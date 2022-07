DirecTV Now — это старое название, а AT&T TV Now — новое. Оба названия относятся к одному и тому же сервису: онлайн-платформе потоковых трансляций, где подписчики могут смотреть передачи через Интернет за ежемесячную плату как в режиме реального времени, так и по запросу. Здесь можно смотреть такие популярные каналы, как HBO , Showtime и ESPN , а также эксклюзивные спортивные трансляции типа NFL Sunday Ticket .

