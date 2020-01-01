Часто задаваемые вопросы об использовании beIN Sport с VPN

Позволяет ли VPN смотреть beIN Sports бесплатно?

Нет. Чтобы смотреть трансляции beIN Sports, необходимо создать аккаунт в beIN Sports Connect. ExpressVPN — это VPN-сервис, который дополняет вашу подписку на beIN, чтобы вы могли избавиться от ограничений интернет-провайдера и смотреть потоковые трансляции защищенно, независимо от того, где вы находитесь, и даже в публичных Wi-Fi-сетях.

Какие каналы предлагает сеть beIN Sports?

В зависимости от тарифного плана подписка beIN включает различные каналы. Это могут быть каналы beIN Sports HD, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 3, beIN Sports NBA и многие другие.

Полный список каналов можно посмотреть на странице с тарифами на официальном сайте beIN.

На каких устройствах я могу смотреть трансляции beIN Sport?

Приложение beIN Sports Connect можно установить на компьютерах Mac и Windows с помощью браузеров Safari, Google Chrome или Firefox. (Для наилучших результатов мы рекомендуем использовать расширение ExpressVPN для Firefox и Chrome.) Также доступны приложения для iOS и Android.

Как смотреть трансляции beIN Sports на телевизоре Smart TV?

Хотя у beIN Sports Connect нет специального приложения для смарт-телевизоров, вы можете использовать приложение beIN Sports Connect, чтобы смотреть потоковые трансляции с помощью Google Chromecast и других устройств для Smart TV, которые поддерживают его.

Вы также можете смотреть каналы beIN Sports на смарт-телевизорах c помощью таких устройств, как Roku, Amazon Fire TV Stick и Apple TV, используя стриминговые сервисы fuboTV или Sling TV (требуется дополнительный пакет Sports Extra).

Чтобы смотреть каналы beIN Sports на телевизорах Smart TV с ExpressVPN может потребоваться приложение ExpressVPN для роутеров.

Где мне найти приложение beIN Sports Connect?

Чтобы скачать приложение beIN Sports Connect на устройство iOS или Android, введите в поиск в App Store (iOS) или Google Play Store (Android) «beIN Sports Connect».

Чтобы смотреть beIN Sports на ноутбуке или настольном компьютере, просто откройте в своем веб-браузере домашнюю страницу beIN Sports Connect.

Замедлит ли VPN-сеть воспроизведение потокового видео beIN Sports?

Любая VPN-сеть имеет потенциал замедлять скорость соединения, но сеть ExpressVPN постоянно оптимизируется для обеспечения наилучшей скорости, поэтому маловероятно, что вы заметите какую-либо разницу. Использование VPN может даже увеличить скорость соединения, если ваш интернет-провайдер ограничивает скорость потокового видео.

Какие еще стриминговые сервисы я могу использовать с ExpressVPN?

С ExpressVPN можно смотреть множество стриминговых веб-сервисов, включая многие спортивные каналы, такие как ESPN, DAZN и Sky Go.

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