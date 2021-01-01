Лучшая VPN для торговли криптовалютой

Криптовалюты по своей сути безопасны и конфиденциальны, но это, конечно, зависит от типа валюты. Следует также отметить, что они не являются полностью анонимными. Точнее будет сказать, что криптовалюты «псевдонимны». К сожалению, существуют способы деанонимизации криптовалютных транзакций, в результате чего злоумышленники могут установить вашу личность.

Как и в случае с любой другой формой инвестиций, торговля криптовалютой сопряжена с определенными рисками. Например, никогда не рекомендуется хранить все свои деньги на одной бирже, так как это увеличивает шансы потерять всё в случае взлома. Ни для кого не секрет, что криптовалютные биржи часто подвергаются кибератакам.

Учитывая это, мы настоятельно рекомендуем принять некоторые меры предосторожности для защиты своих денег в Интернете. Здесь мы перечислим лишь некоторые из них (на самом деле их гораздо больше): регулярная установка всех обновлений на компьютер, проверка криптовалютных кошельков перед их использованием, использование менеджера паролей, включение двухфакторной аутентификации, настороженность по отношению к информационно-психологическим атакам и использование метода холодного хранения криптовалют.

