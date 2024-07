Näin suoratoistat Wimbledonia 2024 verkossa

Hyviä uutisia: voit suoratoistaa Wimbledon 2024 -turnausta ExpressVPN:n kanssa seuraamalla muutamaa helppoa vaihetta:

Katsotko tietokoneella? Parasta suoratoistokokemusta varten käytä ExpressVPN:n selainlaajennusta Chromelle, Firefoxille tai Edgelle.

Voinko käyttää VPN:ää katsoakseni Wimbledonia toisessa maassa?

Jotkut käyttäjät katsovat Wimbledonia yhdistämällä VPN-palvelimeen muualla kuin omassa maassa, mutta näin tekemällä voi rikkoa tekijänoikeuksia tai suoratoistopalvelun käyttöehtoja. ExpressVPN on yksityisyys- ja turvallisuustyökalu, jonka käyttäminen tekijänoikeuksien kiertämiseen on käyttöehtojemme vastaista. Me emme näe tai voi hallita, mitä teet VPN:äämme yhdistettynä, joten olet itse vastuussa kaikkia asianmukaisia ehtoja ja lakeja noudattavasta käytöstä.

Kannattaako minun käyttää ilmaista VPN:ää Wimbledonin katsomiseen?

Sen sijaan, että käyttäisit ilmaista VPN:ää tenniksen, kuten Wimbledonin, katsomiseen, urheilufanien on hyvä käyttää ExpressVPN:ää ympäri vuoden. ExpressVPN tarjoaa huippunopeat palvelimet 105 maassa ja helppokäyttöiset sovellukset Windowsille, Macille, Androidille ja iOS:lle. Lisäksi ExpressVPN on saatavilla alustoille, joita muut VPN-yritykset eivät välttämättä tue, kuten Linux, Android TV, Amazon Fire TV ja reitittimet. Tarjoamme myös selainlaajennukset Chromelle, Firefoxille ja Edgelle. Jos tarvitset missään vaiheessa apua, meillä on ympärivuorokautinen asiakastuki live chatissa sekä 30 päivän riskitön rahat takaisin -takuu!

Paras VPN Wimbledon 2024:n katsomiseen

ExpressVPN on paras VPN vuoden 2024 Wimbledon-turnauksen turvalliseen katsomiseen. Uuden sukupolven 10 Gbit/s -palvelimilla ympäri maailmaa nautit VPN:n yksityisyydensuojasta keskeytyksettä. ExpressVPN:llä on helppokäyttöiset sovellukset Windowsille, Macille, Androidille ja iOS:lle puhumattakaan lukuisista tavoista suoratoistaa televisiossasi. Jos tarvitset missään vaiheessa apua, ExpressVPN:llä on ympärivuorokautinen live chat -tuki sekä riskitön 30 päivän rahat takaisin -takuu!

Näin suoratoistat isolla TV-ruudulla

Näin suoratoistat Wimbledonia ilmaiseksi 2024

Australia

9Now

Australian Channel 9:llä on oikeudet lähettää vuoden 2024 Wimbledon-turnausta ilmaiseksi! Katsojat voivat seurata 9Now-sivuston tai mobiilisovellusten kautta, jotka ovat saatavilla iOS:lle ja Androidille. Saatat joutua antamaan voimassa olevan australialaisen postinumeron (kuten 2000 tai 3001) rekisteröityäksesi, mutta se on täysin ilmaista.

Suoratoistaa 9Now'ia VPN:n kanssa

Sveitsi

SRF

Sveitsin asukkaat voivat turvallisesti suoratoistaa Wimbledonia julkisen lähettäjän SRF:n kautta. Etkö ole kuullut SRF:stä? Sieltä löytyy valikoima ilmaisia urheilustriimejä, sekä tv-ohjelmia, dokumentteja ja elokuvia.

Iso-Britannia

BBC

BBC iPlayer brittiläisten tenniksen ystävien paras tapa suoratoistaa Wimbledonia. Se on myös täysin ilmainen!

