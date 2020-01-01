Как смотреть Sky Go онлайн с помощью ExpressVPN
Воспользуйтесь ExpressVPN и Sky Go UK или Sky Go Italia, чтобы смотреть свои любимые передачи и фильмы канала Sky TV и Sky Sports — как в прямом эфире, так и по запросу.
Просто установите приложения Sky Go и ExpressVPN на ваши устройства, чтобы начать конфиденциально и безопасно смотреть Sky Go.
С 30-дневной гарантией возврата денег вы ничем не рискуете.
Как использовать VPN для Sky Go
Смотреть Sky Go с VPN очень просто. Просто выполните следующие действия!
- Купите подписку for an ExpressVPN account.
- Загрузите и установите Приложение ExpressVPN на ваше устройство.
- Подключитесь к VPN-серверу в UK (для Sky Go UK) или Италия (для Sky Go Italia)*.
- Скачайте приложение Sky Go на ваше устройство.
- Авторизуйтесь и наслаждайтесь просмотром Sky Go!
Что такое Sky Go?
Sky Go — это стриминговый видео-сервис канала Sky TV, где доступны прямые трансляции и видео по запросу. Подписчики Sky TV из Британии и Италии могут смотреть Sky Go бесплатно, хоть и на ограниченном количестве устройств. Если вы захотите снять это ограничение, потребуется оформить подписку Sky Go Extra.
Don’t waste your time fiddling around with DNS proxy servers. With ExpressVPN, you can spend less time tinkering and more time watching the things you love.
Смотрите Sky Sports в прямом эфире
Если вы хотите посмотреть прямой эфир Sky Sports, находясь у себя дома или за рубежом, то вам поможет Sky Go. Это приложение откроет вам доступ к Sky Sports 1, Sky Sports 2, Sky Sports Mix, Sky Sports News, Eurosport 1 и 2, а также, разумеется, к лучшим прямым трансляциям футбольных матчей:
- Премьер-лига на Sky Sports
- Серия А
- EFL
- Шотландская Премьер-лига
Sky Go — это канал № 1 для всех, кто хочет посмотреть Чемпионат мира по крикету, Мировую серию по регби-7, Формулу-1, Чемпионат мира по боксу и многое другое.
Что еще можно получить от Sky Go?
Sky Go позволит вам наслаждаться всем контентом, доступным от Sky TV — и прямыми трансляциями, и видео по запросу. Смотрите трансляции с ослепительной скоростью и под надежной цифровой защитой.
Sky Go предлагает своим подписчикам доступ к самому разнообразному контенту, в том числе:
- Развлекательные каналы: SyFy, TLC, MTV, Fox, Comedy Central, Viceland, Sky Cinema
- Каналы для детей: Disney Channel, Nickelodeon, Disney XD, Disney Junior, Nick Jr., Cartoon Network
- Документальные каналы: Discovery Channel, Animal Planet, History, National Geographic
- Новостные каналы: Sky News, Sky News Arabia, News 18
Используйте самые быстрые подключенияот вашего VPN для Sky Go
With ExpressVPN’s Speed Test for Windows and Mac, you can check the latency and download speed of each VPN location.
Проведя тест скорости, подключитесь к локации VPN-серверов с наивысшим индексом скорости и начните просмотр Sky Go.
Узнать больше о тесте скорости VPN.Купить ExpressVPN
FAQ: Using a VPN with Sky Go
Does ExpressVPN come with a Sky Go account?
В подписку на ExpressVPN не входит подписка на Sky Go. Чтобы иметь возможность смотреть этот канал, вам нужно иметь подписку на каналы Sky TV UK или Sky TV Italia.
Can I use my VPN to stream Sky Go on multiple devices?
Sky Go можно смотреть на большинстве компьютеров, мобильных устройств и планшетов, однако количество устройств, которые можно бесплатно зарегистрировать в Sky Go в рамках подписки на Sky TV, ограничено.
Вы можете перейти на продвинутый тариф Sky Go — Sky Go Extra, который позволит наслаждаться контентом Sky Go на большем количестве устройств.
Можно ли смотреть Sky Go за рубежом?
Да, Sky Go UK и Sky Go Italia доступны для подписчиков Sky Go, проживающих на территории ЕС. Если вы хотите посмотреть Sky Go, находясь за границами Британии или Италии, у вас все получится. Чтобы узнать больше о том, как смотреть Sky Go за рубежом, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.
Повлияет ли использование VPN на качество видео?
Все сети VPN могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, и большинство пользователей не испытывают никаких проблем с буферизацией. Более того, иногда с помощью VPN можно увеличить скорость загрузки контента, особенно когда ваш интернет-провайдер throttles bandwidth трансляций потокового видео-контента.
What else can I do with ExpressVPN?
ExpressVPN работает со множеством стриминговых сервисов, таких как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, BBC iPlayer и не только. Вы сможете наслаждаться любыми видео, какие только есть в Интернете, безопасно, конфиденциально и свободно.
Зачем использовать ExpressVPN для просмотра SkyGo?
Серверы в разных странах
У ExpressVPN есть 160 локаций серверов в Британии, Ирландии, Италии, Испании и не только — всего в 94 странах.
Use any device
С VPN-приложениями для всех ваших устройств вы можете смотреть фильмы и сериалы онлайн прямо за столом или в дороге.
Неограниченная пропускная способность
Binge-watch your favorite shows on Sky Go for hours. Нет ограничений пропускной способности или ограничений на объем загрузки.
Watch more content
Доступ к видео на таких сайтах, как YouTube, которые подвергаются цензуре в некоторых странах.
Dedicated support
Если у вас возникнут какие-либо вопросы в связи с использованием сервиса ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в круглосуточном чате.
30-дневная гарантия возврата денег
Если вам не понравится смотреть Sky Go с ExpressVPN, мы вернем все ваши деньги в течение 30 дней.