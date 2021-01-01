Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.

Как смотреть аниме на Crunchyroll с VPN

Сервис Crunchyroll предлагает самую большую в мире лицензированную* библиотеку аниме, а также мангу, игры и популярные азиатские драмы. ExpressVPN позволяет безопасно смотреть Crunchyroll из любого места, включая учебные заведения и публичные Wi-Fi-сети. Поэтому вы можете смотреть аниме и играть в игры с неограниченной полосой пропускания и без ограничений скорости.

Выберите тариф

Воспользуйтесь 30-дневной гарантией возврата денег. Вы ничем не рискуете.

Купите подписку на ExpressVPN, лучший VPN-сервис для Crunchyroll.

Как смотреть Crunchyroll с VPN в 3 простых шага

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

Купите подписку на ExpressVPN и оцените его молниеносную скорость.

Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Выберите безопасную локацию VPN-серверов в США.

Шаг 3

Откройте приложение Crunchyroll и смотрите аниме безопасно и на максимальной скорости.

С помощью VPN для Crunchyroll вы можете смотреть аниме когда угодно и где угодно

Купить ExpressVPN

Зачем смотреть Crunchyroll с VPN?

VPN — это отличный способ не только зашифровать данные, но и сохранить свое местоположение в тайне.

Если вы используете приложения для стриминга, то есть большая вероятность, что интернет- и Wi-Fi-провайдеры будут ограничивать вам скорость Интернета. Когда вы подключены к ExpressVPN, то провайдеры не видят то, что вы делаете, а это означает, что они не могут регулировать вашу пропускную способность на основе контента. Поэтому ваша скорость остается высокой.

Узнайте о том, как VPN может ускорить воспроизведение потокового видео.

В американской коллекции аниме Crunchyroll более 900 наименований. Большую часть из этого можно смотреть бесплатно!

Когда речь идет о потоковом видео, расстояние имеет значение. Защищенные VPN-серверы ExpressVPN расположены в разных частях США, что позволяет легко подключиться к ближайшему к вам серверу. Это означает, что у вас будет более высокая скорость воспроизведения при более высоком качестве с минимальной буферизацией.

С помощью ExpressVPN вы можете безопасно смотреть Crunchyroll из любого места и на любых устройствах, включая Mac, Windows, Xbox, iOS, Android, Apple TV, Roku, Fire TV Stick и многих других.
﻿

Crunchyroll VPN: как получить лучшую скорость

С помощью теста скорости в приложениях ExpressVPN для Windows и Mac вы можете проверить время задержки и скорость загрузки каждого VPN-сервера. ExpressVPN поможет вам получить приватный и безопасный доступ к Crunchyroll хоть в школьной, хоть в публичной Wi-Fi-сети.

Как разобраться в результатах проверки скорости.

Чтобы получить наилучшее качество, найдите локацию с самым высоким индексом скорости. Затем подключитесь к серверу в этой локации и смотрите Crunchyroll.


Просто выберите самую быструю локацию VPN-серверов и смотрите свои любимые аниме и азиатские тв-драмы на более высокой скорости и с меньшими задержками.


﻿Узнайте больше о тесте скорости VPN.

Купить ExpressVPN

ЧаВо: как смотреть Crunchyroll с VPN

Работает ли ExpressVPN с Crunchyroll?
Можно ли смотреть Crunchyroll бесплатно с VPN?
Можно ли смотреть Crunchyroll за пределами США?
Отразится ли использование VPN на качестве видео Crunchyroll?
Могу ли я с помощью VPN смотреть Crunchyroll на разных устройствах?
Как еще можно использовать ExpressVPN?
Crunchyroll не работает. Что делать?
Купить ExpressVPN

*Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Crunchyroll.

ExpressVPN для ПК, Mac, iPhone, Android и не только

Полная защита на любой платформе.

VPN для Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android и роутеров.

Оформив подписку на ExpressVPN, вы получите удобные в использовании приложения для всех возможных устройств, в том числе для PlayStation, Xbox и телевизоров Smart TV (например, Apple TV и Amazon TV Fire Stick).

VPN для iOS
VPN для Mac
VPN для Android
VPN для Linux
VPN для Windows
VPN для роутеров
Для игровых приставок
Для Smart TV

А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge

Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств, а также руководства по установке.

Выберите тариф

Зачем использовать ExpressVPN?

Лучшие методы шифрования

Ваши данные защищены алгоритмом шифрования AES-256, которому доверяют эксперты по безопасности.

Молниеносная скорость

Потрясающая скорость для лучшего качества видео. Убедитесь сами, запустив в приложении встроенный тест скорости.

Защита 5 устройств одновременно

Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.

Круглосуточная поддержка в чате

Специалисты службы поддержки ExpressVPN доступны 24/7, чтобы помочь вам с установкой и устранением неполадок.

160 серверных локаций

К вашим услугам 160 локаций VPN-серверов в 94 странах мира.

Доступ к онлайн-ресурсам отовсюду

Доступ ко всем приложениям и сервисам для работы, отдыха и не только.

Купить ExpressVPN

Серверы по всему миру

Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 серверным локациям в 94 странах, и их количество продолжает расти:

Купить ExpressVPN
30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Подключайтесь к VPN, чтобы смотреть Crunchyroll

Воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег:

Если вам не понравится смотреть Crunchyroll с ExpressVPN, вы можете отменить подписку в любое время в течение первых 30 дней и получить полный возврат средств.

Купить ExpressVPN