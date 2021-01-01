Как смотреть Zattoo через VPN
Этот базирующийся в Швейцарии стриминговый сервис, на котором транслируется более 200 каналов в шести разных странах, очень быстро стал одним из лучших приложений для просмотра ТВ в прямом эфире.
VPN защищает вашу конфиденциальность и позволяет смотреть Zattoo в формате HD, где бы вы ни находились.
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Как смотреть Zattoo с VPN в 3 шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN и оцените его молниеносную скорость.
Шаг 2
Выберите защищенную серверную локацию в Европе.
Шаг 3
Войдите в свой аккаунт Zattoo.
Защитите свое соединение и смотрите Zattoo в HD
Zattoo позволяет смотреть прямые трансляции в любое время и в любом месте. Установив приложение на свой компьютер, смартфон и планшет, вы можете смотреть прямые трансляции не только дома, но и в пути. Используйте удобные приложения ExpressVPN, чтобы защитить свое соединение и смотреть потоковые трансляции в HD.
Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Zattoo.
Как VPN помогает смотреть Zattoo
Подключаясь к VPN, вы шифруете свое интернет-соединение и скрываете свой трафик от посторонних глаз.
ExpressVPN предлагает более 160 локаций в 94 странах, включая страны Европы, где доступен сервис Zattoo.
Вы можете использовать приложения ExpressVPN на устройства с Windows, Mac, iOS, Android, Linux и роутерах, а также настроить VPN-соединение вручную на других устройствах.
Одна подписка позволяет подключить к VPN до пяти устройств одновременно.
ЧаВо: как смотреть Zattoo с VPN
Что такое Zattoo?
Zattoo — это платформа интернет-телевидения, на которой можно смотреть различные телеканалы в прямом эфире и по требованию. Сервис доступен в Швейцарии и Германии, но пользователи на территории ЕС и Великобритании также могут получить доступ к Zattoo в течение ограниченного времени.
Входит ли в подписку на ExpressVPN подписка на Zattoo?
К сожалению, нет. Чтобы получить доступ к огромной библиотеке контента Zattoo, необходимо зарегистрировать учетную запись. Однако вы можете использовать ExpressVPN для защиты соединения и удобного просмотра.
На каких устройствах я могу смотреть Zattoo с VPN?
Zattoo предлагает приложения для компьютеров, смартфонов и планшетов. Так же как и ExpressVPN. Если вы хотите больше преимуществ, вы можете установить ExpressVPN на свой роутер, чтобы защитить все устройства в своем доме, которые используют Интернет.
Замедлит ли подключение к VPN мое интернет-соединение?
На самом деле, в некоторых случаях использование VPN может даже увеличить скорость Интернета. В особенности это касается ситуаций, когда провайдеры ограничивают интернет-трафик из-за проблем с пропускной способностью. ExpressVPN позволит вам смотреть потоковые трансляции с молниеносной скоростью.
Зачем использовать ExpressVPN?
Защита 5 устройств одновременно
Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.
Неограниченная пропускная способность
Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.
Никаких ограничений провайдеров
С ExpressVPN вы сможете защититься от регулирования скорости интернет-провайдерами и навсегда забыть о буферизации.
Молниеносная скорость
Потрясающая скорость для лучшего качества видео. Убедитесь сами, запустив в приложении встроенный тест скорости.
Смотрите Zattoo с ExpressVPN без всякого риска
Воспользуйтесь 30-дневной гарантией возврата денег от ExpressVPN:
Если по какой-либо причине вам не понравилось смотреть Zattoo с ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите полный возврат средств.