Смотрите корейские шоу и фильмы на Viki с VPN
Вы любите корейские дорамы? Rakuten Viki предлагает огромную коллекцию самых популярных фильмов со всей Азии. ExpressVPN поможет вам безопасно смотреть Viki из любых сетей, включая учебные заведения и публичные сети Wi-Fi. Так вы сможете наслаждаться дорамами без ограничений скорости и пропускной способности.
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Начните смотреть Viki с VPN в 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN и оцените его молниеносную скорость.
Шаг 2
Выберите безопасную локацию VPN-серверов в США для доступа к Viki.
Шаг 3
Войдите в свой аккаунт Viki и смотрите фильмы безопасно и на максимальной скорости.
Что такое Viki?
Viki — это бесплатный видеостриминговый сервис, предлагающий огромный выбор корейских дорам и других азиатских телешоу и фильмов из материкового Китая, Гонконга, Тайваня и других стран. Веб-сайт начал свою работу в США, но с течением времени стал предлагать потоковый контент в других странах по всему миру.
На Viki можно посмотреть как популярные классические, так и новые сериалы, причем новые эпизоды доступны сразу после их выхода в эфир в Корее. Viki сотрудничает с различными вещательными компаниями, включая SBS в Южной Корее, TVB в Гонконге, Fuji TV в Японии и RenRen в Китае, а также с музыкальными партнерами в Китае, Тайване и Корее, благодаря чему поклонники K-pop и Mando-pop могут наслаждаться их творчеством.
Уникальной для Viki является функция Watch Party, которая позволяет пользователям смотреть сериал вместе с другими поклонниками в сообществе Viki в определенный день и время. В настоящее время эта функция доступна в нескольких странах, включая США, Канаду, Австралию и Великобританию. Пользователи в Канаде и США также могут воспользоваться недавно запущенной услугой проката эксклюзивных фильмов.
Зачем смотреть Viki с VPN?
VPN — это отличный способ зашифровать данные и скрыть свое местоположение.
Известно, что интернет-провайдеры и операторы Wi-Fi ограничивают скорость Интернета тем, кто использует определенные приложения для стриминга. Когда вы подключены к ExpressVPN, то никто не видит, что вы делаете, а значит, вам не могут замедлить скорость на основе контента. Таким образом, вы получаете нужную вам скорость.
Когда речь идет о просмотре потокового видео, то большое значение имеет расстояние. Защищенные VPN-серверы ExpressVPN расположены по всей территории США, благодаря чему вы всегда сможете подключиться к ближайшей к вам локации. Это означает более быстрое воспроизведение потокового контента с высоким качеством изображения и минимальной буферизацией.
С ExpressVPN вы можете безопасно смотреть Viki из любого места и на любых платформах, включая Mac, Windows, Xbox, iOS, Android TV, Apple TV, Roku, Fire TV Stick и других.*
* Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Viki Rakuten.
ЧаВо: как смотреть Viki с VPN
Работает ли ExpressVPN с Viki?
Да. Подключение к серверам ExpressVPN позволяет смотреть сериалы, фильмы и музыку на Viki без ограничений скорости. Так что вы получаете все предоставляемые ExpressVPN преимущества защиты безопасности и конфиденциальности без ущерба для просмотра Viki.
Позволяет ли VPN смотреть Viki бесплатно?
Viki предлагает бесплатные аккаунты (с рекламой) и платные аккаунты Viki Pass. Но в подписку на ExpressVPN не входит подписка на Viki, и она не заменяет подписку на Viki. Скорее, использование ExpressVPN помогает смотреть контент Viki на максимальной скорости. Viki Pass включает 7-дневный бесплатный пробный период и позволяет смотреть новые и эксклюзивные шоу без рекламы и в HD-качестве.
Доступен ли сервис Viki за пределами США?
Да, сервис Viki доступен по всему миру, хотя, как и Netflix, он предоставляет разный контент в разных регионах.
Замедлит ли VPN просмотр Viki?
Все сети VPN могут замедлять интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, поэтому вы вряд ли увидите разницу. Если вы всё же заметили, что качество видео ухудшилось, попробуйте выбрать ближайший к вам сервер.
Если вы используете ТВ-приставку, например, Apple TV, то можете попробовать смотреть Viki с помощью MediaStreamer, который включен в каждую подписку на ExpressVPN.
Узнайте больше об использовании ExpressVPN со смарт-телевизорами и ТВ-приставками.
Могу ли я использовать VPN, чтобы получить доступ к функции Watch Party от Viki?
Да! Если вы находитесь в месте, где в настоящее время нет доступа к функции Watch Party, просто подключитесь к локации, где эта функция доступна.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
С помощью ExpressVPN можно обойти блокировку таких сайтов и сервисов, как YouTube, Twitter и Google, которые подвергаются цензуре в некоторых странах. Вы также можете приватно и защищенно заходить на любые сайты, в том числе такие сервисы, как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+ и HBO Max/Go.
Кроме того, вы можете использовать ExpressVPN на таких стриминговых устройствах, как Apple TV, Fire TV Stick и Roku. Чтобы подключить к VPN другие работающие через Wi-Fi устройства, например, игровые консоли или смарт-телевизоры, установите приложение ExpressVPN на свой беспроводной роутер.
Viki не работает. Что мне делать?
Если у вас возникли проблемы с безопасным доступом к определенному веб-сайту, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки.
На каких устройствах я могу смотреть Viki?
Сервис Viki доступен на различных устройствах, включая:
Смартфоны и планшеты под управлением iOS и Android
Настольные компьютеры Mac и Windows
Телевизоры Smart TV и телеприставки, например, Apple TV, Android TV, Fire TV Stick и Roku
Игровые приставки, например, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch
ExpressVPN предлагает удобные приложения для большинства этих платформ и позволяет подключить до пяти устройств одновременно. Даже если на ваше устройство нельзя установить приложение ExpressVPN напрямую, вы сможете обеспечить его полной VPN-защитой, подключив к роутеру, на котором установлено наше приложение.
Хотите смотреть Viki на большом экране? Узнайте о том, как установить ExpressVPN на ваш телевизор.
Серверы по всему миру
Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 серверным локациям в 94 странах, и их количество продолжает расти:
Почему именно ExpressVPN?
Лучшие методы шифрования
Ваши данные защищены алгоритмом шифрования AES-256, которому доверяют эксперты по безопасности.
Молниеносная скорость
Потрясающая скорость для лучшего качества видео. Убедитесь сами, запустив встроенный в приложение тест скорости.
Защита 5 устройств одновременно
Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.
Круглосуточная поддержка в чате
Специалисты службы поддержки ExpressVPN доступны 24/7, чтобы помочь вам с установкой и устранением неполадок.
Установите VPN, чтобы смотреть Viki
Благодаря нашей 30-дневной гарантии возврата денег вы ничем не рискуете:
Если вам не понравится смотреть Viki с ExpressVPN, вы можете отменить подписку в любое время в течение 30 дней и получить все свои деньги назад.