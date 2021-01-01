Лучшая VPN для торговли криптовалютой
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Покупайте и продавайте криптовалюту на выбранной вами бирже безопасно и конфиденциально.
Что такое Bitcoin и криптовалюта?
Криптовалюта — это деньги, защищенные криптографией на публичном блокчейне. По сути, криптовалюта использует цифровые файлы в качестве денег. Поскольку криптовалюты криптографически защищены, их трудно подделать.
Среди преимуществ использования криптовалюты — возможность осуществлять платежи с высокой степенью анонимности. Читайте подробнее о том, как защитить свою финансовую конфиденциальность с помощью биткоина, самой популярной криптовалюты.
Покупайте криптовалюту с помощью VPN, ни о чем не беспокоясь
Многие люди используют криптовалюту из-за анонимности, которую она обеспечивает при совершении покупок. Однако ваш IP-адрес может быть соотнесен с вашими транзакциями, что повышает вероятность раскрытия вашей личности.
ExpressVPN предоставит вам другой IP-адрес, чтобы повысить вашу анонимность онлайн. (Используйте его с Tor для дополнительной защиты). Мы также защищаем ваши транзакции с помощью 256-битного шифрования AES. Верните себе право на конфиденциальность в Интернете прямо сейчас.
Часто задаваемые вопросы
Безопасна ли криптовалюта?
Криптовалюты по своей сути безопасны и конфиденциальны, но это, конечно, зависит от типа валюты. Следует также отметить, что они не являются полностью анонимными. Точнее будет сказать, что криптовалюты «псевдонимны». К сожалению, существуют способы деанонимизации криптовалютных транзакций, в результате чего злоумышленники могут установить вашу личность.
Как и в случае с любой другой формой инвестиций, торговля криптовалютой сопряжена с определенными рисками. Например, никогда не рекомендуется хранить все свои деньги на одной бирже, так как это увеличивает шансы потерять всё в случае взлома. Ни для кого не секрет, что криптовалютные биржи часто подвергаются кибератакам.
Учитывая это, мы настоятельно рекомендуем принять некоторые меры предосторожности для защиты своих денег в Интернете. Здесь мы перечислим лишь некоторые из них (на самом деле их гораздо больше): регулярная установка всех обновлений на компьютер, проверка криптовалютных кошельков перед их использованием, использование менеджера паролей, включение двухфакторной аутентификации, настороженность по отношению к информационно-психологическим атакам и использование метода холодного хранения криптовалют.
Где можно торговать криптовалютой онлайн?
В Интернете существует множество вариантов покупки или продажи криптовалют. Но наиболее популярный вариант — криптовалютная биржа. Обратите внимание, что не все биржи одинаковы и могут различаться по функциям и типам монет, доступных для торговли. К числу известных бирж относятся Binance, Coinbase, FTX, Bybit и Uniswap.
Как VPN может обезопасить меня во время транзакции?
VPN, или виртуальная частная сеть, создает безопасный туннель между вашим устройством и Интернетом. Это особенно важно при онлайн-торговле, поскольку не позволяет провайдеру и другим третьим лицам просматривать вашу действия онлайн или связывать ваш IP-адрес с вашими транзакциями или информацией в записях блокчейн.
Хранит ли ExpressVPN журналы подключений или действий?
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов онлайн-действий и подключений. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике ExpressVPN в отношении логов.
Предлагает ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?
Каждая подписка на ExpressVPN включает гарантию возврата денег. Вы можете использовать полнофункциональную версию ExpressVPN в течение 30 дней без всякого риска и при этом получить все свои деньги обратно, если вам что-то не понравится.
Попробуйте ExpressVPN для торговли криптовалютой без всякого риска
Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.
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