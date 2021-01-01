Как транслировать экран на телевизор с VPN

Дублирование экрана означает проецирование точной копии изображения с маленького экрана мобильного устройства на большой экран. Всё, что вы видите на экране своего устройста, будь то панель инструментов, время и дата, заряд батареи и т.д., будет показано на телевизоре. При транслировании, как правило, необходимо, чтобы экран устройства был активен, при этом девайс больше никак нельзя использовать. Кроме того, вы можете заметить небольшую задержку между тем, что видно на устройстве, и тем, что отображается на телевизоре. Если эти ограничения вам не мешают, то дублирование экрана, скорее всего вам подойдет.



Трансляция экрана, с другой стороны, — это встроенная во многие приложения и операционные системы функция, которая позволяет транслировать видео и в то же время использовать устройство для чего-то другого или даже перевести его в спящий режим. Качество изображения и скорость могут быть лучше, чем при дублировании. Но эта функция присутствует не во всех приложениях и не на всех устройствах, а в некоторых случаях она может быть специально отключена производителем приложений или устройств по бизнес-причинам.

