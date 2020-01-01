    ОБНОВЛЕНО: 27 февр. 2020
    Смотреть американский Netflix с помощью VPN!

    Как смотреть американский Netflix с помощью сети VPN

    Безопасное и сверхбыстрое решение для просмотра самой большой коллекции фильмов сервиса Netflix. Установка займет менее 5 минут.

    Смотрите фильмы* и сериалы на американском сервисе Netflix на:

    • Mac
    • Windows
    • iOS
    • Android
    • Apple TV
    • Fire TV Stick

    С 30-дневной гарантией возврата денег вы ничем не рискуете.

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    Подключитесь к VPN и смотрите американский Netflix, сделав 3 простых шага


    Шаг 1

    Горящая кнопка Get ExpressVPN на экране компьютера.

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    Шаг 2

    Получите доступ к контенту для США: карта США с указанием локаций VPN-серверов в виде логотипа ExpressVPN.

    Выберите одну из локаций VPN-серверов на территории США.

    Шаг 3

    Или смотрите американский Netflix на своих устройствах

    Войдите в свой аккаунт Netflix.

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    Выбор опции «Тест скорости» в интерфейсе ExpressVPN.

    Просмотр потокового видео на Netflix с исключительно высокой скоростью

    В приложениях ExpressVPN для Windows и Mac можно протестировать VPN-серверы в каждой локации на задержку и скорость загрузки данных и упорядочить серверы по индексу скорости.

    Чтобы найти самый быстрый VPN-сервер для просмотра Netflix, запустите тест скорости и выберите локацию в США с наивысшим индексом скорости.

    Различная скорость загрузки данных при подключении к VPN может привести к различному качеству видео Netflix. Рекомендации по скорости при просмотре Netflix:

    Скорость Качество
    500 кбит/с Минимальное качество
    1500 кбит/с Обычное качество (менее 480p)
    3000 кбит/с SD качество (480p или выше)
    5000 кбит/с HD качество (480p или выше)
    25 000 кбит/с Ultra HD качество (1080p или выше)

    Узнать больше о скорости для просмотра Netflix и тесте скорости VPN

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    Часто задаваемые вопросы о том, как смотреть Netflix с VPN

    Можно ли с помощью ExpressVPN смотреть фильмы на Netflix?

    Да. Серверы ExpressVPN предоставляют быстрый доступ к потоковому контенту Netflix без ограничений пропускной способности канала. Если появится сообщение об ошибке, свяжитесь с сотрудником службы поддержки ExpressVPN в онлайн-чате, и соединение будет восстановлено.

    Входит ли в подписку ExpressVPN подписка на Netflix?

    Нет. Мы предполагаем, что у вас уже есть подписка, или что вы сами ее купите. В подписку ExpressVPN НЕ входит подписка на Netflix, и она не заменяет подписку на Netflix. ExpressVPN помогает вам смотреть фильмы на Netflix с невероятной скоростью.

    На каких устройствах можно смотреть фильмы из американской коллекции Netflix?

    Фильмы из американского каталога Netflix можно смотреть на:

    • На ноутбуке/настольном компьютере с помощью приложения ExpressVPN для Mac / Windows / Linux
    • На смартфоне/планшете, используя приложения ExpressVPN для iOS и Android.
    • На своем потоковом медиаплеере, например на AppleTV или на Fire TV Stick.

    Замедлит ли VPN-сеть воспроизведение потокового видео Netflix?

    Все сети VPN могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, и пользователи редко замечают разницу.

    Более того, использование VPN может даже улучшить ваше соединение, если ваш интернет-провайдер регулирует трафик Netflix. Если вы заметили, что качество видео ухудшилось, убедитесь, что вы выбрали ближайший к вашему фактическому местоположению американский сервер.

    Если вы используете устройство для просмотра потокового мультимедиа, например, Apple TV, вы можете попробовать смотреть Netflix, воспользовавшись функцией MediaStreamer. Она включена в любую подписку ExpressVPN. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать подробности про использование ExpressVPN вместе с телевизорами Smart TV и стриминговыми устройствами..

    Стоит ли использовать коды DNS и прокси для доступа к Netflix?

