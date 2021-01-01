Лучшая VPN для изучения иностранных языков
Хотите ли вы посетить новые страны мира, добиться новых карьерных высот или познакомиться с другими культурами, VPN поможет вам смотреть фильмы и сериалы самых разных стран и приблизиться к свободному владению соответствующими языками.
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Начните учить иностранные языки с VPN в 3 простых шага
Шаг 1
Оформите подписку на ExpressVPN — самый быстрый VPN-сервис.
Шаг 2
Подключитесь к любой из 160 локаций VPN-серверов в 94 странах мира.
Шаг 3
Начните учить новый иностранный язык!
Как VPN-сервис помогает учить иностранные языки?
ExpressVPN меняет ваш IP-адрес, перенаправляя трафик через любую из 160 безопасных локаций VPN-серверов на ваш выбор. Как следствие, веб-сайты и онлайн-сервисы будут считать, что вы подключаетесь к ним именно из этой страны.*
Например, если вы подключитесь к локации VPN-серверов, расположенной в Южной Корее, то ваш трафик получит южно-корейский IP-адрес. Это откроет вам доступ к корейским телеканалам, сериалам и сайтам, зайти на которые иным образом нельзя.
* ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями предоставления услуг ExpressVPN и соответствующего контент-провайдера.
Учим иностранный язык на YouTube
Курсы иностранных языков, каналы на других языках, прямые эфиры новостных выпусков — вот лишь малая толика из того, что делает YouTube бесценным ресурсом для всех, кто учит иностранные языки.
VPN-сервис поможет вам подключиться к нужной локации и мгновенно обойти любые блокировки доступа к YouTube.
Учим иностранный язык на Netflix
Учите иностранные языки на Netflix, пересматривая ваши любимые сериалы и шоу на разных языках! Измените язык профиля по умолчанию в настройках, чтобы открыть для себя целый новый мир контента.
Учим иностранный язык на Spotify
Подкаст от автора-полиглота, интенсивные языковые уроки или подборка музыки на иностранное языке — Spotify станет для вас лучшим источником высококачественных потоковых аудио-трансляций.
VPN для доступа к Spotify станет отличным решением для всех, кто предпочитает учить иностранные языки при каждой удобной возможности.
Учим иностранный язык на Википедии
Википедия — это онлайн-энциклопедия, в которой собрано более 55 миллионов статей на 300+ языках мира. Это один из самых полных и подробных ресурсов для всех, кто учит новый иностранный язык.
VPN-сервис обеспечит вам безопасный доступ к Википедии.
Учим иностранный язык в Skype
Сервисы онлайн-телефонии подарили нам восхитительную возможность познакомиться и пообщаться с носителями других языков. Присоединяйтесь к сообществам любителей иностранных языков и начинайте учиться прямо у себя дома.
VPN-сервис поможет вам обойти любые ограничения, установленные правительствами, телекоммуникационными компаниями и интернет-провайдерами.
ЧаВо: VPN и изучение иностранных языков
Можно ли выучить иностранный язык самостоятельно?
Конечно! Лучший способ погрузиться в новый язык состоит в том, чтобы как можно больше общаться с его носителями, выполнять упражения и смотреть фильмы и сериалы на нем. Всё это можно делать онлайн, причем, как правило, совершенно бесплатно. И помните: никогда не поздно начать что-то новое!
Выучить язык, смотря ТВ — неужели это правда?
Самый быстрый способ выучить иностранный язык заключается в том, чтобы максимально глубоко погрузиться в него и соответствующую культуру (например, приехав или переехав в другую страну). Впрочем, как показывает практика, просмотр фильмов и сериалов на иностранном языке тоже помогают, и чем больше вы будете смотреть, тем лучше поймете тонкости языка.
Не нарушает ли закон использование VPN-сервисов?
VPN-сервисы совершенно легальны, более того — их настоятельно рекомендуют использовать всем, кто заботится о своей приватности и безопасности при работе в Сети. VPN-сервисы используют обычные люди и бизнес по всему миру для защиты своих данных.
Замедлит ли VPN-сервис скорость моего интернет-подключения?
Теоретически, все VPN-сервисы могут замедлить скорость вашего интернет-подключения. Но ExpressVPN не просто так считается самым быстрым VPN-сервисом, а потому едва ли вы заметите хоть какую-то разницу.
Если ваш интернет-провайдер имеет обыкновение ограничивать скорость доступа к сервисам потоковых трансляций, то с помощью ExpressVPN вы даже сможете ускорить свое подключение и наслаждаться глобальным контентом без задержек.
ExpressVPN для ПК, Mac, iOS, Android и не только
Получите полную защиту, какую бы платформу вы ни использовали.
Одна подписка на ExpressVPN откроет доступ к VPN-приложениям, которые защитят все ваши домашние устройства, в том числе игровые приставки (например, PlayStation и Xbox) и телевизоры Smart TV (например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick).
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств, а также руководства по установке.
Зачем использовать ExpressVPN?
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Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.
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Серверы по всему миру
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