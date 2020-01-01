Skype заблокирован? Как разблокировать Skype с помощью VPN
- Возможность обойти фильтры приложений, блокирующие Skype в учебных заведениях и на работе
- Возможность обойти ограничения на использование IP-телефонии, налагаемые правительствами, телекоммуникационными компаниями и интернет-провайдерами
- Наслаждайтесь высоким качеством голосовых и видеозвонков
- Общайтесь по Skype с кем угодно на Mac, Windows, iOS, Android и Linux
Пользуйтесь Skype без ограничений. Загрузите VPN-приложение.
Разблокируйте Skype с помощью VPN за 3 простых шага
Шаг 1
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Шаг 2
Подключитесь к защищенному VPN-серверу в любой локации, где Skype не заблокирован.
Шаг 3
Запускайте Skype и начинайте общаться.
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Если вы находитесь где-то, где заблокирован доступ к Skype, то с помощью ExpressVPN вы обойдете любые блокировки сервисов интернет-телефонии — будь то блокировки, установленные правительством, телекоммуникационными компаниями, интернет-провайдером или системными администраторами вашей школы или офиса.
Бонус: мы предоставляем самые быстрые подключения, а это значит, что вы сможете наслаждаться высочайшим качеством связи и четкой передачей звука и видео, позабыв про буферизацию и помехи.
Почему Skype заблокирован?
Каждый месяц более 300 миллионов человек пользуются Skype. Skype — это экономичная альтернатива дорогостоящим международным телефонным звонкам.
Кто пользуется Skype?
Skype помогает людям поддерживать связь с друзьями и семьей, пока они учатся, работают или путешествуют за границей. Skype облегчает работу тысяч предприятий, позволяя людям видеть экраны друг друга, отправлять мгновенные сообщения, вести групповые чаты и проводить видеоконференции с клиентами, заказчиками и коллегами. Кроме того, Skype позволяет тысячам людей продолжать учиться, будь то освоение нового языка или консультация с экспертом из другой страны.
Если люди любят Skype, почему он заблокирован?
В некоторых странах правительственные регулирующие органы, телекоммуникационные компании и поставщики интернет-услуг блокируют или ограничивают сервисы IP-телефонии, например Skype, для устранения конкуренции, снижения потерь доходов и поддержания контроля на рынке связи. В некоторых учебных заведениях и рабочих местах сетевые администраторы блокируют Skype с помощью фильтрации приложений, чтобы не позволить учащимся и сотрудникам расходовать пропускную способность.
Используйте VPN, чтобы разблокировать Skype. Не позволяйте никому ограничивать ваше общение в Интернете.
Как можно с помощью VPN разблокировать Skype?
Виртуальная частная сеть (VPN) разблокирует Skype, поместив ваш интернет-трафик в зашифрованный туннель. После этого никто уже не сможет определить, что именно в нем зашифровано: Skype-звонок или что-то другое. Как следствие, не будет ни единого повода блокировать ваш трафик. Так вы сможете без ограничений получить доступ к любимым веб-сайтам, а также использовать различные приложения и сервисы.
Благодаря наличию более 160 защищенных локаций VPN-серверов в 94 странах ExpressVPN не просто позволяет вам получить неограниченный доступ к Skype, но также маскирует ваш IP-адрес и шифрует ваш трафик, чтобы вы могли пользоваться Интернетом в полной безопасности и конфиденциальности.