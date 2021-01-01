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Как смотреть Discovery+ с VPN

Смотрите 55 000 выпусков Discovery Channel, Animal Planet, HGTV, Food Network, TLC и не только на Discovery+.

ExpressVPN обеспечит вам свободный доступ к Discovery+ из любой точки мира, и вы сможете наслаждаться любимыми передачами даже при подключении к публичным сетям Wi-Fi, совершенно ничем не рискуя.

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30-дневная гарантия возврата денег

Логотип Discovery Plus.

Как начать смотреть Discovery+ в 3 шага

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

Оформите подписку на ExpressVPN — лучшую VPN для просмотра фильмов и потоковых трансляций.

Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Выберите локацию VPN-серверов, где доступ к Discovery+ не заблокирован.

Шаг 3

Discovery Plus на ТВ и смартфоне.

Войдите в вашу учетную запись Discovery+ и приступайте к просмотру.

Смотрите любимые передачи Discovery в HD без помех

Выберите тариф

Смотрите Discovery+, HGTV, TLC, Animal Planet и не только

Discovery+ открывает доступ ко множеству передач Discovery Inc., транслирующихся на различных каналах*, в том числе:

Логотип Discovery Plus Originals.
Discovery+ originals

Эксклюзивные оригинальные передачи под новым баннером Discovery+.

Логотип Discovery Channel.
Discovery Channel

Оригинальный канал, где транслируются популярные научно-документальные фильмы.

Логотип Food Network.
Food Network

Лучшие рецепты от лучших шеф-поваров и самые интересные кулинарные передачи.

Логотип TLC.
TLC

Передачи для всей семьи, лайфстайл-шоу и медицинские сериалы.

Логотип Animal Planet.
Animal Planet

Документальные передачи о животных — диких и домашних.

Логотип ID.
ID

Investigation Discovery — канал, посвященный расследованиям преступлений и всему, что с этим связано.

Логотип HGTV.
HGTV

Реалити-шоу о ремонте, благоустройстве и недвижимости.

Логотип Science Channel.
Science Channel

Технология, промышленности, древняя история, космос и наука!

*Пожалуйста, имейте в виду, что в некоторых регионах некоторые каналы могут быть недоступны.

ЧаВо: смотрим Discovery+ с VPN

Открывает ли ExpressVPN доступ к Discovery+?
В каких странах доступен сервис Discovery+?
Можно ли будет смотреть Discovery+ бесплатно с помощью VPN?
На каких устройствах можно смотреть Discovery+?
Как смотреть Discovery+ на ТВ?
Можно ли использовать бесплатные прокси для просмотра Discovery+?
Замедлит ли VPN скорость моего подключения к Discovery+?
Что еще умеет ExpressVPN?
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