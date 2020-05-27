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Подключайтесь к VPN, чтобы работать онлайн безопасно и конфиденциально. Смотрите и загружайте любимый контент*, используя подключения с неограниченной пропускной способностью. Серверы в 94 странах откроют вам безопасный доступ к любимым приложениям из любого места — даже при подключении к публичным Wi-Fi-сетям. Кроме того, вы можете обойти ограничения провайдеров, связанные с типом контента, государственную цензуру и блокировки в школьных и корпоративных сетях.
ExpressVPN совместим с:
Развлекательный и спортивный контент
Развлекательные и спортивные онлайн-трансляции
Международные потоковые сервисы
Наша VPN-сеть работает с десятками других потоковых сервисов. Если вас интересуют не упомянутые здесь сервисы, обратитесь в нашу службу поддержки.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и интересующего вас сервиса.
Руководства и не только
ЧаВо: потоковые трансляции и VPN
Подходит ли VPN для просмотра потоковых трансляций?
Использование VPN способно в ряде случаев улучшить качество и скорость загрузки потоковой трансляции — например, если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключений к соответствующим ресурсам. Кроме того, использование VPN позволяет работать онлайн более приватным и безопасным образом, так как ваше подключение защищается с помощью методов туннелирования и шифрования. Как следствие, посторонние (в том числе интернет-провайдер) не смогут проверять пакеты вашего трафика. Собственно говоря, зачем вообще вашему провайдеру или рекламодателям знать, что вы смотрите на Netflix? Просмотр потоковых трансляций с помощью VPN также позволит вам защитить свои данные при использовании публичных точек доступа Wi-Fi.
Все VPN-сервисы могут замедлять интернет-подключение, однако ExpressVPN является самым быстрым сервисом в своем роде, и пользователи редко замечают разницу. Комфортнее всего смотреть потоковые трансляции при подключении к серверу, находящемуся ближе всего к вам в географическом смысле. Если вы подключены к нужной локации и все равно сталкиваетесь с проблемами с подключением, обратитесь в службу пользовательской поддержки ExpressVPN.
ExpressVPN поддерживает Netflix/Hulu/HBO и другие сервисы?
Да. Серверы ExpressVPN обеспечивают быстрый доступ ко всем популярным сервисам потоковых трансляций без ограничений. Если же вы столкнетесь с ошибкой доступа, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN, чтобы установить подключение.
Можно ли использовать VPN для просмотра потоковых трансляций?
Использование VPN-сервисов является законным во многих странах мира. Обычные люди широко используют VPN для защиты своих персональных данных и истории действий в Сети — в том числе для просмотра потоковых трансляций. VPN-сервисы также позволяют обойти ограничения доступа к определенным ресурсам, введенные интернет-провайдерами или администраторами сетей Wi-Fi (в образовательных учреждениях, на рабочих местах и в публичных заведениях).
Некоторые сервисы потоковых трансляций отдельно указывают в своих правилах предоставления услуг, допускают ли они использование VPN. Если вы сомневаетесь, изучите условия предоставления услуг соответствующего сервиса. ExpressVPN не предназначен для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав.
Входит ли в стоимость подписки на ExpressVPN доступ к HBO/Netflix/Prime Video?
Нет, ExpressVPN не предлагает бесплатный доступ к сервисам потоковых трансляций. Если вы еще не оформили подписку на Netflix, HBO Max, Hulu, Prime Video или любой другой платный сервис потоковых трансляций, вам потребуется сделать это отдельно. ExpressVPN поможет вам смотреть трансляции этих сервисов более безопасным и быстрым образом, какую бы сеть вы ни использовали, в том числе публичные точки доступа Wi-Fi. Кроме того, вам не придется более жертвовать ни уровнем защиты, ни качеством изображения.
Как подключиться к VPN
Вы можете легко начать работу с ExpressVPN, у которого есть всё, что вы ищете в VPN-сервисах. Выполнив простые действия ниже, вы мгновенно получите доступ ко всем сайтам и интернет-ресурсам.
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Следуйте инструкциям, которые получите по электронной почте после оформления подписки.
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Преимущества ExpressVPN
Работает на всех устройствах
С VPN-приложениями для всех ваших устройств вы можете пользоваться Интернетом прямо за столом, на диване или в дороге.
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Потрясающая скорость для лучшего качества видео. Убедитесь сами, запустив встроенный в приложение тест скорости.
Неограниченная пропускная способность
Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.
Безопасный доступ в любой сети
Безопасный доступ ко всем приложениям и сервисам для работы, просмотра потоковых трансляций и гейминга.
* Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN.
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