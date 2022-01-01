Смотрите корейские шоу и фильмы на Viki с VPN

Viki — это бесплатный видеостриминговый сервис, предлагающий огромный выбор корейских дорам и других азиатских телешоу и фильмов из материкового Китая, Гонконга, Тайваня и других стран. Веб-сайт начал свою работу в США, но с течением времени стал предлагать потоковый контент в других странах по всему миру.

На Viki можно посмотреть как популярные классические, так и новые сериалы, причем новые эпизоды доступны сразу после их выхода в эфир в Корее. Viki сотрудничает с различными вещательными компаниями, включая SBS в Южной Корее, TVB в Гонконге, Fuji TV в Японии и RenRen в Китае, а также с музыкальными партнерами в Китае, Тайване и Корее, благодаря чему поклонники K-pop и Mando-pop могут наслаждаться их творчеством.