Huomaa: saatat tarvita brittiläisen postinumeron luodaksesi ilmaisen tilin (kuten KT6 4EU, NW5 2HR).

Näin suoratoistat urheilua BBC iPlayerilla

Katso Wimbledon 2024 -turnausta ilmaisilla kokeilujaksoilla

Yhdysvallat

YouTube TV

Hinta: alkaen 73 USD/kk

Kanavat: ESPN, ESPN 2

YouTube TV tuo amerikkalaisille Wimbledonia näyttäviä kanavia, ja tilaus maksaa 73 USD/kk. Saatat joutua antamaan yhdysvaltalaisen postinumeron (kuten 10022, 48104, jne.), mutta lukuisat maksutavat ovat hyväksyttyjä. Jos et halua sitoutua YouTube TV:hen, käytä ilmainen kokeilujakso.

Huomaa: Saatat tarvita voimassa olevan yhdysvaltalaisen luotto-/pankkikortin tai PayPalin tilataksesi Youtube TV:n. Voit silti tilata YouTube TV:n Google Playn kautta, vaikka sinulla ei olisi yhdysvaltalaista luotto-/pankkikorttia.

Haluatko katsoa isolla ruudulla? Lue kaikista tavoista saada ExpressVPN tv:hesi.

Katso YouTubea ExpressVPN:n kanssa

Fubo

Hinta: 80 USD/kk

Kanavat: ESPN, ESPN 2

Etsitkö toista tapaa katsoa vuoden 2024 Wimbledon-turnausta? Tutustu Fuboon, joka tarjoaa kanavat ESPN ja ESPN 2 sekä 7 päivän ilmaisen kokeilun.

Huomaa: Tarvitset yhdysvaltalaisen luotto-/pankkikortin tehdäksesi tilauksen. Laskutusosoite saattaa määrittää saatavilla olevat paikalliset kanavat, eikä sijaintia voi välttämättä vaihtaa uudelleen.

Näin suoratoistat Fuboa

DirecTV Stream

Hinta: 85 USD/kk

Kanavat: ESPN, ESPN 2

DirecTV Stream on yleensä kalliimmasta päästä, mutta se on mahtava vaihtoehto yhdysvaltalaisille faneille suoratoistaa Wimbledonia, jos etsinnässä on suoratoistopalvelu ilman tarvetta ladata ylimääräistä sovellusta. Palvelu tarjoaa 5 päivän ilmaisen kokeilun.

Katso DirecTV Streamia VPN:n kanssa

Muita tapoja suoratoistaa Wimbledonia 2024

Yhdysvallat

ESPN+

Hinta: 11 USD/kk

ESPN+ näyttää yhtäaikaisesti Wimbledon-lähetyksiä ESPN:llä ja ESPN 2:lla. Huomaa, että voimassa oleva tilaus perinteiseltä tv-yhtiöltä tai suoratoistopalvelusta, kuten YouTube TV, yleensä vaaditaan Wimbledon-lähetysten suoratoistamiseen ESPN+:lla.

Katso ESPN:ää VPN:n kanssa

Hulu+Live TV

Hinta: 77 USD/kk

Kanavat: ESPN, ESPN 2

Hulu ei tarjoa ilmaista kokeilua, mutta se tarjoaa live-tv-paketin yhdysvaltalaisille faneille, ja pakettiin sisältyy kaikki tärkeimmät kanavat Wimbledonin turvalliseen suoratoistamiseen sekä monia aluekohtaisia urheilukanavia. Ilmaisia kokeiluja ei ole saatavilla.

Katso Hulua VPN:n kanssa

Sling TV

Hinta: vaihtelee

Kanavat: ESPN, ESPN 2

The Tennis Channel sisältyy Sling TV:n urheilupakettiin, joka on saatavilla lisähintaan 11 USD/kk (perustilaus Sling Orangen tai Sling Bluen lisäksi) ja jossa yhdysvaltalaiset tilaajat voivat suoratoistaa livenä jokaisen Wimbledon-ottelun. Saat käyttöösi myös muita kanavia, kuten NBA TV, MLB Network, NHL Network ja beIN SPORTS.

