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Разблокируйте «Википедию» отовсюду с VPN

Вы подключаетесь к Интернету в месте, где «Википедия» заблокирована? Узнайте, как использовать VPN/прокси-сервер, чтобы получить доступ к самой большой в мире библиотеке со свободным контентом.

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Разблокируйте «Википедию» с помощью VPN: W «Википедии».

Как разблокировать «Википедию» всего за 3 шага

Шаг 1

Пользователь, выбравший ExpressVPN.

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Шан 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к VPN-серверу в любой локации, где «Википедия» не заблокирована.

Шаг 3

Лого «Википедии» на экране ноутбука.

Пользуйтесь «Википедией» без всяких ограничений.

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Голова человека, окруженная вопросительными знаками.

Почему «Википедия» заблокирована?

«Википедия» — это самая большая база данных с открытым контентом на всей планете. В ней насчитывается более 40 миллионов статей на 303 языках, и их количество постоянно растет. Люди во всем мире пользуются «Википедией» для поиска нужной информации.

К сожалению, в некоторых странах «Википедия» полностью или частично подвергается цензуре. Это происходит потому, что правительство считает содержание «оскорбительным», или они просто хотят ограничить доступ к информации.

Если там, где вы сейчас находитесь, «Википедия» заблокирована, используйте VPN, чтобы восстановить доступ.

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Мир в протянутой руке.

Зачем использовать VPN для доступа к «Википедии»?

Есть несколько способов разблокировать «Википедию», но на сегодняшний день сеть VPN — это самый быстрый, простой и безопасный из них. Некоторые «прокси-серверы» могут предоставить вам новый IP-адрес бесплатно, но соединение при этом часто медленное и незащищенное. ExpressVPN скрывает ваш IP-адрес и шифрует трафик, чтобы вы могли получить доступ к «Википедии» и остальным бесплатным интернет-ресурсам конфиденциально и безопасно.

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Обход блокировок сайтов с помощью безопасного приложения ExpressVPN.

Как разблокировать «Википедию» с помощью VPN?

При подключении к сети VPN создается безопасный туннель между компьютером и сайтами, которые вы посещаете в Интернете. Ваш настоящий IP-адрес скрывается и заменяется на адрес защищенного VPN-сервера в выбранной вами локации.

Использование VPN позволяет вам виртуально находиться там, где вы хотите, тем самым предоставляя доступ к любым сайтам, подобным «Википедии», даже если они заблокированы.

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Если по какой-либо причине вам не понравится пользоваться Wikipedia с помощью ExpressVPN, вы можете отменить подписку в любое время в течение 30 дней, и вам вернут ваши деньги без лишних вопросов.

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