Смотрите прямые спортивные трансляции онлайн с fuboTV и ExpressVPN
Хотите смотреть в прямом эфире спортивные и другие передачи онлайн, но не хотите платить подписку на кабельное или спутниковое телевидение? Вам просто обязательно нужно обратить внимание на сервис fuboTV! Созданный специально для любителей спортивных матчей, сегодня fuboTV предлагает доступ к 100+ различных телеканалов, где каждый найдет что-то интересное для себя. Смотрите трансляции с ЕхpressVPN на ослепительно высокой скорости и под абсолютной защитой.
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Как смотреть fuboTV с VPN: 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN и оцените преимущества сверхскоростного сервиса.
Шаг 2
Выберите локацию VPN-серверов в США.
Шаг 3
Купите подписку на fuboTV и смотрите онлайн на любом устройстве!
На каких устройствах можно смотреть fubo?
На компьютере можно смотреть потоковые трансляции непосредственно с веб-сайта fuboTV, используя приложение ExpressVPN для Windows, Mac или Linux (для наилучших результатов скачайте наше расширение браузера для Chrome или Firefox). Если вы используете Android, iOS, Fire TV Stick или Android TV, вам нужно будет скачать приложения ExpressVPN и fuboTV.
Такие устройства, как Apple TV, Roku или Chromecast, могут принимать сигналы fuboTV, посылаемые с компьютера, планшета или смартфона. Есть способ еще проще: вы можете пользоваться всеми преимуществами VPN на любом устройстве, в том числе телевизорах Smart TV и игровых приставках, подключившись к Интернету через роутер с установленным на нем приложением ExpressVPN.
Чтобы найти решение для своего устройства, перейдите на страницу с инструкциями ExpressVPN по установке и настройке.
100+ каналов на fuboTV с VPN
Хотите смотреть телепередачи онлайн в режиме прямого эфира и не платить за кабельное телевидение? Тогда fuboTV — сервис для вас. Базовый тариф этого сервиса открывает широкий доступ к контенту ваших любимых телеканалов, в том числе Fox, NBC, CNN, AMC, BBC America и MSNBC.
Премиум-тариф fuboTV (fubo Extra) открывает доступ к 100+ каналам, в том числе к BBC World News, CNN International и PeopleTV. За дополнительную плату вы сможете воспользоваться специальными предложениями сервиса: Showtime, AMC Premiere и Latino Plus. Для стандартного и премиум-тарифов также доступен бесплатный 7-дневный пробный режим.
Смотрите прямые спортивные трансляции онлайн с fuboTV
Сервис fuboTV больше всего известен прямыми онлайн-трансляциями более 30 000 различных спортивных событий, включая матчи НБА, НФЛ, МЛБ и НХЛ. Чтобы смотреть велоспорт и другие виды спорта на открытом воздухе, а также такие международные каналы, как Rai Italia и Eleven Sports, нужно приобрести дополнительные пакеты.
Некоторые события, такие как избранные матчи студенческого футбола NCAA и матчи MLB, доступны для потоковой трансляции в формате 4K HDR. В будущем ожидается больше контента в формате 4K и HDR.
Узнать больше о том, как с помощью ExpressVPN смотреть спорт онлайн в прямом эфире.
Как смотреть fubo в США и Канаде
Базовые и премиум-тарифы fuboTV доступны только для пользователей с американским IP-адресом. При подключении к ExpressVPN убедитесь, что вы выбираете американскую локацию VPN-серверов, чтобы иметь возможность смотреть трансляции в полной безопасности, конфиденциальности и без ограничений скорости.
Канадским зрителям доступен базовый тариф fuboTV, включающий каналы beIN Sports Canada, Fight Network и Fantasy Sports Network. Если вы находитесь в Канаде, подключитесь к ближайшему канадскому VPN-серверу, чтобы смотреть входящие в этот тариф каналы онлайн.
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Часто задаваемые вопросы
Входит ли в подписку ExpressVPN подписка на fuboTV?
Нет. В подписку ExpressVPN не входит подписка на fuboTV, и наоборот. ExpressVPN — это инструмент, позволяющий использовать fuboTV на качественно новом уровне.
Могу ли я смотреть канал ESPN на fuboTV?
К сожалению, канал ESPN и другие каналы Disney не включены ни в один из тарифов fuboTV. Узнать, как смотреть онлайн ESPN и аффилированные каналы с помощью ExpressVPN.
Игра начинается в 4 утра! Может ли fuboTV помочь?
Да! Вы можете использовать облачный DVR-сервис fuboTV, чтобы записать трансляцию и посмотреть ее в любое удобное для вас время из любого места. Даже если вы забыли установить видеозапись, fuboTV обещает, что вы сможете посмотреть в записи почти любую игру, шоу или фильм, которые транслировались в последние три дня.
Могу ли я смотреть местные каналы с fuboTV?
Да, fuboTV позволяет смотреть местные каналы, являющиеся филиалами таких национальных сетей, как CBS, NBC и Fox, но не все каналы включены. Полный список каналов можно посмотреть на сайте fuboTV.
Матч моей местной команды не транслируется. Что делать?
Когда вы подключены к ExpressVPN, fuboTV показывает местные аффилированные каналы, соответствующие вашей локации VPN-серверов. Если вы не видите игру, которая должна транслироваться, попробуйте изменить локацию. С другой стороны, доступные на fuboTV региональные спортивные каналы всегда соответствуют почтовому индексу, введенному вами при подписке на сервис. Эти каналы должны быть доступны, независимо от того, в какой точке земного шара вы находитесь.