Katsotko tietokoneella? Parasta suoratoistokokemusta varten käytä ExpressVPN:n selainlaajennusta Chromelle, Firefoxille tai Edgelle.

Suoratoista tennistä Slingissä

Kanada

TSN+

Hinta: 20 CAD/kk

Kanadalaiset fanit voivat suoratoistaa Wimbledonia suorana TSN+:ssa. Vaikka sinne ei ole saatavilla ilmaista kokeilua, käyttäjät voivat ostaa TSN+:aan yhden päivän passin hintaan 11 CAD tai jopa edullisemmin (mikä on kätevää, jos haluat katsoa vain tietyn pelin tai finaalin). Tarkista lähetysaikataulu jo etukäteen.

Australia

Stan Sport

Hinta: 10 AUD/kk (15 AUD/kk hintaisen Stan-tilauksen lisäksi)

Australialaiset fanit voivat katsoa Wimbledon-otteluita ilman mainoksia, suorana ja heti Stan Sportissa. Stan Sport on saatavilla lisätilauksena (10 AUD/kk) tavallisen Stan-tilauksen (15 AUD/kk) lisäksi.

Huomaa: Saatat tarvita australialaisen luotto-/pankkikortin ja postinumeron rekisteröityäksesi.

Katso tenniksen livestriimejä

Milloin vuoden 2024 Wimbledon-turnaus alkaa?

Wimbledon 2024 -turnaus alkaa maanantaina 1. heinäkuuta.

Missä vuoden 2024 Wimbledon-turnaus pelataan?

Vuoden 2024 Wimbledon-turnaus pelataan All England Lawn Tennis and Croquet Clubin ikonisilla ruohokentillä Lontoossa.

Suoratoista urheilua ExpressVPN:n kanssa

Wimbledonin aikataulu 2024

Löydät Wimbledon 2024:n aikataulun turnauksen virallisilta verkkosivuilta.

Ketkä pelaavat vuoden 2024 Wimbledon-turnauksessa?

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ja Iga Świątek ovat joitakin huippunimiä, jotka todennäköisesti kilpailevat vuoden 2024 Wimbledon-turnauksessa. Tarkista myöhemmin turnauksen kaikki pelaajat!

Katso tennistä ExpressVPN:n kanssa!

Paljonko on vuoden 2024 Wimbledon-turnauksen voittosumma?

Vuoden 2024 Wimbledon-turnauksen voittosummaa ei ole vielä paljastettu. Carlos Alcaraz ja Markéta Vondroušová kuitenkin voittivat kukin yli 2,3 miljoonaa euroa (eli lähes 2,5 miljoonaa dollaria) voitoistaan vastaavasti Novak Djokovicia ja Ons Jabeuria vastaan.

Viimeisimmät Wimbledon-voittajat

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ja Markéta Vondroušová ovat kaikki voittaneet Wimbledonin viime vuosina. Tässä on koko lista voittajista alkaen vuodesta 2014.

Vuosi Miesten voittaja Naisten voittaja 2014 Novak Djokovic (Toinen mestaruus) Petra Kvitová (Toinen mestaruus) 2015 Novak Djokovic (Kolmas mestaruus) Serena Williams (Kuudes mestaruus) 2016 Andy Murray (Toinen mestaruus) Serena Williams (Seitsemäs mestaruus) 2017 Roger Federer (Seitsemäs mestaruus) Garbiñe Muguruza (Ensimmäinen mestaruus) 2018 Novak Djokovic (Neljäs mestaruus) Angelique Kerber (Ensimmäinen mestaruus) 2019 Novak Djokovic (Viides mestaruus) Simona Halep (Ensimmäinen mestaruus) 2020 Ei järjestetty (Pandemia) Ei järjestetty (Pandemia) 2021 Novak Djokovic (Kuudes mestaruus) Ashleigh Barty (Ensimmäinen mestaruus) 2022 Novak Djokovic (Seitsemäs mestaruus) Elena Rybakina (Ensimmäinen mestaruus) 2023 Carlos Alcaraz (Ensimmäinen mestaruus) Markéta Vondroušová (Ensimmäinen mestaruus) 2024 Kerrotaan myöhemmin Kerrotaan myöhemmin

ExpressVPN on VPN-palvelu, jota ei ole tarkoitettu välineeksi tekijänoikeuksien kiertämiseen. Luethan ExpressVPN:n palveluehdot sekä vastaavan palveluntarjoajan käyttöehdot saadaksesi lisätietoja.

