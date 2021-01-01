Как смотреть аниме на Crunchyroll с VPN
Сервис Crunchyroll предлагает самую большую в мире лицензированную* библиотеку аниме, а также мангу, игры и популярные азиатские драмы. ExpressVPN позволяет безопасно смотреть Crunchyroll из любого места, включая учебные заведения и публичные Wi-Fi-сети. Поэтому вы можете смотреть аниме и играть в игры с неограниченной полосой пропускания и без ограничений скорости.
Воспользуйтесь 30-дневной гарантией возврата денег. Вы ничем не рискуете.
Как смотреть Crunchyroll с VPN в 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN и оцените его молниеносную скорость.
Шаг 2
Выберите безопасную локацию VPN-серверов в США.
Шаг 3
Откройте приложение Crunchyroll и смотрите аниме безопасно и на максимальной скорости.
Зачем смотреть Crunchyroll с VPN?
VPN — это отличный способ не только зашифровать данные, но и сохранить свое местоположение в тайне.
Если вы используете приложения для стриминга, то есть большая вероятность, что интернет- и Wi-Fi-провайдеры будут ограничивать вам скорость Интернета. Когда вы подключены к ExpressVPN, то провайдеры не видят то, что вы делаете, а это означает, что они не могут регулировать вашу пропускную способность на основе контента. Поэтому ваша скорость остается высокой.
Узнайте о том, как VPN может ускорить воспроизведение потокового видео.
В американской коллекции аниме Crunchyroll более 900 наименований. Большую часть из этого можно смотреть бесплатно!
Когда речь идет о потоковом видео, расстояние имеет значение. Защищенные VPN-серверы ExpressVPN расположены в разных частях США, что позволяет легко подключиться к ближайшему к вам серверу. Это означает, что у вас будет более высокая скорость воспроизведения при более высоком качестве с минимальной буферизацией.
С помощью ExpressVPN вы можете безопасно смотреть Crunchyroll из любого места и на любых устройствах, включая Mac, Windows, Xbox, iOS, Android, Apple TV, Roku, Fire TV Stick и многих других.
Crunchyroll VPN: как получить лучшую скорость
С помощью теста скорости в приложениях ExpressVPN для Windows и Mac вы можете проверить время задержки и скорость загрузки каждого VPN-сервера. ExpressVPN поможет вам получить приватный и безопасный доступ к Crunchyroll хоть в школьной, хоть в публичной Wi-Fi-сети.
Чтобы получить наилучшее качество, найдите локацию с самым высоким индексом скорости. Затем подключитесь к серверу в этой локации и смотрите Crunchyroll.
Просто выберите самую быструю локацию VPN-серверов и смотрите свои любимые аниме и азиатские тв-драмы на более высокой скорости и с меньшими задержками.
ЧаВо: как смотреть Crunchyroll с VPN
Работает ли ExpressVPN с Crunchyroll?
Да. Серверы ExpressVPN предоставляют быстрый доступ к играм и потоковому видео Crunchyroll без ограничений пропускной способности. То есть вы получаете все преимущества безопасности и конфиденциальности ExpressVPN без ущерба для скорости при просмотре Crunchyroll.
Можно ли смотреть Crunchyroll бесплатно с VPN?
Crunchyroll можно смотреть как бесплатно (с рекламой), так и платно, купив премиум-аккаунт, но подписка на ExpressVPN не включает подписку на Crunchyroll и не является заменой подписки на Crunchyroll. ExpressVPN скорее помогает вам смотреть контент Crunchyroll с молниеносной скоростью. Премиум-подписка на Crunchyroll предоставляется с 14-дневным бесплатным пробным периодом и позволяет смотреть эпизоды аниме без рекламы (и с субтитрами!) через несколько часов после их выхода в эфир в Японии.
Можно ли смотреть Crunchyroll за пределами США?
Да, сервис Crunchyroll доступен по всему миру. Американский каталог Crunchyroll самый обширный, в нем насчитывается более 900 аниме. Подписчики HBO Max также имеют доступ к коллекции аниме Crunchyroll.
Отразится ли использование VPN на качестве видео Crunchyroll?
Все сети VPN могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, и пользователи редко замечают разницу. Если вы заметили ухудшение качества видео, попробуйте выбрать сервер поближе.
Если вы используете ТВ-приставку для стриминга, например, Apple TV, то можете попробовать смотреть Crunchyroll с MediaStreamer, который входит в каждую подписку на ExpressVPN.
Узнайте больше об использовании ExpressVPN на смарт-телевизорах и стриминговых устройствах.
Могу ли я с помощью VPN смотреть Crunchyroll на разных устройствах?
Crunchyroll можно смотреть следующими способами:
На компьютере, используя приложение ExpressVPN для Mac, Windows и Linux.
На смартфоне или планшете, используя приложения для iOS и Android.
На стриминговой приставке, например, на Apple TV или Fire TV Stick.
На игровых приставках, включая PlayStation и Xbox.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
С помощью ExpressVPN можно обойти блокировку таких сайтов и сервисов, как YouTube, Twitter и Google, которые подвергаются цензуре в некоторых странах. Вы также можете анонимно и в полной безопасности заходить на любые сайты, в том числе такие сервисы, как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+ и HBO Go.
Кроме того, вы можете использовать ExpressVPN на таких стриминговых устройствах, как Apple TV, Fire TV Stick и Roku. Чтобы подключить к VPN другие работающие через Wi-Fi устройства, например, игровые консоли или смарт-телевизоры, установите приложение ExpressVPN на свой беспроводной роутер.
Crunchyroll не работает. Что делать?
В случае возникновения проблем с безопасным доступом к конкретному сайту, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки.
*Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Crunchyroll.
ExpressVPN для ПК, Mac, iPhone, Android и не только
Полная защита на любой платформе.
Оформив подписку на ExpressVPN, вы получите удобные в использовании приложения для всех возможных устройств, в том числе для PlayStation, Xbox и телевизоров Smart TV (например, Apple TV и Amazon TV Fire Stick).
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Зачем использовать ExpressVPN?
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Защита 5 устройств одновременно
Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.
Круглосуточная поддержка в чате
Специалисты службы поддержки ExpressVPN доступны 24/7, чтобы помочь вам с установкой и устранением неполадок.
Серверы по всему миру
Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 серверным локациям в 94 странах, и их количество продолжает расти:
Подключайтесь к VPN, чтобы смотреть Crunchyroll
Воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег:
Если вам не понравится смотреть Crunchyroll с ExpressVPN, вы можете отменить подписку в любое время в течение первых 30 дней и получить полный возврат средств.