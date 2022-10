ExpressVPN:n kehittämä Aircove on alan ensimmäinen ja ainoa Wi-Fi-reititin, jossa on sisäänrakennettu^ VPN-suojaus. Aircove tarjoaa täydet VPN:n edut kaikille laitteillesi, mukaan lukien älykotilaitteille, joihin ei voi asentaa VPN:ää. Älytelevisio? Virtuaaliavustaja? Jos laite on verkossa, se on suojattu.