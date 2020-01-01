    Логотип Facebook Messenger в круге.

    Разблокируйте доступ к Facebook Messenger в любой точке мира

    Приложением Facebook Messenger пользуются свыше 1 миллиарда человек, так что этот мессенджер можно по праву назвать одним из самых популярных в мире. Но если вы находитесь в стране, где свободный доступ к Интернету заблокирован, то для работы с Messenger вам может потребоваться VPN.

    ExpressVPN откроет для вас Facebook Messenger за считанные секунды.

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    Как разблокировать Messenger за 3 простых шага

    Шаг 1

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    Шаг 2

    Карта мира с указанием локаций VPN-серверов ExpressVPN.

    Выберите сервер в стране, где приложение Messenger не заблокировано.

    Шаг 3

    Логотип Facebook Messenger на различных устройствах.

    Общайтесь со своими друзьями из любой точки мира!

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    Как можно с помощью VPN разблокировать Messenger?

    Если вы находитесь в стране, где заблокирован доступ к Facebook Messenger, то вам не удастся ни войти в Facebook, ни отправлять там сообщения.

    ExpressVPN скроет ваш IP-адрес и заменит его адресом сервера из страны, где доступ к Messenger открыт, так что вы сможете сразу же начать общаться со своими друзьями онлайн.

    Интернет-трафик, проходящий через VPN-туннель между пользовательским устройством и Интернетом.

    ExpressVPN также шифрует ваш веб-трафик, поэтому ни хакеры, ни правительственные службы, ни другие третьи лица не могут его просматривать. Это значит, что вы сможете свободно и конфиденциально работать как с Facebook Messenger, так и с любыми другими приложениями.

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    Разблокируйте еще больше приложений с ExpressVPN

    С помощью ExpressVPN вы можете получить доступ к подвергнутым цензуре сайтам и сервисам — например, к Facebook, YouTube, Twitter, Википедия, WhatsApp и многие другие.

    Использование VPN-соединения — это единственный способ получить доступ к заблокированным приложениям и контенту для путешественников. Поэтому, прежде чем вы окунетесь в свое очередное приключение, добавьте подписку на VPN-сервис в список важных дел, чтобы выходить в Интернет, где бы вы ни находились.

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    Приложение ExpressVPN на различных устройствах.

    Разблокируйте Messenger на всех ваших устройствах

    Первоклассные приложения ExpressVPN для iOS и Android обеспечат бесперебойную работу Messenger на любом мобильном устройстве. В свою очередь, приложения для Mac, Windows и Linux помогут вам общаться с друзьями в Facebook прямо через браузер. Вы даже сможете установить ExpressVPN на Wi-Fi-роутер, чтобы разблокировать доступ к нужным приложениям сразу на любом (почти) количестве устройств.

    Посмотрите полный список поддерживаемых ExpressVPN устройств.

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    Два человека, общающиеся по видео-связи через мобильное устройство.

    Разблокируйте видео-связь через Messenger с помощью VPN

    Разблокировав Messenger, вы сможете поделиться с друзьями и близкими тем, что по-настоящему важно для вас. Начните видео-чат, используйте анимированные стикеры, сделайте видео-селфи или отправьте своим друзьям денежный перевод — даже из тех стран, где Facebook Messenger заблокирован.

    Начав работу с ExpressVPN, вы сможете быстро и просто разблокировать доступ ко всем вашим приложениям.

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    Попробуйте самый лучший VPN-сервис для доступа к Facebook Messenger

    ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег

    ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег без всякого риска:

    Если по какой-либо причине вам не понравится пользоваться Facebook Messenger с помощью ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и вам вернут ваши деньги без лишних вопросов.

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