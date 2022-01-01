Смотрите DirecTV Stream (AT&T TV Now) с VPN
Онлайн-сервис потокового вещания DirecTV Stream (ранее известный как AT&T TV Now) предлагает огромный выбор местных и национальных ТВ-каналов, транслирующихся в прямом эфире, а также фильмов по запросу и другого контента.
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Что такое AT&T TV Now? Это то же самое, что и DirecTV Now?
DirecTV Now — это старое название, а AT&T TV Now — новое. Оба названия относятся к одному и тому же сервису: онлайн-платформе потоковых трансляций, где подписчики могут смотреть передачи через Интернет за ежемесячную плату как в режиме реального времени, так и по запросу. Здесь можно смотреть такие популярные каналы, как HBO, Showtime и ESPN, а также эксклюзивные спортивные трансляции типа NFL Sunday Ticket.
Этот сервис предназначен для тех, кто не может установить спутниковую тарелку, и пользователей, которые просто не хотят оформлять долгосрочные контракты на кабельное или спутниковое телевидение.
Чем DirecTV Stream отличается от старого доброго DirecTV?
DirecTV — это название спутниковой телекоммуникационной службы компании AT&T. Вам не нужно устанавливать DirecTV, чтобы получить доступ к DirecTV Stream/AT&T TV Now. При этом, если вы уже пользуетесь услугами спутникового телевидения DirecTV, то потоковые онлайн-трансляции доступны для вас через этот сервис без дополнительной платы.
Обе разновидности сервиса DirecTV (спутниковое телевидение и онлайн-трансляции Stream) предлагают облачную запись телевизионных программ и доступ к местным каналам многих стран.
ЧаВо: DirecTV и AT&T TV Now
Входит ли в подписку на ExpressVPN подписка на сервис DirecTV?
Нет. ExpressVPN не является партнером компании AT&T и не предлагает подписку на DirecTV (AT&T TV Now). ExpressVPN поможет вам смотреть AT&T TV в любой сети, включая публичные сети Wi-Fi, более приватно, защищенно и без ограничений пропускной способности интернет-провайдером.
На каких устройствах можно смотреть DirecTV?
Сервис DirecTV доступен на различных устройствах, включая:
Смартфоны и планшеты под управлением iOS и Android
Настольные компьютеры (Mac, Windows, Linux)
Телевизоры Smart TV и телеприставки, в том числе Apple TV, Android TV, Fire TV Stick
ExpressVPN предлагает удобные приложения для большинства этих платформ и позволяет подключить до пяти устройств одновременно. Даже если на ваше устройство нельзя установить приложение ExpressVPN напрямую, вы сможете обеспечить его полной VPN-защитой, подключив к роутеру, на котором установлено наше приложение.
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Как смотреть НФЛ на DirecTV?
NFL Sunday Ticket — это пакет эксклюзивных спортивных потоковых трансляций, которые могут смотреть только подписчики DirecTV (и AT&T TV). Каждое воскресенье подписчики смотрят трансляции игр, которые нельзя увидеть на других местных каналах.
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Какие каналы можно смотреть на DirecTV Stream/AT&T TV Now?
Где можно найти приложение DirecTV Stream?
Вы найдете приложения DirecTV и AT&T для мобильных устройств в магазинах App Store и Google Play Store. Также можно установить приложение DirecTV Stream для Roku.
Что еще может ExpressVPN?
ExpressVPN работает со множеством других потоковых сервисов, таких как Netflix, Hulu, Disney+ и Spotify. Это также быстрый и простой способ использовать Интернет конфиденциально и безопасно. Кроме того, VPN позволяет преодолеть цензуру в местах, где блокируется доступ к определенным сайтам, таким как Google и Facebook.
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