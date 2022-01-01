Как смотреть Pluto TV онлайн при помощи VPN
Pluto TV — это бесплатная американская платформа потоковых трансляций, финансируемая за счет рекламы. Она предлагает различные потоковые телеканалы, а также фильмы, сериалы, документально-криминальные и многие другие передачи по запросу. С ExpressVPN вы сможете безопасно смотреть Pluto TV на всех своих устройствах.
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Шаг 2
Подключитесь к безопасной локации VPN-серверов в США.
Шаг 3
Перейдите на сайт Pluto TV или откройте приложение Pluto TV, чтобы начать смотреть онлайн!
Что можно посмотреть на Pluto TV?
Pluto TV — это бесплатная платформа, для доступа к которой не нужны имя пользователя и пароль. Благодаря более 200 партнерам, предоставляющим контент, 150 000 часов телепередач и сотням потоковых телеканалов Pluto TV показывает как контент по запросу (фильмы, сериалы, документально-криминальные передачи), так и потоковое телевидение.
ExpressVPN шифрует ваш веб-трафик, позволяя смотреть онлайн Pluto TV без каких-либо ограничений со стороны вашего интернет-провайдера и локальной сети Wi-Fi. В вашем распоряжении множество часов непрерывного контента в качестве HD с лучшей VPN для Pluto TV.*
*Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Pluto TV.
VPN для Pluto TV: ЧаВо
Нужно ли платить за просмотр Pluto TV?
Сервис Pluto TV финансируется за счет рекламы, то есть все фильмы и документальные передачи на этой платформе можно смотреть полностью бесплатно, но при этом вам будут периодически показывать рекламу. Для того, чтобы смотреть Pluto TV, вам не нужно указывать данные банковской карты.
Не нарушает ли просмотр Pluto TV закон?
Нет, платформа Pluto TV полностью легальна. Смотреть контент на Pluto TV можно бесплатно благодаря доходу, который сервис получает, показывая рекламу.
На каких устройствах можно смотреть Pluto TV?
Сервис Pluto TV доступен на разнообразных устройствах, включая:
Смартфоны и планшеты (в том числе на базе iOS и Android)
Компьютеры (в том числе на базе Mac и Windows)
Системы Smart TV и телеприставки (в том числе Apple TV, Android TV, Fire TV Stick и Roku)
ExpressVPN предлагает удобные приложения для большинства этих платформ и позволяет подключить до пяти устройств одновременно. Даже если на ваше устройство нельзя установить приложение ExpressVPN напрямую, вы сможете обеспечить его полной VPN-защитой, подключив к роутеру, на котором установлено наше приложение.
Хотите смотреть Pluto TV на большом экране? Узнайте о том, как подключить к ExpressVPN ваш телевизор.
Отразится ли подключение к ExpressVPN на скорости воспроизведения контента Pluto TV?
Об ExpressVPN часто пишут как о самом быстром VPN-сервисе в мире. Несмотря на то, что все VPN могут вызывать небольшое снижение скорости интернет-подключения, серверы сети ExpressVPN постоянно оптимизируются для увеличения и стабилизации скорости воспроизведения, то есть вы едва ли заметите какую-то разницу.
Более того: ExpressVPN поможет забыть об ограничениях и вмешательствах со стороны интернет-провайдера. Если администратор вашей сети или интернет-провайдер замедляет скорость воспроизведения потоковых видео, то, подключившись к серверу сети ExpressVPN, вы даже сможете увеличить скорость своего интернет-соединения.
Можно ли воспользоваться бесплатным пробным периодом ExpressVPN?
Каждая подписка на ExpressVPN защищена безопасной 30-дневной гарантией возврата денег. Так вы сможете пользоваться полнофункциональной версией приложения ExpressVPN в течение 30 дней и получить все деньги обратно, если вас что-то не устроит.
Что еще можно сделать с помощью ExpressVPN?
ExpressVPN обеспечит вам безопасное, приватное и свободное от ограничений подключение к Интернету. С нашей помощью вы сможете получить доступ к таким заблокированным сервисам, как Twitter, Google, YouTube и Facebook. ExpressVPN также поможет вам получить доступ к таким сервисам потоковых трансляций, как Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney Plus и Locast. Более подробную информацию о том, как максимально эффективно использовать подписку на ExpressVPN, вы найдете на странице «Начало работы».
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