Смотрите DAZN с VPN
Хотите смотреть онлайн все свои любимые спортивные передачи, в том числе на телевизоре Smart TV, но не хотите платить подписку на кабельное телевидение? DAZN — это ведущая сеть потоковых трансляций спортивных мероприятий, и вы можете насладиться просмотром ее контента, пока ExpressVPN обеспечивает вам ослепительно быстрые подключения и непревзойденную защиту конфиденциальности.
Как настроить VPN-приложение для просмотра DAZN за 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.
Шаг 2
Выберите защищенную локацию VPN-серверов в Германии, Италии, Канаде или США.*
Шаг 3
Войдите в свою учетную запись DAZN и смотрите прямые трансляции спортивных матчей!
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Наслаждайтесь стримами Лиги Чемпионов с DAZN и не только
DAZN (произносится как да-зон) был запущен в 2016 году и уже успел стать глобальным игроком в индустрии потоковых трансляций спортивных матчей. Платформа предлагает своим подписчикам доступ ко множеству главных спортивных событий мира — как в режиме прямого эфира, так и в формате видео по запросу.
DAZN — это одно из лучших мест, чтобы смотреть футбольные матчи онлайн. От Лиги чемпионов УЕФА и до английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и испанской Ла Лига, DAZN — это настоящая находка для истинного фаната футбола, который ищет, где бы посмотреть очередной матч века.
Помимо футбола, вы сможете смотреть на DAZN матчи американских спортивных лиг (NFL, MLB и NBA). Программа постоянно меняется и зависит от страны пользователя.*
Часто задаваемые вопросы об использовании DAZN с VPN
Можно ли смотреть DAZN бесплатно с помощью VPN?
Нет. Сперва вам нужно будет зарегистрировать учетную запись DAZN. ExpressVPN — это VPN-сервис, который дополняет собой вашу подписку на DAZN, позволяя смотреть спортивные передачи конфиденциально и без ограничений скорости.
На каких устройствах можно смотреть DAZN?
На любых, каких только захотите. Потоковые трансляции DAZN можно смотреть через веб-браузер на вашем компьютере Mac, Windows или Linux. Чтобы обеспечить максимальное качество видео и просмотра, советуем воспользоваться расширениями ExpressVPN для Chrome или Firefox.) Также вы можете смотреть трансляции на своих мобильных устройствах iOS или Android, воспользовавшись приложениями ExpressVPN и DAZN.
Как смотреть DAZN на телевизоре Smart TV?
Некоторые телевизоры Smart TV и стриминговые приставки поддерживают установку приложений ExpressVPN и DAZN. Если у вас Apple TV, Roku, Amazon Fire TV Stick или Chromecast, которые могут получать видео-сигналы, передаваемые другим устройством, то вы сможете смотреть потоковые трансляции DAZN на своем компьютере, планшете или смартфоне.
На мое устройство нельзя устанавливать приложения. Смогу ли я воспользоваться DAZN?
Да! Скачайте приложение ExpressVPN для роутеров, чтобы использовать подключение к серверам ExpressVPN на всех поддерживающих Wi-Fi устройствах, в том числе на телевизоры Smart TV и стриминговые приставки и игровые приставки (например, на PlayStation и Xbox).
Где можно скачать приложения DAZN?
У DAZN есть приложения, доступные для загрузки из Amazon, Apple App Store, Google Play Store, Microsoft Store и PlayStation Store. Если вы ищете приложение DAZN для телевизоров smart TV, то лучше всего будет искать его в Google Play Store.
Замедлит ли VPN-сеть мое подключение к DAZN?
Использование любой VPN-сети в теории может замедлять скорость интернет-подключения, но сеть ExpressVPN постоянно улучшает и оптимизирует скорость соединений, а потому едва ли вы заметите разницу. В некоторых случаях использование VPN может даже ускорить подключение, особенно если интернет-провайдер ограничивает вам скорость доступа к определенным типам контента (например, к потоковым трансляциям).
Что еще можно смотреть с помощью ExpressVPN?
ExpressVPN — это многозадачный инструмент безопасности, который дополняет собой множество популярных веб-сервисов, в том числе множество платформ, созданных специально для фанатов спорта: ESPN, Sky Go, Sling TV и не только.
Узнать больше о просмотре потоковых трансляций спортивных мероприятий с помощью ExpressVPN.