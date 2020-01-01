Как разблокировать Gmail с помощью VPN

Доступ к Gmail через VPN

Сотни миллионов людей во всем мире используют Gmail в качестве главного поставщика услуг электронной почты. И не спроста. Сервис Gmail бесплатный, предлагает большой объем для хранения данных и интеграцию с другими приложениями Google. Все это делает его лучшей почтовой службой как для отдельных пользователей, так и для использования в корпоративной среде.

Но в некоторых странах Gmail и другие приложения и службы Google заблокированы. Это огромная проблема не только для поддерживания связи с людьми, но и для производительности.

Если Gmail заблокирован, то как вы будете…

поддерживать связь с друзьями?

обмениваться важными документами с коллегами?

получать доступ ко всем социальным и рабочим календарям

использовать Hangouts для общения с родственниками в других странах?

Ответ прост — использовать VPN.

Однако не все сети VPN одинаковы. Когда вы находитесь в стране, в которой заблокированы определенные веб-ресурсы, важно использовать надежный VPN-сервис с большим выбором серверов. По этой причине люди в странах, где Gmail недоступен, выбирают ExpressVPN.