Почему Skype заблокирован?

Каждый месяц более 300 миллионов человек пользуются Skype. Skype — это экономичная альтернатива дорогостоящим международным телефонным звонкам.

Кто пользуется Skype?

Skype помогает людям поддерживать связь с друзьями и семьей, пока они учатся, работают или путешествуют за границей. Skype облегчает работу тысяч предприятий, позволяя людям видеть экраны друг друга, отправлять мгновенные сообщения, вести групповые чаты и проводить видеоконференции с клиентами, заказчиками и коллегами. Кроме того, Skype позволяет тысячам людей продолжать учиться, будь то освоение нового языка или консультация с экспертом из другой страны.

Если люди любят Skype, почему он заблокирован?

В некоторых странах правительственные регулирующие органы, телекоммуникационные компании и поставщики интернет-услуг блокируют или ограничивают сервисы IP-телефонии, например Skype, для устранения конкуренции, снижения потерь доходов и поддержания контроля на рынке связи. В некоторых учебных заведениях и рабочих местах сетевые администраторы блокируют Skype с помощью фильтрации приложений, чтобы не позволить учащимся и сотрудникам расходовать пропускную способность.

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