossa. Jos tarvitset apua, 24/7-asiakastukemme on valmiina auttamaan sinua live chatissa. Mitä muita suoratoistopalveluita voin käyttää ExpressVPN:n kanssa? ExpressVPN toimii sujuvasti kaikkien suosituimpien suoratoistopalveluiden kanssa ympäri maailmaa. Suoratoistamalla VPN:n kanssa takaat turvallisen ja huippunopean HD-suoratoiston rajoittamattomalla kaistanleveydellä ja ilman internet-palveluntarjoajan rajoituksia (jotka voivat hidastaa yhteyttä). Jos haluat seurata suosikkijoukkuettasi missä tahansa – jopa matkoilla ollessasi tai turvattomissa Wi-Fi-verkoissa – ExpressVPN on loistava tapa parantaa suoratoistokokemustasi.