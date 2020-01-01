Можно ли с помощью ExpressVPN смотреть фильмы на Netflix?

Да. Серверы ExpressVPN предоставляют быстрый доступ к потоковому контенту Netflix без ограничений пропускной способности канала. Если появится сообщение об ошибке, свяжитесь с сотрудником службы поддержки ExpressVPN в онлайн-чате, и соединение будет восстановлено.

Входит ли в подписку ExpressVPN подписка на Netflix?

Нет. Мы предполагаем, что у вас уже есть подписка, или что вы сами ее купите. В подписку ExpressVPN НЕ входит подписка на Netflix, и она не заменяет подписку на Netflix. ExpressVPN помогает вам смотреть фильмы на Netflix с невероятной скоростью.

На каких устройствах можно смотреть фильмы из американской коллекции Netflix?

Фильмы из американского каталога Netflix можно смотреть на:

На ноутбуке/настольном компьютере с помощью приложения ExpressVPN для Mac / Windows / Linux

На смартфоне/планшете, используя приложения ExpressVPN для iOS и Android.

На своем потоковом медиаплеере, например на AppleTV или на Fire TV Stick.

Замедлит ли VPN-сеть воспроизведение потокового видео Netflix?

Все сети VPN могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, и пользователи редко замечают разницу.

Более того, использование VPN может даже улучшить ваше соединение, если ваш интернет-провайдер регулирует трафик Netflix. Если вы заметили, что качество видео ухудшилось, убедитесь, что вы выбрали ближайший к вашему фактическому местоположению американский сервер.

Если вы используете устройство для просмотра потокового мультимедиа, например, Apple TV, вы можете попробовать смотреть Netflix, воспользовавшись функцией MediaStreamer. Она включена в любую подписку ExpressVPN. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать подробности про использование ExpressVPN вместе с телевизорами Smart TV и стриминговыми устройствами..

Стоит ли использовать коды DNS и прокси для доступа к Netflix?

Возможно, это не лучшая идея. Коды DNS, которые можно найти в Интернете, зачастую не работают и могут даже направить ваш трафик через сервер, ведущий учет проходящих через него данных, что поставит вас под угрозу. Прокси-серверы — это медленное и недостаточно безопасное решение, уязвимое к различным атакам. Когда речь заходит о Netflix, то лучше будет воспользоваться высококачественным VPN-сервисом, который отлично подходит для потоковых трансляций и шифрует ваш трафик.

Какие еще возможности есть у Netflix?

Их очень много! Вы уже поняли, что смотреть фильмы на Netflix лучше всего через VPN, но это еще не все. Узнайте, как использовать секретные коды Netflix, чтобы получить доступ к другим интересующим вас фильмам. Ознакомьтесь с этим практическим руководством.

Как еще можно использовать ExpressVPN?

С помощью ExpressVPN можно получить доступ к подвергнутым цензуре в некоторых странах сайтам и сервисам, например, таким как YouTube, Twitter и Google. Вы также можете анонимно и в полной безопасности просматривать любые веб-сайты, в том числе такие сервисы, как Hulu, Amazon Prime Video и HBO Go.

У меня нет доспупа к Netflix, что делать?

Если у вас возникли проблемы с доступом на определенный веб-сайт, обратитесь через чат в службу поддержки.