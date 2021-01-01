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Как разблокировать Тиндер

Tinder быстро стал одним из лучших приложений для одиноких людей во всем мире, и сейчас он насчитывает уже более 50 миллионов пользователей. К сожалению, в некоторых странах самое популярное в мире приложение для знакомств заблокировано.

Но у нас есть для вас хорошая новость. Вы можете использовать VPN для доступа к Tinder из любой точки мира!

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Разблокируйте Тиндер с помощью VPN. Логотип Tinder.

Как разблокировать Тиндер в 3 простых шага

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

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Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к VPN-серверу в локации, где Тиндер не заблокирован.

Шаг 3

Мобильные устройство с логотипом Тиндера.

Начните «свайпить», где бы вы ни находились.

ExpressVPN также предлагает удобные приложения для Windows, Mac, Linux и роутеров

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Как разблокировать Тиндер с VPN

Нет доступа к Tinder? Не волнуйтесь!


Телефон, не имеющий доступа к Tinder, и телефон, успешно подключившийся к Tinder.

Просто подключитесь с помощью приложения ExpressVPN к безопасному VPN-серверу там, где Tinder не заблокирован, и начинайте выбирать себе пару.

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Почему Тиндер заблокирован в некоторых странах?

Почемо Tinder заблокирован в некоторых странах?

Tinder используют миллионы людей по всему миру, но иногда у вас нет доступа к приложению. Обычно это происходит, потому что:

  • В вашей стране блокируются приложения, подобные Tinder

  • В вашей стране заблокирован Facebook

  • Tinder блокируется в вашей сети из соображений безопасности

  • Ваша школьная или офисная Wi-Fi-сеть блокирует Tinder

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Как VPN позволяет получить доступ к Tinder?

ExpressVPN шифрует ваше интернет-соединение полностью. Ноутбук с защищенным подключением к Интернету со стрелками, указывающими на правительство, хакеров и интернет-провайдеров.

Когда вы используете ExpressVPN, вы можете зашифровать свой сетевой трафик и изменить свой IP-адрес на адрес выбранной локации. Если вы находитесь в стране или регионе, где Tinder заблокирован, просто воспользуйтесь приложением ExpressVPN, чтобы подключиться к VPN-серверу в стране, где Tinder доступен.

Благодаря более чем 160 серверным локациям в 94 странах ExpressVPN позволяет вам выбрать наиболее подходящий вам VPN-сервер.

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Логотип Tinder на телефоне.

Может это судьба?

Теперь, когда вы знаете, как разблокировать Tinder, вот вам несколько фактов, которые вы, возможно, не знали:

  • В Tinder 30 миллиардов человек нашли себе пару

  • У мужчин без бороды на 37% больше шансов найти себе пару

  • Каждую неделю с помощью Tinder происходит 1 миллион свиданий

  •  Tinder насчитывает 57 миллионов активных пользователей, из которых 14,7 миллионов — платные подписчики

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ЧаВо: как разблокировать Тиндер с помощью VPN

Почему у меня нет доступа к Tinder?
Можно ли использовать VPN?
Могу ли я получить доступ к Tinder отовсюду?
Как использовать VPN с Tinder?
Можно ли разблокировать доступ к Тиндер в школе?
Можно ли с помощью VPN изменить местоположение в Tinder?
Я путешествую. Поможет ли VPN разблокировать Тиндер за границей?
К каким еще сайтам я могу получить доступ с помощью VPN?
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Если вы не удовлетворены качеством нашего сервиса, вы можете получить полный возврат средств.

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