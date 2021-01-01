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Как смотреть Zattoo через VPN

Этот базирующийся в Швейцарии стриминговый сервис, на котором транслируется более 200 каналов в шести разных странах, очень быстро стал одним из лучших приложений для просмотра ТВ в прямом эфире.

VPN защищает вашу конфиденциальность и позволяет смотреть Zattoo в формате HD, где бы вы ни находились.

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Используйте VPN, чтобы смотреть Zattoo с неограниченной пропускной способностью. Логотип Zattoo.

Как смотреть Zattoo с VPN в 3 шага

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

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Шаг 2

Карта Европы, Африки и Ближнего Востока.

Выберите защищенную серверную локацию в Европе.

Шаг 3

Ноутбук и телефон с логотипом Zattoo.

Войдите в свой аккаунт Zattoo.

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Защитите свое соединение и смотрите Zattoo в HD

Zattoo позволяет смотреть прямые трансляции в любое время и в любом месте. Установив приложение на свой компьютер, смартфон и планшет, вы можете смотреть прямые трансляции не только дома, но и в пути. Используйте удобные приложения ExpressVPN, чтобы защитить свое соединение и смотреть потоковые трансляции в HD.

Скриншот домашней страницы Zattoo.

Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Zattoo.

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Как VPN помогает смотреть Zattoo

Подключаясь к VPN, вы шифруете свое интернет-соединение и скрываете свой трафик от посторонних глаз.

ExpressVPN шифрует ваше интернет-соединение полностью. Ноутбук с защищенным подключением к Интернету со стрелками, указывающими на правительство, хакеров и интернет-провайдеров.

ExpressVPN предлагает более 160 локаций в 94 странах, включая страны Европы, где доступен сервис Zattoo.

Вы можете использовать приложения ExpressVPN на устройства с Windows, Mac, iOS, Android, Linux и роутерах, а также настроить VPN-соединение вручную на других устройствах.

Одна подписка позволяет подключить к VPN до пяти устройств одновременно.

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ЧаВо: как смотреть Zattoo с VPN

Что такое Zattoo?
Входит ли в подписку на ExpressVPN подписка на Zattoo?
На каких устройствах я могу смотреть Zattoo с VPN?
Замедлит ли подключение к VPN мое интернет-соединение?
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Зачем использовать ExpressVPN?

Защита 5 устройств одновременно

Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.

Неограниченная пропускная способность

Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.

Никаких ограничений провайдеров

С ExpressVPN вы сможете защититься от регулирования скорости интернет-провайдерами и навсегда забыть о буферизации.

Молниеносная скорость

Потрясающая скорость для лучшего качества видео. Убедитесь сами, запустив в приложении встроенный тест скорости.

Доступ к любым онлайн-ресурсам

Доступ ко всем приложениям и сервисам для работы, отдыха и не только.

Круглосуточная поддержка в чате

Специалисты службы поддержки ExpressVPN доступны 24/7, чтобы помочь вам с установкой и устранением неполадок.

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ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Смотрите Zattoo с ExpressVPN без всякого риска

Воспользуйтесь 30-дневной гарантией возврата денег от ExpressVPN:

Если по какой-либо причине вам не понравилось смотреть Zattoo с ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите полный возврат средств.

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