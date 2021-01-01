Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.

Лучшая VPN для изучения иностранных языков

Хотите ли вы посетить новые страны мира, добиться новых карьерных высот или познакомиться с другими культурами, VPN поможет вам смотреть фильмы и сериалы самых разных стран и приблизиться к свободному владению соответствующими языками.

Купить ExpressVPN

30-дневная гарантия возврата денег

Пузырьки реплик с приветствиями на разных языках.

Начните учить иностранные языки с VPN в 3 простых шага

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

Оформите подписку на ExpressVPN — самый быстрый VPN-сервис.

Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к любой из 160 локаций VPN-серверов в 94 странах мира.

Шаг 3

Фейсбук, WhatsApp и Ютуб разблокированы на телефонах, ноутбуках и планшетах.

Начните учить новый иностранный язык!

VPN откроет вам более широкий доступ к онлайн-контенту на любом иностранном языке

Купить ExpressVPN

Как VPN-сервис помогает учить иностранные языки?

ExpressVPN меняет ваш IP-адрес, перенаправляя трафик через любую из 160 безопасных локаций VPN-серверов на ваш выбор. Как следствие, веб-сайты и онлайн-сервисы будут считать, что вы подключаетесь к ним именно из этой страны.*

Эйфелева башня, гора Фудзи, Статуя Свободы и компьютер, подключенные к VPN.

Например, если вы подключитесь к локации VPN-серверов, расположенной в Южной Корее, то ваш трафик получит южно-корейский IP-адрес. Это откроет вам доступ к корейским телеканалам, сериалам и сайтам, зайти на которые иным образом нельзя.

* ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями предоставления услуг ExpressVPN и соответствующего контент-провайдера.

Интерфейс YouTube с VPN.

Учим иностранный язык на YouTube

Курсы иностранных языков, каналы на других языках, прямые эфиры новостных выпусков — вот лишь малая толика из того, что делает YouTube бесценным ресурсом для всех, кто учит иностранные языки.

VPN-сервис поможет вам подключиться к нужной локации и мгновенно обойти любые блокировки доступа к YouTube.

Подробнее о доступе к YouTube через VPN.

Купить ExpressVPN
Интерфейс Netflix с VPN.

Учим иностранный язык на Netflix

Учите иностранные языки на Netflix, пересматривая ваши любимые сериалы и шоу на разных языках! Измените язык профиля по умолчанию в настройках, чтобы открыть для себя целый новый мир контента.

Купить ExpressVPN
Интерфейс Spotify с VPN.

Учим иностранный язык на Spotify

Подкаст от автора-полиглота, интенсивные языковые уроки или подборка музыки на иностранное языке — Spotify станет для вас лучшим источником высококачественных потоковых аудио-трансляций.

VPN для доступа к Spotify станет отличным решением для всех, кто предпочитает учить иностранные языки при каждой удобной возможности.

Подробнее о доступе к Spotify через VPN.

Купить ExpressVPN
Главная страница Википедии с VPN.

Учим иностранный язык на Википедии

Википедия — это онлайн-энциклопедия, в которой собрано более 55 миллионов статей на 300+ языках мира. Это один из самых полных и подробных ресурсов для всех, кто учит новый иностранный язык.

VPN-сервис обеспечит вам безопасный доступ к Википедии.

Подробнее о доступе к Википедии через VPN.

Купить ExpressVPN
Интерфейс Skype с VPN.

Учим иностранный язык в Skype

Сервисы онлайн-телефонии подарили нам восхитительную возможность познакомиться и пообщаться с носителями других языков. Присоединяйтесь к сообществам любителей иностранных языков и начинайте учиться прямо у себя дома.

VPN-сервис поможет вам обойти любые ограничения, установленные правительствами, телекоммуникационными компаниями и интернет-провайдерами.

Подробнее о доступе к Skype через VPN.

Купить ExpressVPN

ЧаВо: VPN и изучение иностранных языков

Можно ли выучить иностранный язык самостоятельно?
Выучить язык, смотря ТВ — неужели это правда?
Не нарушает ли закон использование VPN-сервисов?
Замедлит ли VPN-сервис скорость моего интернет-подключения?

ExpressVPN для ПК, Mac, iOS, Android и не только

Получите полную защиту, какую бы платформу вы ни использовали.

VPN для Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android и роутеров.

Одна подписка на ExpressVPN откроет доступ к VPN-приложениям, которые защитят все ваши домашние устройства, в том числе игровые приставки (например, PlayStation и Xbox) и телевизоры Smart TV (например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick).

VPN для iOS
VPN для Mac
VPN для Android
VPN для Linux
VPN для Windows
VPN для роутеров
Для игровых приставок
Для систем Smart TV

А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge

Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств, а также руководства по установке.

Выберите тариф

Зачем использовать ExpressVPN?

Лучшие методы шифрования

Ваши данные защищены алгоритмом шифрования AES-256, которому доверяют эксперты по безопасности.

Молниеносная скорость

Потрясающая скорость для лучшего качества видео. Убедитесь сами, запустив в приложении встроенный тест скорости.

Защита 5 устройств одновременно

Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.

Круглосуточная поддержка в чате

Специалисты службы поддержки ExpressVPN доступны 24/7, чтобы помочь вам с установкой и устранением неполадок.

160 серверных локаций

К вашим услугам 160 локаций VPN-серверов в 94 странах мира.

Доступ к онлайн-ресурсам отовсюду

Доступ ко всем приложениям и сервисам для работы, отдыха и не только.

Купить ExpressVPN

Серверы по всему миру

Пользователи ExpressVPN могут подключиться к любой из 160 локаций VPN-серверов в 94 странах, включая:

Купить ExpressVPN
30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Воспользуйтесь VPN для изучения иностранных языков, ничем не рискуя

Воспользуйтесь нашей надежной 30-дневной гарантией возврата денег:

Если по той или иной причине вам не понравится учить иностранные языки с ExpressVPN, вы сможете отменить подписку в течение 30 дней и получить свои деньги обратно полностью.

Купить ExpressVPN