Приложением Facebook Messenger пользуются свыше 1 миллиарда человек, так что этот мессенджер можно по праву назвать одним из самых популярных в мире. Но если вы находитесь в стране, где свободный доступ к Интернету заблокирован, то для работы с Messenger вам может потребоваться VPN.

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