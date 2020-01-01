Подключайтесь к лучшей сети VPN, чтобы смотреть IPTV

Нельзя говорить, что услуга IPTV легальна или нелегальна сама по себе. Некоторые из самых крупных стриминговых сервисов являются сервисами IPTV. Но провайдеры поменьше, возможно, уклоняются от оплаты лицензионных сборов за распространение контента на всех рынках. Если провайдер предлагает 1000 каналов за 5 долларов в месяц, то, скорее всего, это не легально. Но могут быть и действительно выгодные предложения, вам просто придется получше изучить этот вопрос.
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