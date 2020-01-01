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Подключайтесь к лучшей сети VPN, чтобы смотреть IPTV

Никогда еще не было так просто смотреть любимые телепрограммы через Интернет, не устанавливая антенну и не заключая долгосрочные контракты на кабельное или спутниковое телевидение. Используйте ExpressVPN, чтобы смотреть IP-телевидение безопасно, конфиденциально и с молниеносной скоростью в HD-качестве из любой точки мира.*

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Как использовать VPN с IPTV

Шаг 1

Пользователь, выбравший ExpressVPN.

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Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к VPN-серверу в локации, где доступно IP-телевидение.

Шаг 3

IPTV на экране компьютера.

Смотрите ТВ через Интернет конфиденциально и без ограничений провайдеров на потоковый контент.

Что такое IPTV?

IPTV — это телевидение по протоколу Интернета, но под этим термином понимается любое телевидение, которое доставляется через интернет-соединение, а не традиционными способами (через антенну, кабель или спутник).

Среди наиболее популярных сервисов, использующих технологию IPTV и напрямую транслирующих популярные вещательные и платные телеканалы, в том числе и местные каналы, можно назвать такие беспроводные интернет-сервисы, как Hulu + Live TV, Sling TV или fuboTV. Также существует бесчисленное множество более мелких провайдеров.

В наши дни большинство крупных кабельных и спутниковых провайдеров, таких как AT&T TV, стали включать услугу IPTV в стандартную подписку, так что вы можете смотреть телеканалы в прямом эфире, даже находясь вдали от дома.

*Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования провайдеров IPTV.

Обязательно ли использовать VPN с IPTV?

ExpressVPN позволяет смотреть IP-телевидение безопасно и конфиденциально, что означает, что ваш интернет-провайдер не сможет блокировать сервисы или снижать скорость соединения на основе контента. Весь ваш интернет-трафик, включая трафик IPTV, проходит через зашифрованный VPN-туннель, и никто не может заглянуть в этот туннель, ни ваш провайдер, ни хакеры, ни правительственные службы, ни даже ExpressVPN. Это означает, что никто не сможет узнать, какие сайты вы посещаете и какие сервисы вы используете.

Если вы путешествуете, и ваш IPTV-сервис не доступен в той стране, где вы находитесь, вы можете подключиться к VPN-серверу в той локации, где он доступен. Это позволит вам смотреть IP-телевидение, как если бы вы были у себя дома.

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Популярные вопросы: как смотреть IPTV с VPN

IP-телевидение легально?

Как работает IP-телевидение?

Что такое IPTV Smarters?

Могу я смотреть IP-телевидение на экране телевизора?

Как еще можно использовать ExpressVPN?

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Глобальная серверная сеть

Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 серверным локациям в 94 странах, и их число постоянно растет. Получите доступ к любой из этих локаций VPN-серверов из любой точки мира, включая:

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Зачем использовать ExpressVPN?

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Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.

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С ExpressVPN вы сможете защититься от регулирования скорости интернет-провайдерами и навсегда забыть о буферизации.

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Служба поддержки ExpressVPN доступна круглосуточно в онлайн-чате или по электронной почте.

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