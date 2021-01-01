Как разблокировать Тиндер
Tinder быстро стал одним из лучших приложений для одиноких людей во всем мире, и сейчас он насчитывает уже более 50 миллионов пользователей. К сожалению, в некоторых странах самое популярное в мире приложение для знакомств заблокировано.
Но у нас есть для вас хорошая новость. Вы можете использовать VPN для доступа к Tinder из любой точки мира!
Как разблокировать Тиндер в 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN и оцените его молниеносную скорость.
Шаг 2
Подключитесь к VPN-серверу в локации, где Тиндер не заблокирован.
Шаг 3
Начните «свайпить», где бы вы ни находились.
Как разблокировать Тиндер с VPN
Нет доступа к Tinder? Не волнуйтесь!
Просто подключитесь с помощью приложения ExpressVPN к безопасному VPN-серверу там, где Tinder не заблокирован, и начинайте выбирать себе пару.
Почемо Tinder заблокирован в некоторых странах?
Tinder используют миллионы людей по всему миру, но иногда у вас нет доступа к приложению. Обычно это происходит, потому что:
В вашей стране блокируются приложения, подобные Tinder
В вашей стране заблокирован Facebook
Tinder блокируется в вашей сети из соображений безопасности
Ваша школьная или офисная Wi-Fi-сеть блокирует Tinder
Как VPN позволяет получить доступ к Tinder?
Когда вы используете ExpressVPN, вы можете зашифровать свой сетевой трафик и изменить свой IP-адрес на адрес выбранной локации. Если вы находитесь в стране или регионе, где Tinder заблокирован, просто воспользуйтесь приложением ExpressVPN, чтобы подключиться к VPN-серверу в стране, где Tinder доступен.
Благодаря более чем 160 серверным локациям в 94 странах ExpressVPN позволяет вам выбрать наиболее подходящий вам VPN-сервер.
Может это судьба?
Теперь, когда вы знаете, как разблокировать Tinder, вот вам несколько фактов, которые вы, возможно, не знали:
В Tinder 30 миллиардов человек нашли себе пару
У мужчин без бороды на 37% больше шансов найти себе пару
Каждую неделю с помощью Tinder происходит 1 миллион свиданий
Tinder насчитывает 57 миллионов активных пользователей, из которых 14,7 миллионов — платные подписчики
ЧаВо: как разблокировать Тиндер с помощью VPN
Почему у меня нет доступа к Tinder?
Вот две основные причины, по которым вы не можете использовать Tinder:
Вы подключаетесь из страны, в которой блокируется доступ к Tinder
В вашей офисной или школьной сети не разрешен доступ к Tinder в целях сохранения пропускной способности или чтобы не было отвлечений на посторонние дела.
Можно ли использовать VPN?
Использование VPN абсолютно законно — миллионы людей во всем мире ежедневно подключаются к Интернету через VPN. Предприятия используют сети VPN, чтобы защитить конфиденциальную коммерческую информацию, а обычные люди — чтобы получить доступ к подвергнутым цензуре веб-сайтам, таким как Facebook.
Узнайте, почему сеть VPN безопаснее и надежнее, чем бесплатные прокси-серверы.
Могу ли я получить доступ к Tinder отовсюду?
Да! VPN позволяет разблокировать Tinder из любой точки мира.
Если вы едете в страну, где, по всей вероятности, сайт может быть заблокирован, купите подписку на ExpressVPN до отъезда, чтобы вы точно знали, что сможете пользоваться всеми своими социальными сетями и чат-приложениями, где бы вы ни находились.
Как использовать VPN с Tinder?
Просто выполните следующие действия:
Загрузите нужное приложение для своего устройства iOS или Android
Подключитесь к ExpressVPN и выберите страну, где Тиндер не заблокирован
Запустите Тиндер и начинайте знакомиться
Можно ли разблокировать доступ к Тиндер в школе?
С помощью VPN вы можете легко получить доступ к Tinder и не беспокоиться о школьных интернет-ограничениях. Просто подключитесь к безопасному серверу ExpressVPN в локации, где Tinder на заблокирован, и вы мгновенно получите доступ.
Узнайте больше об использовании ExpressVPN в учебных заведениях.
Можно ли с помощью VPN изменить местоположение в Tinder?
Поскольку Tinder использует координаты на вашем телефоне, чтобы определить, где вы находитесь, то VPN-приложение для телефона не изменит ваше местоположение.
Я путешествую. Поможет ли VPN разблокировать Тиндер за границей?
Да. VPN может разблокировать Tinder, пока вы путешествуете по миру!
Если вы купите подписку на VPN перед поездкой, вы сможете обойти цензуру, где бы вы ни оказались.
Попробуйте ExpressVPN без всякого риска
Если вы не удовлетворены качеством нашего сервиса, вы можете получить полный возврат средств.
Все еще сомневаетесь, стоит ли использовать VPN с Tinder? ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег. Так чего же вы ждете? Используйте VPN, чтобы разблокировать Tinder прямо сейчас.