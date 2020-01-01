Подключайтесь к лучшей сети VPN, чтобы смотреть IPTV

Что такое IPTV?

IPTV — это телевидение по протоколу Интернета, но под этим термином понимается любое телевидение, которое доставляется через интернет-соединение, а не традиционными способами (через антенну, кабель или спутник).

Среди наиболее популярных сервисов, использующих технологию IPTV и напрямую транслирующих популярные вещательные и платные телеканалы, в том числе и местные каналы, можно назвать такие беспроводные интернет-сервисы, как Hulu + Live TV, Sling TV или fuboTV. Также существует бесчисленное множество более мелких провайдеров.

В наши дни большинство крупных кабельных и спутниковых провайдеров, таких как AT&T TV, стали включать услугу IPTV в стандартную подписку, так что вы можете смотреть телеканалы в прямом эфире, даже находясь вдали от дома.