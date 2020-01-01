Hulu даст вам доступ к тысячам фильмов и сериалов, доступных как в прямом эфире, так и по запросу, включая также оригинальные сериалы.

Обширный ассортимент доступного по запросу видео-контента Hulu включает в себя множество самых популярных передач американского телевидения и кабельных сетей. За дополнительную плату Hulu предоставит вам доступ к премиум-каналам (например, HBO и Showtime) без офомрления соответствующей подписки на кабельное телевидение. Воспользовавшись аддоном Hulu + Live TV, вы сможете смотреть на Hulu спортивные матчи, новости и другие передачи.