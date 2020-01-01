Часто задаваемые вопросы об использовании DAZN с VPN

Можно ли смотреть DAZN бесплатно с помощью VPN?

Нет. Сперва вам нужно будет зарегистрировать учетную запись DAZN. ExpressVPN — это VPN-сервис, который дополняет собой вашу подписку на DAZN, позволяя смотреть спортивные передачи конфиденциально и без ограничений скорости.

На каких устройствах можно смотреть DAZN?

На любых, каких только захотите. Потоковые трансляции DAZN можно смотреть через веб-браузер на вашем компьютере Mac, Windows или Linux. Чтобы обеспечить максимальное качество видео и просмотра, советуем воспользоваться расширениями ExpressVPN для Chrome или Firefox.) Также вы можете смотреть трансляции на своих мобильных устройствах iOS или Android, воспользовавшись приложениями ExpressVPN и DAZN.

Как смотреть DAZN на телевизоре Smart TV?

Некоторые телевизоры Smart TV и стриминговые приставки поддерживают установку приложений ExpressVPN и DAZN. Если у вас Apple TV, Roku, Amazon Fire TV Stick или Chromecast, которые могут получать видео-сигналы, передаваемые другим устройством, то вы сможете смотреть потоковые трансляции DAZN на своем компьютере, планшете или смартфоне.

На мое устройство нельзя устанавливать приложения. Смогу ли я воспользоваться DAZN?

Да! Скачайте приложение ExpressVPN для роутеров, чтобы использовать подключение к серверам ExpressVPN на всех поддерживающих Wi-Fi устройствах, в том числе на телевизоры Smart TV и стриминговые приставки и игровые приставки (например, на PlayStation и Xbox).

Где можно скачать приложения DAZN?

У DAZN есть приложения, доступные для загрузки из Amazon, Apple App Store, Google Play Store, Microsoft Store и PlayStation Store. Если вы ищете приложение DAZN для телевизоров smart TV, то лучше всего будет искать его в Google Play Store.

Замедлит ли VPN-сеть мое подключение к DAZN?

Использование любой VPN-сети в теории может замедлять скорость интернет-подключения, но сеть ExpressVPN постоянно улучшает и оптимизирует скорость соединений, а потому едва ли вы заметите разницу. В некоторых случаях использование VPN может даже ускорить подключение, особенно если интернет-провайдер ограничивает вам скорость доступа к определенным типам контента (например, к потоковым трансляциям).

Что еще можно смотреть с помощью ExpressVPN?

ExpressVPN — это многозадачный инструмент безопасности, который дополняет собой множество популярных веб-сервисов, в том числе множество платформ, созданных специально для фанатов спорта: ESPN, Sky Go, Sling TV и не только.

Узнать больше о просмотре потоковых трансляций спортивных мероприятий с помощью ExpressVPN.

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