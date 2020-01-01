Wi-Fi VPN: советы для безопасной работы в бесплатных публичных сетях

Как VPN предотвращает перехват данных в сетях Wi-Fi

ExpressVPN защитит вас от подобного взлома Wi-Fi с помощью зашифрованного туннеля между вашим устройством и безопасным VPN-сервером:

Давайте представим, что кто-то пытается взломать ваш смартфон по Wi-Fi с помощью сниффера пакетов (специальной программы-анализатора трафика). Если сеть Wi-Fi не защищена, то хакеру, орудующему в ней, не составит труда получить прямой доступ к вашему трафику.

Хакеры, орудующие в публичных сетях Wi-Fi, не смогут получить доступ к данным, передающимся по этому зашифрованному туннелю.

Теперь представим, что вы пытаетесь подключиться к сети Wi-Fi отеля, но вместе нее случайно подключаетесь к сети Wi-Fi, созданной хакером. Если вам нечем защитить себя и свои данные, то хакер сможет без труда считывать и изменять любой незашифрованный трафик, а также отправлять на ваше устройство вредоносный код.

Зашифрованный туннель, созданный ExpressVPN, помешает хакерам просматривать, добавлять или редактировать трафик.

Работающие в сетях Wi-Fi хакеры также могут воспользоваться атакой через посредника (MITM), чтобы взломать шифрование и подделать сайты, на которые вы заходите, чтобы скрытно перехватить ваш трафик.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как остановить атаку через посредника в режиме реального времени с помощью ExpressVPN: