Как смотреть аниме на Crunchyroll с VPN

VPN — это отличный способ не только зашифровать данные, но и сохранить свое местоположение в тайне.

Если вы используете приложения для стриминга, то есть большая вероятность, что интернет- и Wi-Fi-провайдеры будут ограничивать вам скорость Интернета. Когда вы подключены к ExpressVPN, то провайдеры не видят то, что вы делаете, а это означает, что они не могут регулировать вашу пропускную способность на основе контента. Поэтому ваша скорость остается высокой.

Узнайте о том, как VPN может ускорить воспроизведение потокового видео.

