Нет. В подписку ExpressVPN НЕ входит подписка на Vudu, и она не заменяет подписку на Vudu. Используйте сервис ExpressVPN со своей существующей учетной записью Vudu, чтобы смотреть видеоконтент в формате HD с максимальной конфиденциальностью.
Как смотреть фильмы на Vudu с помощью VPN
Для киноманов и любителей сериалов онлайн-сервис Vudu просто спасение.
Используя Vudu с VPN, вы сможете защитить свое соединение и смотреть фильмы и сериалы в формате HD на всех своих устройствах уже сегодня. Установка приложения займет всего 5 минут.
Опробуйте сервис ExpressVPN. С 30-дневной гарантией возврата денег вы ничем не рискуете.
Как смотреть фильмы на Vudu с использованием VPN за 3 простых шага:
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.
Шаг 2
Выберите безопасную локацию VPN-серверов в США.
Шаг 3
Войдите в свой аккаунт Vudu.
Как смотреть бесплатные фильмы на Vudu в формате HD
Что такое Vudu? Это американский потоковый видеосервис, который позволяет загружать и смотреть фильмы и сериалы на самых разных устройствах, включая настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны и т. д.
Можно ли смотреть фильмы Vudu бесплатно?
Используйте Vudu с VPN, чтобы смотреть самые популярные фильмы в формате HD, в том числе коллекцию бесплатных фильмов (Movies On Us). Благодаря этой опции Vudu вам предлагается широкий выбор фильмов различных жанров, и все бесплатно.
Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Vudu.
ЧаВо: Vudu и VPN
Входит ли в подписку ExpressVPN подписка на Vudu?
Замедлит ли VPN воспроизведение потокового видео на Vudu?
Все сети VPN могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но сеть ExpressVPN оптимизирована для обеспечения максимальной скорости, поэтому пользователи редко замечают разницу.
Более того, использование VPN может даже улучшить ваше соединение, если ваш интернет-провайдер регулирует трафик Vudu. Если вы заметили, что качество видео ухудшилось, убедитесь, что вы выбрали ближайший к вашему фактическому местоположению американский сервер.
Можно ли использовать VPN?
Использование VPN абсолютно законно. Миллионы людей во всем мире ежедневно подключаются к Интернету через VPN. Предприятия используют сети VPN, чтобы защитить конфиденциальную коммерческую информацию, а обычные люди — чтобы защитить свое интернет-соединение.
На каких устройствах можно смотреть Vudu?
Если вы используете настольный компьютер, то сможете смотреть трансляции прямо на сайте Vudu, используя приложение ExpressVPN для Windows, Mac или Linux (наши браузерные расширения для Chrome и Firefox также гарантируют оптимальные результаты). Если вы используете устройство на базе Android, iOS, Fire TV Stick или Android TV, вам потребуется загрузить приложения ExpressVPN и Vudu.
Также вы сможете смотреть Vudu на таких устройствах, как Apple TV, Roku или Chromecast, если установите их в режим воспроизведения трансляции с компьютера, планшета или смартфона. Можно сделать и еще проще: любое устройство, в том числе телевизор смарт-ТВ и игровая приставка, получит полную VPN-защиту и не только, если подключать их к Интернету через роутер, на котором установлено приложение ExpressVPN.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
VPN можно использовать не только для просмотра фильмов и сериалов на Vudu. С помощью VPN вы сможете защитить свою онлайн-информацию от хакеров, хорошо сэкономить при совершении покупок в Интернете и играть онлайн на максимальной скорости.
У меня нет доспупа к Vudu в Канаде (или в другом месте). Что делать?
Если вы не можете получить доступ к сервису Vudu или другому веб-сайту, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN через чат и получите немедленный ответ.
Что люди пишут в Twitter об использовании Vudu с VPN
Попробуйте самый лучший VPN-сервис для использования с Vudu. Вы ничем не рискуете
ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег без всякого риска:
Если по какой-либо причине вам не понравится использовать Vudu с ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите свои деньги назад без лишних вопросов.