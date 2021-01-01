Как смотреть Discovery+ с VPN

Смотреть Discovery+ можно как через веб-браузер компьютера, так и через собственное приложение Discovery+, установленное на какое-нибудь другое устройство.

Если вы смотрите Discovery+ на компьютере, то мы рекомендуем воспользоваться браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox и Edge.

Возможности приложения будут зависеть от выбранной платформы. Воспользовавшись приложением ExpressVPN для роутеров, вы получите полную VPN-защиту на любом устройстве, подключенном к соответствующей локальной сети. За помощью в установке и настройке обратитесь в службу поддержки.