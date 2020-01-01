К сожалению, подписка на Showtime не входит в подписку на ExpressVPN. Чтобы получить доступ к каталогу контента Showtime, вам придется приобрести соответствующую подписку отдельно.
Как смотреть Showtime с VPN
Воспользуйтесь VPN, чтобы защитить свое подключение и смотреть передачи из постоянно пополняющегося каталога контента Showtime в любой точке мира. Вас ждут сотни оригинальных сериалов от Showtime, которые вы сможете смотреть в формате HD.
ExpressVPN предлагает удобные приложения для любых устройств, благодаря чему вы сможете смотреть потоковые трансляции как дома, так и в пути.
Смотрите Showtime с VPN
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.
Шаг 2
Выберите безопасную локацию VPN-серверов в США.
Шаг 3
Войдите в свою учетную запись Showtime и приступайте к просмотру.
Смотрите фильмы и оригинальные сериалы Showtime с помощью VPN
Как VPN помогает смотреть Showtime?
Смотреть Showtime, не оформляя подписку на кабельное телевидение, реально — просто воспользуйтесь для этого подпиской на стриминговый сервис компании. На sho.com вы сможете смотреть все ваши любимые сериалы в любое время, а ExpressVPN даст вам возможность смотреть их где угодно.
VPN-сеть является чем-то вроде зашифрованного туннеля между вашим устройством и сайтом, который вы посещаете. Так вы сможете одновременно защитить свое подключение и смотреть в потоковом режиме контент в формате HD. С ExpressVPN вы получите доступ к 160 локациям VPN-серверов, расположенных по всему миру.
Вы сможете смотреть сотни оригинальных сериалов Showtime без ограничения пропускной способности. Также вам уже не придется переживать о том, что за вашим трафиком могут следить. Наконец, если ваш интернет-провайдер ограничивает скорость передачи данных, вы сможете смотреть потоковые трансляции на более высокой скорости.
Узнайте больше о том, как подключение к VPN ускоряет воспроизведение потокового контента.
Смотрите Showtime Anytime с VPN
Сервис Showtime Anytime позволяет подписчикам традиционных кабельных каналов смотреть контент онлайн и в любой точке мира. Пользователи также могут смотреть оригинальные сериалы Showtime и другие телешоу по запросу, подключаясь к сервису через телеприставки (например, Amazon Fire TV, PlayStation, Roku и другие).
ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Showtime, чтобы узнать подробности.
ЧаВО: Showtime и VPN
Входит ли подписка на Showtime в подписку на ExpressVPN?
На каких устройствах можно смотреть потоковые трансляции Showtime с VPN?
Потоковые трансляции Showtime можно смотреть на компьютерах, мобильных устройства, смарт-ТВ и телеприставках. ExpressVPN предоставляет удобные приложения для Windows, Mac, iOS, Android и роутеров, так что вы сможете смотреть любимые сериалы и фильмы максимально комфортно. Некоторые системы Смарт-ТВ, игровые приставки и стриминговые консоли (например, Apple TV) можно подключить к Showtime с помощью функции MediaStreamer.
Можно ли смотреть прямые трансляции бокса на Showtime?
На Showtime вы сможете увидеть звезд мирового бокса в деле — причем в прямом эфире. Энтони Джошуа. Деонтей Уайлдер. Мэнни Пакьяо. Вот лишь некоторые из тех, кого можно увидеть на канале Showtime Boxing. Воспользуйтесь VPN, чтобы насладиться следующим крупным поединком в формате HD.
Узнайте подробнее о том, как смотреть спортивные передачи с ExpressVPN.
А Showtime есть на Hulu? А на Amazon?
Да и да. В качестве платного аддона Showtime доступен как на Hulu, так и на Amazon Prime Video. Также вы можете получить доступ к Showtime и через некоторые другие потоковые сервисы, в том числе YouTube TV, Sling TV, fuboTV и AT&T TV Now (DirecTV Now).
Поможет ли использование VPN улучшить качество видео?
Все VPN-сети могут замедлить скорость интернет-подключения своих пользователей, это факт. Но ExpressVPN — это исключительно быстрая сеть, и в ряде случаев подключение к серверам ExpressVPN даже помогает улучшить качество трансляции при просмотре Showtime.
Это особенно актуально, когда интернет-провайдер ограничивает скорость передачи данных при подключении к определенным сервисам потоковых трансляций.
Чем еще может помочь мне ExpressVPN?
Хорошо, что вы спросили! Помимо Showtime, с помощью ExpressVPN вы сможете получить доступ и к другим популярным стриминговым сервисам — например, к HBO, Netflix, Disney+ и Hulu.
Вот небольшое руководство для тех, кто хочет начать использовать VPN. В нем вы найдете несколько очень полезных советов.
Зачем использовать ExpressVPN?
Защита 5 устройств одновременно
Установите приложения ExpressVPN на все ваши устройства и подключите до пяти из них одновременно.
Неограниченная пропускная способность
Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.
Никаких ограничений провайдеров
С ExpressVPN вы сможете защититься от регулирования скорости интернет-провайдерами и навсегда забыть о буферизации.
Невероятная скорость
Потрясающая скорость с минимальной задержкой. Запустите тест скорости VPN и убедитесь сами.
Смотрите Showtime с ExpressVPN, ничем не рискуя
Воспользуйтесь 30-дневной гарантией возврата денег от ExpressVPN.
Если вам не понравится смотреть Showtime с ExpressVPN, то просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваши деньги, какой бы ни была причина.