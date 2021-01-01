Как смотреть Zattoo через VPN

Этот базирующийся в Швейцарии стриминговый сервис, на котором транслируется более 200 каналов в шести разных странах, очень быстро стал одним из лучших приложений для просмотра ТВ в прямом эфире.

VPN защищает вашу конфиденциальность и позволяет смотреть Zattoo в формате HD, где бы вы ни находились.