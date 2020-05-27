Использование VPN способно в ряде случаев улучшить качество и скорость загрузки потоковой трансляции — например, если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключений к соответствующим ресурсам. Кроме того, использование VPN позволяет работать онлайн более приватным и безопасным образом, так как ваше подключение защищается с помощью методов туннелирования и шифрования. Как следствие, посторонние (в том числе интернет-провайдер) не смогут проверять пакеты вашего трафика. Собственно говоря, зачем вообще вашему провайдеру или рекламодателям знать, что вы смотрите на Netflix? Просмотр потоковых трансляций с помощью VPN также позволит вам защитить свои данные при использовании публичных точек доступа Wi-Fi.

Все VPN-сервисы могут замедлять интернет-подключение, однако ExpressVPN является самым быстрым сервисом в своем роде, и пользователи редко замечают разницу. Комфортнее всего смотреть потоковые трансляции при подключении к серверу, находящемуся ближе всего к вам в географическом смысле. Если вы подключены к нужной локации и все равно сталкиваетесь с проблемами с подключением, обратитесь в службу пользовательской поддержки ExpressVPN.