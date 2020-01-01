Как смотреть прямые эфиры ITV с помощью VPN
Хотели бы смотреть прямые трансляции ITV из любой точки мира? ITV Hub (ранее ITV Player) откроет для вас одни из самых популярных британских развлекательных передач, в том числе Love Island, а также прямые эфиры спортивных матчей и новостные передачи.
Читайте дальше и узнаете, как можно прямо сейчас начать смотреть ITV онлайн безопасно и приватно.
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Как смотреть прямые эфиры ITV с VPN: 3 простых шага
Шаг 1
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Шаг 2
Выберите и подключитесь к защищенному VPN-серверу в Британии.
Шаг 3
Зайдите на сайт ITV.com, чтобы смотреть прямые эфиры откуда угодно.*
* Для оформления подписки на ITV вам понадобится британский почтовый индекс.
Смотрите стримы ITV, ITV2 и не только
ITV Hub (ранее ITV Player) — это один из сервисов ITV, позволяющий посмотреть в любое удобное время программы и передачи, которые вы не смогли или не успели посмотреть в момент трансляции.
ITV Hub также дает зрителям возможность смотреть прямые трансляции ITV онлайн, если их IP-адреса принадлежат пулу Британии. Это открывает им доступ к телешоу, новостям и спортивным передачам всех каналов ITV, в том числе ITV, ITV2, ITVBe, ITV3, ITV4 и CITV.
ITV
Ранее известный как ITV1, ITV транслирует оригинальные передачи для широкой аудитории.
ITV2
Американские передачи, мыльные оперы и другой развлекательный контент.
ITVBe
Реалити-шоу для молодежи и трансляции с места событий.
ITV3
Повторы британских мыльных опер и мелодрам.
ITV4
Спортивные передачи, американские комедии и мелодрамы, а также классические сериалы 60–70-х годов.
CITV
Канал с передачами для детей.
Часто задаваемые вопросы о просмотре ITV Hub с помощью VPN
Входит ли в подписку ExpressVPN подписка на ITV?
Нет. Если вы хотите смотреть ITV онлайн, вам необходимо зарегистрировать собственный аккаунт ITV Hub. ExpressVPN просто дополняет ITV Hub, позволяя вам безопасно смотреть контент из любой точки мира, в том числе при подключении к публичным сетям Wi-Fi и без ограничений пропускной способности со стороны интернет-провайдера или системного администратора.
На каких устройствах можно смотреть ITV онлайн?
Фильмы и передачи ITV с помощью ExpressVPN можно смотреть следующими способами:
- Откройте сайт ITV на своем компьютере с помощью приложения ExpressVPN для Mac, Windows или Linux. Оптимальных результатов поможет достичь браузерное расширение ExpressVPN для Chrome и Firefox.
- Воспользуйтесь приложениями ITV для смартфона или планшета вместе с приложениями ExpressVPN для iOS или Android.
- На поддерживаемых телевизорах Smart TV и игровых приставках (Apple TV или Xbox).
Примечание. Для просмотра потоковых трансляций ITV на определенных устройствах вам может потребоваться установить приложение ExpressVPN для роутеров, также у ITV пока что нет кроссплатформенного приложения. Более точная информация доступа на сайте ITV и у сотрудников службы поддержки.
Можно ли смотреть ITV бесплатно?
Прямые трансляции ITV бесплатно доступны для зрителей с британским IP-адресом, а также для зрителей, оформивших платную подписку на ITV Hub+.
Как смотреть Love Island 2020?
В 2020 вас ждет два сезона Love Island. Первым будет зимний выпуск шоу, действие которого происходит в ЮАР, его ведущей будет Лора Уитмор. Зимний сезон Love Island 2020 начнется в январе и будет транслироваться ежедневно (кроме суббот) в 9 вечера по ITV2 в течение шести недель.
Подробности летнего выпуска шоу еще не объявлены.
Что такое ITV Hub+?
ITV Hub+ — это платный дополнительный сервис, позволяющий смотреть ITV в других странах без необходимости менять IP-адрес (только на территории ЕС), а также смотреть шоу без рекламы и даже загружать передачи, чтобы смотреть их в более удобное время (только для устройств iOS).
Что такое BritBox?
Совместный проект ITV и BBC, BritBox — это стриминговый сервис, посвященный контенту британского телевидения, транслирующий передачи каналов Channel 4, Channel 5, ITV и BBC. Основное внимание сервис уделяет уже выходившим в эфир эпизодам, чтобы избежать конкуренции с ITV Hub и BBC iPlayer, также зрителям предлагаются оригинальные сериалы. Команда BritBox утверждает, что располагает самым большим каталогом британских сериалов в мире. На данный момент сервис доступен только для зрителей из США, Канады и Британии, поддерживаются следующие платформы: смартфоны, планшеты, компьютеры, Chromecast, Apple TV и Roku.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
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Зачем использовать ExpressVPN для просмотра прямых эфиров?
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