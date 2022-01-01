Разблокируйте Instagram с VPN в любом месте
Мы живем в мире, полном красок.
Не позволяйте цензуре лишить вас возможности делиться ими в Instagram!
ExpressVPN поможет вам публиковать фотографии, где бы вы ни были. Вы сможете разблокировать Instagram в школе, офисе, а также в странах, где ограничена свобода выражения, — словом, где бы вы ни оказались.
Откройте Instagram с VPN в 3 шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN и оцените его молниеносную скорость.
Шаг 2
Подключитесь к локации VPN-серверов там, где Instagram не заблокирован.
Шаг 3
Наслаждайтесь новыми записями в ленте Instagram, где бы вы ни были!
Лучший VPN-сервис для Instagram
ExpressVPN предоставит вам полный доступ к приложению и сайту сервиса Instagram, и вы сможете добавлять музыку в свои истории или узнавать новости от любимых знаменитостей, где бы вы ни были: на работе, в школе или любом другом месте.
Самое замечательно, что ExpressVPN работает быстро. Вам не придется ждать вечность, пока загрузится новое фото или нужный профиль во вкладке поиска.
Почему я не могу зайти в Instagram?
В Instagram зарегистрировано больше миллиарда пользователей, ведь это одна из самых популярных социальных сетей в мире. Но на территории некоторых стран сервис Instagram заблокирован, поскольку их правительства хотят контролировать, какие изображения могут распространять и видеть граждане.
В офисах и школах также могут блокировать доступ к Instagram, лишая вас ценного источника вдохновения и материалов для исследования. Также, в зависимости от региона вашего проживания, функция добавления музыки в истории Instagram может быть ограничена.
Как работает VPN для Instagram?
VPN (частная виртуальная сеть) шифрует ваш интернет-трафик и присваивает вашему устройству новый IP-адрес. Поскольку сеть ExpressVPN состоит из серверов в разных локациях по всему миру, вы можете легко изменить IP-адрес вашего смартфона на зарубежный. Если IP-адрес принадлежит стране, где сервис Instagram не заблокирован, то вы сможете получить к нему доступ.
При помощи социальной сети Instagram стало намного проще комбинировать свои впечатления от путешествий с фотографиями, чтобы все могли следить за вашими приключениями. Селфи, пейзажи, фотографии новых блюд: Instagram позволяет делиться всем этим нажатием одной кнопки.
Но в некоторых странах у вас могут возникнуть трудности с тем, чтобы поделиться фотографиями с друзьями. Так что, если вы собираетесь в путешествие, подумайте о том, чтобы скачать приложение ExpressVPN заранее и наслаждаться неограниченным доступом где угодно!
ЧаВо: доступ к Instagram через VPN
Можно ли пользоваться VPN для доступа к Instagram?
Да, Instagram работает с VPN. Сеть VPN открывает доступ к Instagram, заменяя ваш настоящий IP-адрес другим, и всё выглядит так, как будто вы просматриваете ленту из другой локации.
Могу ли я получить доступ к Instagram из любой точки мира?
Да! VPN позволит вам заходить в Instagram, а также открывать любимые сайты и сервисы из любого места.
Если вы собираетесь в страну, где эта социальная сеть может быть заблокирована, оформите подписку на ExpressVPN перед выездом, чтобы всегда иметь возможность свободно заходить в любые социальные сети и мессенджеры.
Как пользоваться VPN для Instagram?
Следуйте этой простой инструкции:
Загрузите приложение на свое устройство.
Подключитесь к ExpressVPN и выберите сервер в стране, где доступ к Instagram не заблокирован.
Запустите Instagram и просматривайте ленту.
Могу ли я разблокировать Instagram в школе?
Конечно! С VPN вы можете открывать Instagram, не обращая внимание на ограничения в местных сетях. Просто подключитесь к защищенному серверу ExpressVPN в локации, где сервис Instagram не заблокирован, и вы сразу получите доступ.
Защищена ли конфиденциальность пользователей Instagram?
Социальная сеть Instagram принадлежит компании Facebook, которая собирает данные своих пользователей для получения прибыли. Узнайте о том, как удалить свою учетную запись Instagram.
Я путешествую. Поможет ли мне VPN-прокси разблокировать Instagram за границей?
Да. VPN может предоставить вам доступ к Instagram, в какую бы страну вы ни поехали!
Если вы оформите подписку на услуги VPN перед выездом, вы сможете бороться с цензурой где угодно.
К каким еще сайтам я могу получить доступ с помощью VPN?
На каких устройствах я могу заходить в Instagram?
Instagram доступен на большом количестве устройств, включая:
смартфоны и планшеты (в том числе под управлением iOS и Android);
компьютеры (даже с ограниченным функционалом), в том числе устройства Mac и ПК под управлением Windows и Linux.
ExpressVPN предлагает простые и удобные приложения для многих устройств, а одна подписка поможет вам защитить одновременно пять из них. Даже если вы не можете установить ExpressVPN на свое устройство напрямую, вы все еще можете получить полную VPN-защиту, подключив его к роутеру с прошивкой ExpressVPN.
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Если вам не понравится пользоваться Instagram с ExpressVPN, то в течение 30 дней вы можете получить обратно свой платеж. Загрузите приложение сегодня и узнайте, подходит ли оно вам: вы ничего не теряете!