    Возможно, это не лучшая идея. Коды DNS, которые можно найти в Интернете, зачастую не работают и могут даже направить ваш трафик через сервер, ведущий учет проходящих через него данных, что поставит вас под угрозу. Прокси-серверы — это медленное и недостаточно безопасное решение, уязвимое к различным атакам. Когда речь заходит о Netflix, то лучше будет воспользоваться высококачественным VPN-сервисом, который отлично подходит для потоковых трансляций и шифрует ваш трафик.

    Какие еще возможности есть у Netflix?

    Их очень много! Вы уже поняли, что смотреть фильмы на Netflix лучше всего через VPN, но это еще не все. Узнайте, как использовать секретные коды Netflix, чтобы получить доступ к другим интересующим вас фильмам. Ознакомьтесь с этим практическим руководством.

    Как еще можно использовать ExpressVPN?

    С помощью ExpressVPN можно получить доступ к подвергнутым цензуре в некоторых странах сайтам и сервисам, например, таким как YouTube, Twitter и Google. Вы также можете анонимно и в полной безопасности просматривать любые веб-сайты, в том числе такие сервисы, как Hulu, Amazon Prime Video и HBO Go.

    У меня нет доспупа к Netflix, что делать?

    Если у вас возникли проблемы с доступом на определенный веб-сайт, обратитесь через чат в службу поддержки.

    Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Netflix.
    Интернет-провайдер, ограничивающий скорость доступа к Netflix на ноутбуке.

    Обход ограничений интернет-провайдеров на скорость просмотра Netflix

    Поскольку потоковые видеосервисы, в том числе Netflix, стали очень популярными, некоторые интернет-провайдеры стали проверять пакеты данных и намеренно ограничивать клиентам пропускную способность канала, если замечали трафик Netflix.

    VPN решает эту проблему, скрывая ваш трафик в зашифрованном туннеле. Интернет-провайдеры не могут распознать ваш трафик, поэтому не применяют к вам никаких ограничений на основе контента. А вы в результате получаете более высокую скорость загрузки и отсутствие задержек и прерываний.

    Подробнее о том, как с помощью VPN обойти скоростные ограничения интернет-провайдеров при просмотре Netflix

    Купить ExpressVPN

    Вот, что пишут в Twitter об использовании ExpressVPN для просмотра Netflix:

    Купите подписку ExpressVpn. Это прекрасный VPN-сервис, можно настроить DNS для просмотра Netflix на Apple TV. Мне также нравится приложение для телефона. Стив
    Я рекомендую установить приложение ExpressVPN на iPad, а затем использовать AirPlay и Apple TV для просмотра сериалов на телевизоре. У ExpressVPN отличная служба поддержки. BackinTokyo

    Зачем использовать ExpressVPN для просмотра потоковых трансляций?

    Можно смотреть на любом устройстве

    Мы создали VPN-приложения для всех возможных устройств, чтобы вы могли смотреть любимые фильмы и сериалы прямо на диване, кровати или в метро.

    Серверы в разных странах

    У ExpressVPN 160 локаций серверов в Британии, Америке, Канаде и не только — всего в 94 странах.

    Неограниченная пропускная способность

    Вы можете сколько угодно смотреть свой любимый сериал на Netflix. Мы не остановим вас.

    Доступ к другим онлайн-ресурсам

    Вы также можете использовать ExpressVPN для доступа к контенту YouTube, Twitter и Facebook, который подвергается цензуре в некоторых странах.

    Надежная техподдержка

    Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы. Наш чат и поддержка по электронной почте доступны круглосуточно и без выходных.

    Гарантия возврата денег 30 дней

    Если вам не понравится смотреть Netflix с помощью ExpressVPN, то в течение 30 дней с момента подписки мы вернем все ваши деньги. Полностью.

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    Смотрите передачи из каталога Netflix США с ExpressVPN без всякого риска

    Красный значок с желтой лентой и надписью «Гарантия возврата денег 30 дней».

    ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег:

    Если по какой-либо причине вам не понравится смотреть Netflix с помощью ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и вам вернут ваши деньги без лишних вопросов.

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