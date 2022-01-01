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Смотрите DirecTV Stream (AT&T TV Now) с VPN

Онлайн-сервис потокового вещания DirecTV Stream (ранее известный как AT&T TV Now) предлагает огромный выбор местных и национальных ТВ-каналов, транслирующихся в прямом эфире, а также фильмов по запросу и другого контента.

Хотите наслаждаться молниеносными HD-трансляциями от DirecTV безопасно в любой сети? Всё, что вам нужно, это VPN и это руководство.

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Что такое AT&T TV Now? Это то же самое, что и DirecTV Now?

Домашняя страница AT&T TV на мониторе компьютера.

DirecTV Now — это старое название, а AT&T TV Now — новое. Оба названия относятся к одному и тому же сервису: онлайн-платформе потоковых трансляций, где подписчики могут смотреть передачи через Интернет за ежемесячную плату как в режиме реального времени, так и по запросу. Здесь можно смотреть такие популярные каналы, как HBO, Showtime и ESPN, а также эксклюзивные спортивные трансляции типа NFL Sunday Ticket.

Этот сервис предназначен для тех, кто не может установить спутниковую тарелку, и пользователей, которые просто не хотят оформлять долгосрочные контракты на кабельное или спутниковое телевидение.

Чем DirecTV Stream отличается от старого доброго DirecTV?

DirecTV — это название спутниковой телекоммуникационной службы компании AT&T. Вам не нужно устанавливать DirecTV, чтобы получить доступ к DirecTV Stream/AT&T TV Now. При этом, если вы уже пользуетесь услугами спутникового телевидения DirecTV, то потоковые онлайн-трансляции доступны для вас через этот сервис без дополнительной платы.

Обе разновидности сервиса DirecTV (спутниковое телевидение и онлайн-трансляции Stream) предлагают облачную запись телевизионных программ и доступ к местным каналам многих стран.

ЧаВо: DirecTV и AT&T TV Now

Входит ли в подписку на ExpressVPN подписка на сервис DirecTV?
На каких устройствах можно смотреть DirecTV?
Как смотреть НФЛ на DirecTV?
Какие каналы можно смотреть на DirecTV Stream/AT&T TV Now?
Где можно найти приложение DirecTV Stream?
Что еще может ExpressVPN?
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