Разблокируйте доступ к Facebook Messenger в любой точке мира
Приложением Facebook Messenger пользуются свыше 1 миллиарда человек, так что этот мессенджер можно по праву назвать одним из самых популярных в мире. Но если вы находитесь в стране, где свободный доступ к Интернету заблокирован, то для работы с Messenger вам может потребоваться VPN.
ExpressVPN откроет для вас Facebook Messenger за считанные секунды.
Как разблокировать Messenger за 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.
Шаг 2
Выберите сервер в стране, где приложение Messenger не заблокировано.
Шаг 3
Общайтесь со своими друзьями из любой точки мира!
Как можно с помощью VPN разблокировать Messenger?
Если вы находитесь в стране, где заблокирован доступ к Facebook Messenger, то вам не удастся ни войти в Facebook, ни отправлять там сообщения.
ExpressVPN скроет ваш IP-адрес и заменит его адресом сервера из страны, где доступ к Messenger открыт, так что вы сможете сразу же начать общаться со своими друзьями онлайн.
ExpressVPN также шифрует ваш веб-трафик, поэтому ни хакеры, ни правительственные службы, ни другие третьи лица не могут его просматривать. Это значит, что вы сможете свободно и конфиденциально работать как с Facebook Messenger, так и с любыми другими приложениями.
Разблокируйте еще больше приложений с ExpressVPN
С помощью ExpressVPN вы можете получить доступ к подвергнутым цензуре сайтам и сервисам — например, к Facebook, YouTube, Twitter, Википедия, WhatsApp и многие другие.
Использование VPN-соединения — это единственный способ получить доступ к заблокированным приложениям и контенту для путешественников. Поэтому, прежде чем вы окунетесь в свое очередное приключение, добавьте подписку на VPN-сервис в список важных дел, чтобы выходить в Интернет, где бы вы ни находились.
Разблокируйте Messenger на всех ваших устройствах
Первоклассные приложения ExpressVPN для iOS и Android обеспечат бесперебойную работу Messenger на любом мобильном устройстве. В свою очередь, приложения для Mac, Windows и Linux помогут вам общаться с друзьями в Facebook прямо через браузер. Вы даже сможете установить ExpressVPN на Wi-Fi-роутер, чтобы разблокировать доступ к нужным приложениям сразу на любом (почти) количестве устройств.
Посмотрите полный список поддерживаемых ExpressVPN устройств.
Разблокируйте видео-связь через Messenger с помощью VPN
Разблокировав Messenger, вы сможете поделиться с друзьями и близкими тем, что по-настоящему важно для вас. Начните видео-чат, используйте анимированные стикеры, сделайте видео-селфи или отправьте своим друзьям денежный перевод — даже из тех стран, где Facebook Messenger заблокирован.
Начав работу с ExpressVPN, вы сможете быстро и просто разблокировать доступ ко всем вашим приложениям.