Воспользуйтесь лучшим VPN-сервисом для онлайн-покупок

Лучший VPN-сервис для онлайн-покупок
Ищете выгодные предложения? Будь то подарки, билеты на самолет, автомобили напрокат или номер в отеле, с помощью VPN-сервиса вы найдете то, что ищете, причем по самым выгодным ценам и под надежной защитой.
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Найдите лучшие предложения с VPN в 3 шага
Шаг 1
Оформите подписку на ExpressVPN — невероятно быстрый VPN-сервис.
Шаг 2
Подключитесь к любой из 160 наших локаций VPN-серверов в 94 странах мира.
Шаг 3
Покупайте онлайн по самым выгодным ценам!
Как работает VPN-сервис для онлайн-покупок?
ExpressVPN меняет ваш IP-адрес, перенаправляя трафик через одну из 160 безопасных локаций VPN-серверов по всему миру.
Например, если вы воспользуeтесь локацией VPN-серверов в США, ваш веб-трафик будет иметь американский IP-адрес, причем вне зависимости от того, находитесь ли вы сами в этой стране физически или нет. Меняя локации VPN-серверов, вы можете ознакомиться с ценами на товары для клиентов из разных регионов. VPN-сервис позволит вам получить доступ к сайтам и сервисам, заблокированным в вашем регионе — в том числе и к онлайн-магазинам.
Как найти более выгодные предложения
А вы знаете, что онлайн-магазины и сервисы по-разному относятся к своим потенциальным клиентам?
Цены на товары онлайн-магазинов для клиентов из разных стран часто отличаются. Например, пользователи из некоторых богатых стран или развитых городов видят порой более высокие цены! Где бы вы ни находились, ExpressVPN позволит вам подключиться к разным локациям VPN-серверов и найти самые выгодные цены, чтобы сэкономить свои деньги.
Выгодные цены на авиабилеты
Давно известно, что цены на услуги авиакомпаний зависят от локации клиентов. С помощью ExpressVPN вы сможете искать билеты в небольших и не самых богатых странах, где цены наверняка ниже. При этом не забудьте использовать калькулятор для конвертации курсов валют, а также помните про различные возможные налоговые сборы. Считается, что авиабилеты на вторники и воскресенья — самые дешевые, а на пятницу — самые дорогие.
Помните, что устоявшихся правил поиска дешевых авиабилетов нет, поэтому ищите, просматривая всё подряд. Никогда не знаешь, где найдешь самое выгодное предложение!
Номера в отелях со скидкой
Сайты для бронирования номеров в отелях также корректируют свои цены в зависимости от IP-адреса клиента. С помощью ExpressVPN вы сможете изменить свое виртуальное местоположение на тот регион, в котором вы планируете остановиться, и изучить цены на отели для местных жителей — как правило, они заметно дешевле, чем для туристов. Также в Интернете можно найти скидки от отелей и гостиниц, но для этого придется постараться.
Кроме того, предложения гостиниц выгоднее, когда номер бронируется на ближайшее время — например, за 3–4 недели до планируемой даты поездки.
Защитите свои персональные данные
Покупать что угодно онлайн очень удобно, однако вы не должны забывать про собственную безопасность. Незащищенные подключения по Wi-Fi могут стать причиной утечки ваших персональных данных, которые вы указываете на сайтах интернет-магазинов (например, номера банковской карты и не только). Кроме того, ваш интернет-провайдер может узнать, что вы делаете, и отслеживать ваши предпочтения.
Покупая товары и услуги онлайн, обезопасьте себя с помощью 256-битного шифрования AES от ExpressVPN. Воспользовавшись ExpressVPN, вы сможете также защитить свою историю просмотров, пароли от социальных сетей и финансовые данные. Верните себе право на приватную работу в Интернете уже сейчас!
Воспользуйтесь лучшим VPN-сервисом для онлайн-покупок
Воспользуйтесь надежной 30-дневной гарантией возврата денег от ExpressVPN:
Если вам не понравится работать с ExpressVPN по той или иной причине, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и мы полностью вернем ваши деньги.