Как смотреть HBOс помощью VPN
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Как смотреть HBO с VPN: 3 простых шага
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Что такое HBO?
HBO (Home Box Office) — это кабельный и спутниковый канал премиум-класса, транслирующий оригинальные сериалы, художественные фильмы и прямые эфиры спортивных матчей зрителям из США, Канады и ряда стран Европы, Латинской Америки и Азии.
Если у вас или члена вашей семьи есть подписка на HBO в рамках пакета кабельного или спутникового телевидения, то, скорее всего, вы можете бесплатно смотреть HBO через приложение или браузер с помощью HBO Go (ТВ-сервиса видео по запросу, доступного в разных странах). Также вы можете смотреть HBO онлайн, не оформляя подписку на кабельное телевидение. Для этого нужно будет оформить подписку на отдельный стриминговый сервис канала — HBO Now.
Часто задаваемые вопросы о просмотре HBO с помощью VPN
Входит ли в подписку ExpressVPN подписка на HBO?
В подписку ExpressVPN не входит подписка на HBO. Для просмотра HBO с помощью VPN сперва нужно завести учетную запись HBO.
После этого вы сможете подключиться к ExpressVPN, чтобы смотреть фильмы и сериалы HBO с полной конфиденциальностью и безопасностью.
Отразится ли использование VPN на качестве видео HBO?
Скорее всего, нет. Все сети VPN могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, и большинство пользователей не испытывают никаких проблем с буферизацией.
В некоторых случаях использование VPN для просмотра фильмов на HBO может даже улучшить качество видео, особенно если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения при просмотре потокового видео.
Можно ли смотреть HBO в прямом эфире?
Почти. Как правило, новые эпизоды оригинальных сериалов и фильмов становятся доступны на HBO Go и HBO Now одновременно с премьерным показом на HBO. А вот новостные и спортивные передачи, транслирующиеся на HBO в прямом эфире, появляются онлайн в течение нескольких часов после выхода.
Что такое HBO Max?
Cервис HBO Max, запуск которого планируется на весну 2020 года, — это стриминговый сервис премиум-класса, в котором будет еще больше востребованных шоу и фильмов, чем предлагает сейчас HBO Now. В общей сложности на HBO Max будет доступно около 10 000 часов контента от компаний, входящих в WarnerMedia, в том числе от Warner Bros., CNN, Adult Swim, TBS, Cartoon Network, HBO и TNT. Уже объявлено, что в каталоге сервиса будут представлены все сезоны нескольких классических комедийных сериалов, новые проекты от DC Entertainment, много оригинального материала от Studio Ghibli, а также большое количество оригинальных программ с участием известных актеров и продюсеров.
Как смотреть HBO на Hulu?
Всё просто! Подписку на HBO можно оформить через аддон Hulu, что позволит вам смотреть передачи как через приложение или сайт Hulu, так и через приложение HBO Now.
Можно ли смотреть HBO на Amazon Video?
Разумеется. Канал HBO доступен для подписчиков Amazon Prime из США как отдельный канал (за дополнительную плату). Вы сможете смотреть его на сайте Amazon, а также в приложениях Prime Video и HBO Now.
Есть ли другие способы смотреть передачи HBO?
Сеть HBO предоставляет доступ к своим фильмам и сериалам контент-провайдерам из самых разных стран мира, в том числе Sky TV в Британии, Италии и Германии, Hotstar в Индии, Foxtel в Австралии, Crave в Канаде и многим другим. Кроме того, ваш провайдер кабельного телевидения может иметь сайт или приложение, где можно смотреть потоковые трансляции HBO.
Можно ли смотреть HBO бесплатно?
HBO — это платный телеканал. Если вы уже оформили подписку на кабельный канал HBO, то доступ к HBO Go, скорее всего, будет для вас бесплатным. Если нет, то вы можете смотреть HBO бесплатно в течение пробного периода на HBO Now, Hulu или Amazon Prime.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
ExpressVPN работает со множеством стриминговых сервисов, таких как Netflix, BBC iPlayer и Showtime. VPN-сеть — это быстрый и простой способ использования Интернета с максимальной конфиденциальностью и безопасностью.
ExpressVPN: лучшая VPN для HBO
Поддержка на всех устройствах
К вашим услугам приложения ExpressVPN для Windows, Mac, iOS, Linux, роутеров, Smart TV и консолей.
Серверы в разных странах
У ExpressVPN 160 локаций серверов в Британии, Америке, Канаде и не только — всего в 94 странах.
Неограниченная пропускная способность
Вы можете смотреть свой любимый сериал на HBO хоть целый день. Нет ограничений пропускной способности или ограничений на объем загрузки.
Более разнообразный контент
Доступ к таким сайтам, как YouTube, Twitter и Facebook, которые подвергаются цензуре в некоторых странах.
Надежная техподдержка
Если у вас возникнут проблемы при просмотре видео на сервисе HBO, обратитесь в доступную круглосуточно техподдержку по электронной почте и через онлайн-чат.
Гарантия возврата денег 30 дней
Не понравилось использовать видеосервис HBO с ExpressVPN? Вам вернут все ваши деньги в течение 30 дней с начала подписки.