Usein kysyttyä: Wimbledon-turnaus 2024 Voinko suoratoistaa Wimbledonia ilmaiseksi? Kyllä, brittiläiset katsojat voivat suoratoistaa Wimbledonia ilmaiseksi BBC iPlayerissa. Australialaiset voivat seurata toimintaa 9Now'ssa, ja sveitsiläiset katsojat voivat turvallisesti suoratoistaa Wimbledon-turnausta 2024 julkisen lähettäjän SRF:n kautta. Millä tv-kanavilla Wimbledon-turnausta 2024 näytetään? Vuoden 2024 Wimbledon-turnausta näytetään lukuisilla kanavilla, mukaan lukien ESPN ja ESPN 2 (USA), TSN (Kanada), BBC (Iso-Britannia) ja Stan Sport (Australia). Voinko katsoa Wimbledon-turnausta 2024 sovelluksen kautta? Kyllä, voit katsoa Wimbledon-turnausta monissa sovelluksissa, mukaan lukien YouTube TV, DirecTV Stream, ESPN+ (USA), TSN (Kanada), BBC iPlayer (Iso-Britannia) ja Stan Sport (Australia). Voinko katsoa Wimbledon-turnausta 2024 YouTubessa? Ei, et voi katsoa vuoden 2024 Wimbledon-turnausta YouTubessa. Yhdysvaltalaiset katsojat voivat kuitenkin seurata tennistä kanavilla ESPN ja ESPN 2, jotka ovat saatavilla YouTube TV:ssä. Saatavilla on ilmaisia kokeilujaksoja! Kuka pelaaja on voittanut eniten miesten Wimbledon-mestaruuksia? Vuonna 2024 Roger Federer on miesten tennispelaajien ykkönen yhteensä kahdeksalla Wimbledon-mestaruudella. Hän on voittanut vuosina 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 ja 2017. Kuka pelaaja on voittanut eniten naisten Wimbledon-mestaruuksia? Vuonna 2024 Martina Navratilova on naisten tennispelaajien ykkönen yhteensä yhdeksällä Wimbledon-mestaruudella. Hän on voittanut vuosina 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 ja 1990. Kuinka paljon liput Wimbledoniin maksavat 2024? Lippujen hinta vuoden 2024 Wimbledon-turnaukseen vaihtelee päivän ja istumapaikan sijainnin mukaan. Esimerkiksi keskikentän paikat maanantaina 1. heinäkuuta maksavat 90 GBP (113 USD), kun taas liput finaaliin sunnuntaina 14. heinäkuuta maksavat 275 GBP (345 USD). Voinko suoratoistaa Wimbledonia tietokoneellani? Totta kai! Jos katsot suoratoistopalvelua verkkoselaimen kautta, muista asentaa ExpressVPN:n laajennus Chromelle, Firefoxille tai Edgelle. Laajennuksessa on muutama ominaisuus, jotka voivat korjata yleisimpiä suoratoistamisen ongelmia. Voinko suoratoistaa Wimbledonia puhelimellani tai tabletillani? Kyllä. ExpressVPN:llä on sovellukset jokaiselle yleisimmistä mobiilikäyttöjärjestelmistä, mukaan lukien iOS ja Android. Miten suoratoistan tv:ssäni VPN:n kanssa? Lyhyesti on viisi tapaa suoratoistaa urheilua TV:ssäsi ExpressVPN:n kanssa: Älytelevision tai mediatoistimen omalla sovelluksella

