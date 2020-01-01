Как смотреть американский Netflix с помощью сети VPN
Безопасное и сверхбыстрое решение для просмотра самой большой коллекции фильмов сервиса Netflix. Установка займет менее 5 минут.
Смотрите фильмы* и сериалы на американском сервисе Netflix на:
- Mac
- Windows
- iOS
- Android
- Apple TV
- Fire TV Stick
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Подключитесь к VPN и смотрите американский Netflix, сделав 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.
Шаг 2
Выберите одну из локаций VPN-серверов на территории США.
Шаг 3
Войдите в свой аккаунт Netflix.
Просмотр потокового видео на Netflix с исключительно высокой скоростью
В приложениях ExpressVPN для Windows и Mac можно протестировать VPN-серверы в каждой локации на задержку и скорость загрузки данных и упорядочить серверы по индексу скорости.
Чтобы найти самый быстрый VPN-сервер для просмотра Netflix, запустите тест скорости и выберите локацию в США с наивысшим индексом скорости.
Различная скорость загрузки данных при подключении к VPN может привести к различному качеству видео Netflix. Рекомендации по скорости при просмотре Netflix:
|Скорость
|Качество
|500 кбит/с
|Минимальное качество
|1500 кбит/с
|Обычное качество (менее 480p)
|3000 кбит/с
|SD качество (480p или выше)
|5000 кбит/с
|HD качество (480p или выше)
|25 000 кбит/с
|Ultra HD качество (1080p или выше)
Узнать больше о скорости для просмотра Netflix и тесте скорости VPN
Часто задаваемые вопросы о том, как смотреть Netflix с VPN
Можно ли с помощью ExpressVPN смотреть фильмы на Netflix?
Да. Серверы ExpressVPN предоставляют быстрый доступ к потоковому контенту Netflix без ограничений пропускной способности канала. Если появится сообщение об ошибке, свяжитесь с сотрудником службы поддержки ExpressVPN в онлайн-чате, и соединение будет восстановлено.
Входит ли в подписку ExpressVPN подписка на Netflix?
Нет. Мы предполагаем, что у вас уже есть подписка, или что вы сами ее купите. В подписку ExpressVPN НЕ входит подписка на Netflix, и она не заменяет подписку на Netflix. ExpressVPN помогает вам смотреть фильмы на Netflix с невероятной скоростью.
На каких устройствах можно смотреть фильмы из американской коллекции Netflix?
Фильмы из американского каталога Netflix можно смотреть на:
- На ноутбуке/настольном компьютере с помощью приложения ExpressVPN для Mac / Windows / Linux
- На смартфоне/планшете, используя приложения ExpressVPN для iOS и Android.
- На своем потоковом медиаплеере, например на AppleTV или на Fire TV Stick.
Замедлит ли VPN-сеть воспроизведение потокового видео Netflix?
Все сети VPN могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, и пользователи редко замечают разницу.
Более того, использование VPN может даже улучшить ваше соединение, если ваш интернет-провайдер регулирует трафик Netflix. Если вы заметили, что качество видео ухудшилось, убедитесь, что вы выбрали ближайший к вашему фактическому местоположению американский сервер.
Если вы используете устройство для просмотра потокового мультимедиа, например, Apple TV, вы можете попробовать смотреть Netflix, воспользовавшись функцией MediaStreamer. Она включена в любую подписку ExpressVPN. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать подробности про использование ExpressVPN вместе с телевизорами Smart TV и стриминговыми устройствами..
Стоит ли использовать коды DNS и прокси для доступа к Netflix?
Возможно, это не лучшая идея. Коды DNS, которые можно найти в Интернете, зачастую не работают и могут даже направить ваш трафик через сервер, ведущий учет проходящих через него данных, что поставит вас под угрозу. Прокси-серверы — это медленное и недостаточно безопасное решение, уязвимое к различным атакам. Когда речь заходит о Netflix, то лучше будет воспользоваться высококачественным VPN-сервисом, который отлично подходит для потоковых трансляций и шифрует ваш трафик.
Какие еще возможности есть у Netflix?
Их очень много! Вы уже поняли, что смотреть фильмы на Netflix лучше всего через VPN, но это еще не все. Узнайте, как использовать секретные коды Netflix, чтобы получить доступ к другим интересующим вас фильмам. Ознакомьтесь с этим практическим руководством.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
С помощью ExpressVPN можно получить доступ к подвергнутым цензуре в некоторых странах сайтам и сервисам, например, таким как YouTube, Twitter и Google. Вы также можете анонимно и в полной безопасности просматривать любые веб-сайты, в том числе такие сервисы, как Hulu, Amazon Prime Video и HBO Go.
У меня нет доспупа к Netflix, что делать?
Если у вас возникли проблемы с доступом на определенный веб-сайт, обратитесь через чат в службу поддержки.
Обход ограничений интернет-провайдеров на скорость просмотра Netflix
Поскольку потоковые видеосервисы, в том числе Netflix, стали очень популярными, некоторые интернет-провайдеры стали проверять пакеты данных и намеренно ограничивать клиентам пропускную способность канала, если замечали трафик Netflix.
VPN решает эту проблему, скрывая ваш трафик в зашифрованном туннеле. Интернет-провайдеры не могут распознать ваш трафик, поэтому не применяют к вам никаких ограничений на основе контента. А вы в результате получаете более высокую скорость загрузки и отсутствие задержек и прерываний.
Подробнее о том, как с помощью VPN обойти скоростные ограничения интернет-провайдеров при просмотре Netflix
Вот, что пишут в Twitter об использовании ExpressVPN для просмотра Netflix:
Купите подписку ExpressVpn. Это прекрасный VPN-сервис, можно настроить DNS для просмотра Netflix на Apple TV. Мне также нравится приложение для телефона. Стив
Я рекомендую установить приложение ExpressVPN на iPad, а затем использовать AirPlay и Apple TV для просмотра сериалов на телевизоре. У ExpressVPN отличная служба поддержки. BackinTokyo
Зачем использовать ExpressVPN для просмотра потоковых трансляций?
Можно смотреть на любом устройстве
Мы создали VPN-приложения для всех возможных устройств, чтобы вы могли смотреть любимые фильмы и сериалы прямо на диване, кровати или в метро.
Серверы в разных странах
У ExpressVPN 160 локаций серверов в Британии, Америке, Канаде и не только — всего в 94 странах.
Неограниченная пропускная способность
Вы можете сколько угодно смотреть свой любимый сериал на Netflix. Мы не остановим вас.
Доступ к другим онлайн-ресурсам
Вы также можете использовать ExpressVPN для доступа к контенту YouTube, Twitter и Facebook, который подвергается цензуре в некоторых странах.
Надежная техподдержка
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы. Наш чат и поддержка по электронной почте доступны круглосуточно и без выходных.
Гарантия возврата денег 30 дней
Если вам не понравится смотреть Netflix с помощью ExpressVPN, то в течение 30 дней с момента подписки мы вернем все ваши деньги. Полностью.