Купите подписку на самый лучший VPN-сервис для просмотра Hulu
Просмотр Hulu с VPN — это лучший способ вывести просмотр потокового видео на качественно новый уровень.
ExpressVPN — это самая быстрая и удобная VPN для потоковых трансляций новых эпизодов сериалов, фильмов и оригинального контента Hulu без ограничений пропускной способности.Купить ExpressVPN
Как смотреть Hulu с VPN за 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый лучший VPN-сервис для просмотра фильмов и сериалов.
Шаг 2
Подключитесь к одному из VPN-серверов ExpressVPN в США.
Шаг 3
Смотрите Hulu конфиденциально, безопасно и без ограничений скорости.
С ExpressVPN вы сможете смотреть трансляции Hulu в формате HD на ослепительно высокой скорости как по запросу, так и в прямом эфире
Смотрите лучшие сериалы Hulu с помощью VPN
Hulu даст вам доступ к тысячам фильмов и сериалов, доступных как в прямом эфире, так и по запросу, включая также оригинальные сериалы.
Обширный ассортимент доступного по запросу видео-контента Hulu включает в себя множество самых популярных передач американского телевидения и кабельных сетей. За дополнительную плату Hulu предоставит вам доступ к премиум-каналам (например, HBO и Showtime) без офомрления соответствующей подписки на кабельное телевидение. Воспользовавшись аддоном Hulu + Live TV, вы сможете смотреть на Hulu спортивные матчи, новости и другие передачи.
Часто задаваемые вопросы о просмотре Hulu с помощью VPN
Можно ли смотреть Hulu бесплатно с помощью VPN?
Нет. Сперва вам нужно оформить подписку на Hulu или начать работать с сервисом в бесплатном пробном режиме.
ExpressVPN дополнит собой подписку на Hulu и позволит смотреть любой интересный вам контент без ограничения пропускной способности.
На каких устройствах можно смотреть Hulu с помощью VPN?
ExpressVPN предлагает отмеченные наградами приложения для Windows, Mac, iOS, Android и Linux, так что вы сможете с легкостью смотреть Hulu на своем настольном компьютере, лэптопе, планшете или смартфоне.
Вы можете использовать ExpressVPN на таких потоковых медиаплеерах, как Roku, Apple TV и Fire TV Stick. Чтобы подключить другие устройства, поддерживающие технологию Wi-Fi (например, игровые приставки или телевизоры Smart TV), воспользуйтесь ExpressVPN для вашего беспроводного роутера.
Как смотреть прямые трансляции Hulu?
Вам нравится смотреть прямые передачи? Hulu + Live TV — это пакет премиум-услуг, доступный в виде платного дополнения для пользователей Hulu. Вы получите неограниченный доступ к более чем 60 телеканалам, в том числе к ABC, NBC, CBS, Fox, CNN и многим другим. Вам может потребоваться указать действительный американский почтовый индекс.
Можно ли смотреть на Hulu спортивные матчи?
Да! Hulu — это один из лучших способов смотреть спортивные передачи в прямом эфире без подписки на кабельное телевидение. С аддоном Hulu + Live TV вы сможете смотреть ESPN, Fox Sports и передачи региональных спортивных каналов, а также другие кабельные и широковещательные сети, где транслируются прямые эфиры спортивных матчей. Вы сможете смотреть передачи на двух экранах одновременно и использовать встроенный облачный DVR-сервис, чтобы записывать передачи и просматривать их потом, в более удобное время.
Узнать больше об использовании ExpressVPN для просмотра прямых трансляций спортивных матчей.
Замедлит ли использование Hulu и VPN мое подключение?
Все VPN-сервисы используют дополнительный слой шифрования, а потому могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, которая, к тому же, еще и постоянно оптимизируется. Как следствие, вы вряд ли заметите разницу.
Если ваш интернет-провайдер известен тем, что ограничивает скорость передачи данных к стриминговым сервисам, то использование VPN для просмотра Hulu может даже увеличить скорость подключения.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
ExpressVPN также работает с другими стриминговыми сервисами — например, Netflix, Spotify и BBC iPlayer. Это самый быстрый и простой способ работать в Интернете с максимальной конфиденциальностью и безопасностью.
Зачем использовать ExpressVPN для просмотра прямых эфиров?
Серверы в 94 стран
К вашим услугам VPN-серверы в Индии, США, Канаде, Великобритании, Японии и многих других странах.
Быстрое соединение
Потрясающая скорость с минимальной задержкой. Убедитесь сами, запустив в приложении встроенный Тест скорости.
Неограниченная пропускная способность
Вы можете сколько угодно смотреть свой любимый сериал на Hulu. Мы не остановим вас.
Доступ к другим онлайн-ресурсам
Доступ к таким сайтам, как YouTube, Twitter и Facebook, которые подвергаются цензуре в некоторых странах.
Надежная служба поддержки
Служба поддержки ExpressVPN — это команда мирового класса. Обратиться за помощью можно через чат и по электронной почте 24/7.
Гарантия возврата денег
Если вам не понравится качество просмотра Hulu с ExpressVPN, мы вернем ваши деньги в течение 30 дней. Никаких вопросов, никакого риска.