Suoratoistamalla tietokoneellasi ja yhdistämällä sen TV:hen HDMI-kaapelilla

Peilaamalla tai lähettämällä langattomasti TV:hen tai suoratoistolaitteeseen tietokoneelta tai mobiililaitteelta

Yhdistämällä ExpressVPN:ää käyttävään reitittimeen, johon voi yhdistää rajattomasti laitteita, myös samanaikaisesti eri palvelinsijainteihin

MediaStreamerilla, joka on ExpressVPN:n ratkaisu laitteille, joihin ei voi asentaa VPN:ää, kuten Apple TV tai pelikonsolit. MediaStreamer täytyy ottaa käyttöön vain kerran, mutta se ei tarjoa samoja turvallisuushyötyjä kuin VPN. Saadaksesi lisätietoa kaikista tavoista saada ExpressVPN televisioruudullesi, klikkaa tästä tai ota yhteyttä ympärivuorokautiseen asiakastukeen saadaksesi ohjeet vaihe vaiheelta. Yhdistin VPN:ään, mutta internet-yhteyteni on hidas! Jos internet-yhteytesi on hidas tai suoratoistamisesi pätkii, mahdollisia syitä on monia: – VPN-palvelinsijainnin ja todellisen sijaintisi välinen etäisyys

– Yhteytesi tyyppi (langalliset yhteydet ovat vakaampia kuin langattomat)

– Heikko yhdistettävyys VPN:n ja internet-palveluntarjoajan välillä

– Hidas internet-yhteysnopeus sijainnissasi

– Laitteesi tyyppi ja suorituskyky Kokeile jokaista vaihetta vianmääritystä varten: – Lataa ExpressVPN:n uusin versio

– Yhdistä toiseen VPN-palvelinsijaintiin

– Vaihda VPN-protokollaa Jos sinulla on yhä ongelmia suoratoistonopeuksissa, vaikka olet kokeillut kaikkia yllä olevia vaiheita, ota yhteyttä ExpressVPN:n ympärivuorokautiseen asiakastukeen, niin saat apua sekunneissa. Yhdistin suositeltuun VPN-palvelinsijaintiin, mutta en voi kirjautua suoratoistopalveluun! Ei hätää! Palvelinten kuormitus vaihtelee nopeasti (etenkin kun moni ihminen yrittää katsoa samaa tapahtumaa), mutta juuri siksi ExpressVPN:llä on huippunopeat palvelimet ympäri maailmaa. Jos haluat esimerkiksi käyttää sivustoa Yhdysvalloissa tai Saksassa, kokeile yhdistää toiseen palvelinsijaintiin näissä maissa. Jos yrität yhdistää maahan, jossa on vain yksi palvelinsijainti, tarkista ensin sijaintiasetukset. Jos käytät mobiililaitetta, katkaise VPN-yhteys, kytke pois sijaintipalvelut ja yhdistä VPN:ään uudelleen. Sekä Windows- että Mac-tietokoneilla voit kytkeä pois sijaintipalvelut Yksityisyys ja turvallisuus -valikosta. Saadaksesi lisäapua voit aina keskustella asiakastukemme kanssa, joka on saatavilla ympäri vuorokauden live chatin kautta. Mitä muita suoratoistopalveluita voin katsoa ExpressVPN:n kanssa? ExpressVPN toimii sujuvasti kaikkien suosituimpien suoratoistosovellusten kanssa kaikkialta maailmasta. Käyttämällä VPN:ää suoratoistamiseen voit katsoa sisältöä huippunopealla HD-laadulla sekä rajoittamattomalla kaistanleveydellä ilman internet-palveluntarjoajan rajoituksia (jotka voivat toisinaan hidastaa yhteysnopeuksia). Jos haluat seurata suosikkijoukkuettasi missä ikinä oletkin, kuten ulkomailla tai yhteydessä suojaamattomaan verkkoon, kuten julkiseen Wi-Fiin, ExpressVPN on hyvä tapa parantaa suoratoistokokemustasi urheilun parissa.