Разблокируйте «Википедию» отовсюду с VPN

Почему «Википедия» заблокирована?

«Википедия» — это самая большая база данных с открытым контентом на всей планете. В ней насчитывается более 40 миллионов статей на 303 языках, и их количество постоянно растет. Люди во всем мире пользуются «Википедией» для поиска нужной информации.

К сожалению, в некоторых странах «Википедия» полностью или частично подвергается цензуре. Это происходит потому, что правительство считает содержание «оскорбительным», или они просто хотят ограничить доступ к информации.

Если там, где вы сейчас находитесь, «Википедия» заблокирована, используйте VPN, чтобы восстановить доступ.