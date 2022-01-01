Доступ к Pandora: слушайте в любом месте с VPN
Несмотря на то, что за пределами США онлайн-радио Pandora не так известно, в этой стране сервис имеет обширную аудиторию фанатов благодаря доступу к бесплатным персонализированным радиостанциям. Если вы путешествуете и хотите слушать радио Pandora в пути, или в вашем учебном заведении/офисе блокируются сервисы потоковой передачи музыки, то VPN откроет вам доступ к радио Pandora*, и вы сможете слушать свои любимые треки и подкасты.
Разблокируйте радио Pandora в три простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN и оцените его молниеносную скорость.
Шаг 2
Подключитесь к безопасной локации VPN-серверов в США.
Шаг 3
Войдите в свою учетную запись радио Pandora и слушайте любимые треки и подкасты.
Лучшая VPN для Pandora
Если вы слушаете радио Pandora, то мы готовы поспорить: вы обожаете музыку. Чтобы обеспечить плавную потоковую передачу без прерываний, ExpressVPN постоянно оптимизирует скорость и стабильность работы своей обширной сети. Благодаря серверам, распределенным по всей территории США, и тесту скорости, который показывает, какие локации обеспечат самую высокую скорость загрузки в вашей ситуации, вам никогда не придется жертвовать конфиденциальностью и защитой, чтобы получить наилучшее качество аудио.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
Слушайте Pandora на всех устройствах с ExpressVPN
В пути, на работе или дома — с ExpressVPN можно слушать Pandora где угодно! Наши VPN-приложения отлично работают на всех устройствах (включая ноутбуки, смартфоны и планшеты) и совместимы со всеми операционными системами. Так что вы сможете слушать радио Pandora на устройствах Android, Windows, Mac и iOS. Вы даже сможете подключить пять устройств одновременно!
Купите подписку на ExpressVPN уже сегодня, чтобы подключиться к нашей сети и начать слушать радио Pandora приватно и безопасно.
Глобальная серверная сеть
Пользователи ExpressVPN могут подключаться к 160 локациям серверов в 94 странах, и это число постоянно растет.
Больше музыки: попробуйте лучшую VPN для Pandora без риска
Воспользуйтесь 30-дневной гарантией возврата денег:
Если вам не понравится слушать радио Pandora с ExpressVPN по любой причине, то в течение 30 дней вы можете отменить подписку и получить все свои деньги обратно.