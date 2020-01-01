    Как разблокировать Skype с помощью VPN

    Skype заблокирован? Как разблокировать Skype с помощью VPN

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    • Возможность обойти фильтры приложений, блокирующие Skype в учебных заведениях и на работе
    • Возможность обойти ограничения на использование IP-телефонии, налагаемые правительствами, телекоммуникационными компаниями и интернет-провайдерами
    • Наслаждайтесь высоким качеством голосовых и видеозвонков
    • Общайтесь по Skype с кем угодно на Mac, Windows, iOS, Android и Linux

    Пользуйтесь Skype без ограничений. Загрузите VPN-приложение.

    Разблокируйте Skype с помощью VPN за 3 простых шага

    Шаг 1

    Окруженная пламенем кнопка "Купить ExpressVPN" на экране компьютера.

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    Шаг 2

    Глобус, на котором показаны безопасные локации VPN-серверов.

    Подключитесь к защищенному VPN-серверу в любой локации, где Skype не заблокирован.

    Шаг 3

    Идет звонок Skype. Воспользуйтесь VPN, чтобы получить доступ к Skype из любой точки мира.

    Запускайте Skype и начинайте общаться.

    Лучший VPN-сервис для Skype

    Если вы находитесь где-то, где заблокирован доступ к Skype, то с помощью ExpressVPN вы обойдете любые блокировки сервисов интернет-телефонии — будь то блокировки, установленные правительством, телекоммуникационными компаниями, интернет-провайдером или системными администраторами вашей школы или офиса.

    Бонус: мы предоставляем самые быстрые подключения, а это значит, что вы сможете наслаждаться высочайшим качеством связи и четкой передачей звука и видео, позабыв про буферизацию и помехи.

    Пользователь Skype танцует. ExpressVPN открывает доступ к Skype и улучшает качество видеозвонков в любой точке мира.

    Почему Skype заблокирован?

    Каждый месяц более 300 миллионов человек пользуются Skype. Skype — это экономичная альтернатива дорогостоящим международным телефонным звонкам.

    Кто пользуется Skype?

    Skype помогает людям поддерживать связь с друзьями и семьей, пока они учатся, работают или путешествуют за границей. Skype облегчает работу тысяч предприятий, позволяя людям видеть экраны друг друга, отправлять мгновенные сообщения, вести групповые чаты и проводить видеоконференции с клиентами, заказчиками и коллегами. Кроме того, Skype позволяет тысячам людей продолжать учиться, будь то освоение нового языка или консультация с экспертом из другой страны.

    Подключайтесь к VPN, чтобы воспользоваться услугами IP-телефонии, в частности приложением Skype

    Если люди любят Skype, почему он заблокирован?

    В некоторых странах правительственные регулирующие органы, телекоммуникационные компании и поставщики интернет-услуг блокируют или ограничивают сервисы IP-телефонии, например Skype, для устранения конкуренции, снижения потерь доходов и поддержания контроля на рынке связи. В некоторых учебных заведениях и рабочих местах сетевые администраторы блокируют Skype с помощью фильтрации приложений, чтобы не позволить учащимся и сотрудникам расходовать пропускную способность.

    Используйте VPN, чтобы разблокировать Skype. Не позволяйте никому ограничивать ваше общение в Интернете.

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    Как можно с помощью VPN разблокировать Skype?

    Виртуальная частная сеть (VPN) разблокирует Skype, поместив ваш интернет-трафик в зашифрованный туннель. После этого никто уже не сможет определить, что именно в нем зашифровано: Skype-звонок или что-то другое. Как следствие, не будет ни единого повода блокировать ваш трафик. Так вы сможете без ограничений получить доступ к любимым веб-сайтам, а также использовать различные приложения и сервисы.

    ExpressVPN полностью шифрует ваше интернет-соединение, в том числе и звонки через Skype.

    Благодаря наличию более 160 защищенных локаций VPN-серверов в 94 странах ExpressVPN не просто позволяет вам получить неограниченный доступ к Skype, но также маскирует ваш IP-адрес и шифрует ваш трафик, чтобы вы могли пользоваться Интернетом в полной безопасности и конфиденциальности.

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    Используйте VPN, чтобы разблокировать Skype на компьютерах, телефонах, планшетах и телевизорах с технологией Smart TV.

    ExpressVPN предлагает приложения для Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Linux и роутеров, чтобы вы могли разблокировать Skype на всех своих устройствах дома, в учебных заведениях и на работе.

    Попробуйте VPN-сервис для получения доступа к Skype. Вы ничем не рискуете

    ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег

    Подпишитесь на ExpressVPN прямо сейчас, чтобы получить неограниченный доступ к Skype на вашем телефоне, планшете или компьютере.

    Если по какой-либо причине вам не понравится качество сервиса ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите свои деньги обратно без лишних вопросов.

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