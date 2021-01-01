Как транслировать экран на телевизор с VPN
Смотрите трансляции на большом экране под защитой VPN
То, что называют трансляцией на телевизор, дублированием экрана или AirPlay по имени торговой марки, всё это относится к технологии, которая позволяет выводить изображение с маленького экрана по беспроводной сети на телевизор с большим экраном. Из нашего руководства вы узнаете, как легко транслировать контент на любой экран без лишних настроек или установки дополнительных программ.
Дублирование экрана или трансляция экрана
Дублирование экрана означает проецирование точной копии изображения с маленького экрана мобильного устройства на большой экран. Всё, что вы видите на экране своего устройста, будь то панель инструментов, время и дата, заряд батареи и т.д., будет показано на телевизоре. При транслировании, как правило, необходимо, чтобы экран устройства был активен, при этом девайс больше никак нельзя использовать. Кроме того, вы можете заметить небольшую задержку между тем, что видно на устройстве, и тем, что отображается на телевизоре. Если эти ограничения вам не мешают, то дублирование экрана, скорее всего вам подойдет.
Трансляция экрана, с другой стороны, — это встроенная во многие приложения и операционные системы функция, которая позволяет транслировать видео и в то же время использовать устройство для чего-то другого или даже перевести его в спящий режим. Качество изображения и скорость могут быть лучше, чем при дублировании. Но эта функция присутствует не во всех приложениях и не на всех устройствах, а в некоторых случаях она может быть специально отключена производителем приложений или устройств по бизнес-причинам.
Технология AirPlay
AirPlay от Apple — это, пожалуй, самая известная из подобных технологий. Она позволяет как дублировать экран, так и транслировать видео. Функция AirPlay работает на устройствах Apple (таких как компьютеры Mac, iPhone и iPad с ОС iOS), а также в таких приложениях, как iTunes, так что она доступна и пользователям Windows. (Пользователям Android понадобится стороннее ПО для использования AirPlay.) Первоначально можно было транслировать с помощью AirPlay только на Apple TV, но сейчас все чаще другие производители выпускают смарт-телевизоры и различные девайсы, совместимые с AirPlay.
Chromecast
Chromecast от Google — это один из самых простых медиаплееров, который подключается к телевизору. Просто включите фильм, игру, песню или что-то еще на своем мобильном устройстве, нажмите кнопку, и Chromecast будет транслировать это на ваш телевизор. Там нет ни ТВ-интерфейса, ни пульта управления. Из-за того, что разработчикам мобильных приложений для Android или iOS не составляет никакого труда добавить функцию использования Chromecast, то количество совместимых приложений очень быстро растет. Chromecast также предлагает возможность дублировать экран с устройств на базе Android и Windows. Если вас интересует более высокое разрешение и более продвинутые технологии цветопередачи, используйте Chromecast Ultra.
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Roku
Благодаря огромному количеству совместимых приложений Roku является одним из самых мощных и доступных сетевых медиаплееров. Устройство производится в виде приставки или ключа, который подключается к HDMI-порту вашего телевизора. Roku позволяет передавать изображение с устройств на базе ОС Android и Windows на телевизор. Если вы смотрите видео на устройствах Android, Windows или iOS, то можете транслировать его через то же приложение на Roku, если они совместимы.
Fire TV
Устройства Fire TV от Amazon, включая Fire TV Stick и Fire TV Cube, позволяют наслаждаться видео, музыкой, играми и многим другим через тысячи приложений. Fire TV Stick поддерживает функцию дублирования экрана с большинства устройств Android. Пользователи должны сначала активировать функцию передачи изображения на Fire TV Stick, а затем активировать эту жу функцию на устройстве Android (если она доступна), которая часто называется Miracast, но названия на разных устройствах разные. Windows 10 также также позволяет транслировать на Fire TV Stick аналогичным способом.
ЧаВо: как транслировать на телевизор
Зачем нужно передавать трансляцию на телевизор?
Дублирование экрана или передача трансляции с вашего устройства на телевизор — это зачастую самый простой способ смотреть контент на большом экране под защитой VPN. Если ваш смарт-телевизор поддерживает эту функцию, то, возможно, вам больше ничего не понадобится. Если же нет, то можно воспользоваться потоковыми медиаплеерами, такие как Roku, Chromecast и Fire TV Stick, которые становятся все более доступными по цене. А поскольку контент передается со смартфона или компьютера, подключенных к ExpressVPN, то вы знаете, что ваше соединение всегда приватное, безопасное и очень быстрое.
Более того, благодаря функции передачи трансляции на телевизор или дублирования экрана можно смотреть видео и на чужом телевизоре. Просто используйте ExpressVPN, чтобы разблокировать контент на мобильном телефоне или ноутбуке, а затем транслируйте его на телевизор друга. Дополнительная подписка не требуется!
Что делать, если я не могу транслировать со своего устройства на телевизор?
Часто достаточно убедиться, что оба устройства: отправляющее и получающее сигнал, подключены к одной и той же сети Wi-Fi. Но все комбинации устройств, приложений и потоковых сервисов отличаются, и, к сожалению, нет никакой гарантии, что все будет работать так, как положено.
Если вам нужна консультация по настройке, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки, которая доступна в любое время суток в чате или по электронной почте.
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