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Смотрите корейские шоу и фильмы на Viki с VPN

Вы любите корейские дорамы? Rakuten Viki предлагает огромную коллекцию самых популярных фильмов со всей Азии. ExpressVPN поможет вам безопасно смотреть Viki из любых сетей, включая учебные заведения и публичные сети Wi-Fi. Так вы сможете наслаждаться дорамами без ограничений скорости и пропускной способности.

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Шаг 2

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Войдите в свой аккаунт Viki и смотрите фильмы безопасно и на максимальной скорости.

С VPN для Viki вы можете смотреть азиатские дорамы и фильмы по запросу из любой точки мира

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Что такое Viki?

Viki — это бесплатный видеостриминговый сервис, предлагающий огромный выбор корейских дорам и других азиатских телешоу и фильмов из материкового Китая, Гонконга, Тайваня и других стран. Веб-сайт начал свою работу в США, но с течением времени стал предлагать потоковый контент в других странах по всему миру.

На Viki можно посмотреть как популярные классические, так и новые сериалы, причем новые эпизоды доступны сразу после их выхода в эфир в Корее. Viki сотрудничает с различными вещательными компаниями, включая SBS в Южной Корее, TVB в Гонконге, Fuji TV в Японии и RenRen в Китае, а также с музыкальными партнерами в Китае, Тайване и Корее, благодаря чему поклонники K-pop и Mando-pop могут наслаждаться их творчеством.

Rakuten Viki предлагает большой выбор современных и классических корейских драм

Уникальной для Viki является функция Watch Party, которая позволяет пользователям смотреть сериал вместе с другими поклонниками в сообществе Viki в определенный день и время. В настоящее время эта функция доступна в нескольких странах, включая США, Канаду, Австралию и Великобританию. Пользователи в Канаде и США также могут воспользоваться недавно запущенной услугой проката эксклюзивных фильмов.

Зачем смотреть Viki с VPN?

VPN — это отличный способ зашифровать данные и скрыть свое местоположение.

Известно, что интернет-провайдеры и операторы Wi-Fi ограничивают скорость Интернета тем, кто использует определенные приложения для стриминга. Когда вы подключены к ExpressVPN, то никто не видит, что вы делаете, а значит, вам не могут замедлить скорость на основе контента. Таким образом, вы получаете нужную вам скорость.

Когда речь идет о просмотре потокового видео, то большое значение имеет расстояние. Защищенные VPN-серверы ExpressVPN расположены по всей территории США, благодаря чему вы всегда сможете подключиться к ближайшей к вам локации. Это означает более быстрое воспроизведение потокового контента с высоким качеством изображения и минимальной буферизацией.

С ExpressVPN вы можете безопасно смотреть Viki из любого места и на любых платформах, включая Mac, Windows, Xbox, iOS, Android TV, Apple TV, Roku, Fire TV Stick и других.*

* Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Viki Rakuten.

ЧаВо: как смотреть Viki с VPN

Работает ли ExpressVPN с Viki?
Позволяет ли VPN смотреть Viki бесплатно?
Доступен ли сервис Viki за пределами США?
Замедлит ли VPN просмотр Viki?
Могу ли я использовать VPN, чтобы получить доступ к функции Watch Party от Viki?
Как еще можно использовать ExpressVPN?
Viki не работает. Что мне делать?
На каких устройствах я могу смотреть Viki?

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