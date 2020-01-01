Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.

Wi-Fi VPN: советы для безопасной работы в бесплатных публичных сетях

Публичные точки доступа Wi-Fi в отелях, аэропортах и кафе угрожают вашей конфиденциальности и безопасности. Узнайте, как защититься от хакеров с помощью ExpressVPN даже в самых подозрительных сетях Wi-Fi.

Купить ExpressVPN
Ноутбук с символом Wi-Fi.

3 вида угроз, связанных с Wi-Fi

Хакер крадет данные из лэптопа по Wi-Fi.

Сниффинг пакетов данных

Хакер записывает все данные, которые вы отправляете со своего устройства через незащищенный Wi-Fi-роутер.

Красный роутер с черепом и перекрещенными костями крадет данные из лэптопа по Wi-Fi.

Опасные сети Wi-Fi

Хакер создает поддельную сеть, маскируя ее под обычную, чтобы украсть данные ни о чем не подозревающих пользователей, подключившихся к ней.

Хакер проводит атаку через посредника в публичной сети Wi-Fi.

Атаки через посредника

Хакер незаметно вмешивается и, возможно, изменяет обмен данными между двумя сторонами, по-прежнему считающими, что общаются напрямую друг с другом.

Купить ExpressVPN

Как VPN предотвращает перехват данных в сетях Wi-Fi

Давайте представим, что кто-то пытается взломать ваш смартфон по Wi-Fi с помощью сниффера пакетов (специальной программы-анализатора трафика). Если сеть Wi-Fi не защищена, то хакеру, орудующему в ней, не составит труда получить прямой доступ к вашему трафику.

ExpressVPN защитит вас от подобного взлома Wi-Fi с помощью зашифрованного туннеля между вашим устройством и безопасным VPN-сервером:

ExpressVPN шифрует ваше интернет-соединение полностью.

Хакеры, орудующие в публичных сетях Wi-Fi, не смогут получить доступ к данным, передающимся по этому зашифрованному туннелю.

Теперь представим, что вы пытаетесь подключиться к сети Wi-Fi отеля, но вместе нее случайно подключаетесь к сети Wi-Fi, созданной хакером. Если вам нечем защитить себя и свои данные, то хакер сможет без труда считывать и изменять любой незашифрованный трафик, а также отправлять на ваше устройство вредоносный код.

Зашифрованный туннель, созданный ExpressVPN, помешает хакерам просматривать, добавлять или редактировать трафик.

Работающие в сетях Wi-Fi хакеры также могут воспользоваться атакой через посредника (MITM), чтобы взломать шифрование и подделать сайты, на которые вы заходите, чтобы скрытно перехватить ваш трафик.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как остановить атаку через посредника в режиме реального времени с помощью ExpressVPN:

Посмотрите, как ExpressVPN останавливает атаку через посредника в публичной сети Wi-Fi

Всё о взломе Wi-Fi: как защититься от кражи паролей

Надежная Wi-Fi-защита для каждого устройства

VPN для Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android и роутеров.

ExpressVPN предлагает приложения для любых устройств, которые можно подключить к Wi-Fi, в том числе для Windows, Mac, iOS, Android, Linux и других платформ.

Ищете VPN-защиту для своего Wi-Fi-роутера? Приложение ExpressVPN для роутеров защитит все Wi-Fi-устройства у вас дома или в офисе одновременно.

Купить ExpressVPN

Популярные вопросы: безопасность в сетях Wi-Fi и VPN

Что такое Wi-Fi?

Как работает Wi-Fi?

Что такое точка доступа Wi-Fi?

Как работает точка доступа Wi-Fi?

Как я смогу защитить своих друзей при подключении к публичным сетям Wi-Fi?

Узнайте больше об использовании VPN

Человек с ноутбуком, защищенным VPN.
Что такое VPN?

Узнайте, как VPN защищает ваш интернет-трафик от слежки

Подробнее

Мужчина в кресле с ноутбуком.
Шифрование данных

Надежное шифрование защищает ваши данные и сообщения

Подробнее

Женщина со спидометром.
Тест скорости

Проверьте, как быстро работают наши VPN-серверы, и выберите лучший.

Подробнее

Безопасность и конфиденциальность
Шифрование данных Нет логов онлайн-активности Анонимный веб-серфинг Безопасный VPN-сервис VPN-провайдеры
Инструменты и сервисы
Как использовать VPN Разблокировка сайтов VPN-протоколы VPN для публичных Wi-Fi Тест на скорость
Популярные вопросы о VPN
Что такое VPN? Зачем платить за VPN? Прокси или VPN Что такое VPN-туннель? Личная VPN или VPN для бизнеса VPN или удаленный рабочий стол Легко ли использовать VPN? VPN для чайников
30
дней
гарантия возврата денег

Готовы испытать на деле лучшую VPN для публичных сетей Wi-Fi?

VPN обеспечит вам надежную защиту при подключении к публичным точкам доступа Wi-Fi. Испытайте ExpressVPN на деле. Вы полностью защищены нашей 30-дневной гарантией возврата средств.
Купить ExpressVPN