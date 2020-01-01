    Использование Facebook, YouTube и Spotify в школе.

    Разблокируйте сайты в школе с помощью VPN

    Во многих учебных заведениях блокируются такие популярные веб-сайты, как Facebook, YouTube и Spotify, поэтому у студентов и преподавателей нет к ним доступа.

    Используйте ExpressVPN, чтобы получить доступ к социальным сетям, разблокировать любимые развлекательные сайты и общаться с друзьями и семьей.

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    Как подключиться к лучшей VPN для школ за 3 шага:

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    Шаг 2

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    Шаг 3

    Популярные онлайн-сервисы на различных устройствах.

    Заходите на любые сайты и онлайн-сервисы в школе.

    VPN позволяет студентам и учителям свободно пользоваться Интернетом в учебных заведениях

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    Почему в школах лучше использовать VPN, а не прокси-серверы

    Важно провести различие между использованием прокси-сервера и использованием VPN. В большинстве случаев сеть VPN обеспечивает гораздо лучшую скорость соединения, чем случайные прокси-серверы, которые, как правило, сильно перегружены. И хотя прокси-сервисы могут быть бесплатными, есть большая вероятность, что они продают ваши данные тому, кто больше заплатит.

    ExpressVPN — это VPN-сервис, который скрывает ваш IP-адрес и шифрует ваш трафик, перенаправляя его через любую из 160 локаций VPN-серверов, которую вы выбираете при подключении. Предоставляя приложения для всех устройств, ExpressVPN шифрует вашу сеть и позволяет получить доступ к популярным сайтам дома и на ходу.

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    YouTube на экране монитора с открытым замком.

    Разблокируйте YouTube в школе

    YouTube часто блокируется в школьных и университетских Wi-Fi-сетях, потому что сайты с видео отвлекают внимание студентов. Из-за этого у преподавателей и других работников также нет доступа к YouTube. Между тем, в некоторых странах YouTube блокируется по политическим причинам, а некоторые создатели контента ставят ограничения на просмотр видео только в определенных регионах.

    Но есть простой способ смотреть фильмы и видео на YouTube, где бы вы ни находились. Использование VPN поможет вам получить доступ к YouTube и всем последним вирусным роликам.

    Узнать больше о получении доступа к YouTube с помощью VPN.

    Разблокируйте Facebook в школе

    В некоторых школьных Wi-Fi-сетях блокируется Facebook, чтобы студенты не тратили слишком много времени на просмотр социальных сетей.

    Независимо от того, студент вы, преподаватель или просто гость, вы можете просто подключиться к VPN и получить доступ к Facebook, чтобы иметь возможность общаться с семьей и друзьями. В качестве бонуса ваше соединение к тому же будет конфиденциальным и защищенным.

    Узнать больше о получении доступа к Facebook с помощью VPN.

    Поучите доступ ко всем любимым сайтам и приложениям через школьную сеть Wi-Fi

    ExpressVPN поможет разблокировать самые популярные социальные сети и онлайн-сервисы в школе. Просто подключитесь к VPN-серверу в стране, где сайт, к которому вы пытаетесь получить доступ, не заблокирован, и пользуйтесь:

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    Примечание. Согласно условиям предоставления услуг ExpressVPN, для создания учетной записи необходимо быть не младше восемнадцати (18) лет.

    Как еще можно использовать ExpressVPN?

    ExpressVPN позволяет обойти цензуру там, где блокируется доступ к таким сайтам, как Google, Netflix и Hulu. Используйте ExpressVPN, чтобы получить доступ ко всем интернет-ресурсам конфиденциально и защищенно.

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    Попробуйте лучшую VPN для школ без всякого риска

    Лучшая VPN для школы: красный значок с желтой лентой и надписью «Гарантия возврата денег 30 дней».

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