Как смотреть Discovery+ с VPN
Смотрите 55 000 выпусков Discovery Channel, Animal Planet, HGTV, Food Network, TLC и не только на Discovery+.
ExpressVPN обеспечит вам свободный доступ к Discovery+ из любой точки мира, и вы сможете наслаждаться любимыми передачами даже при подключении к публичным сетям Wi-Fi, совершенно ничем не рискуя.
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Как начать смотреть Discovery+ в 3 шага
Шаг 1
Оформите подписку на ExpressVPN — лучшую VPN для просмотра фильмов и потоковых трансляций.
Шаг 2
Выберите локацию VPN-серверов, где доступ к Discovery+ не заблокирован.
Шаг 3
Войдите в вашу учетную запись Discovery+ и приступайте к просмотру.
Смотрите Discovery+, HGTV, TLC, Animal Planet и не только
Discovery+ открывает доступ ко множеству передач Discovery Inc., транслирующихся на различных каналах*, в том числе:
Discovery+ originals
Discovery Channel
Food Network
TLC
Animal Planet
ID
HGTV
Science Channel
*Пожалуйста, имейте в виду, что в некоторых регионах некоторые каналы могут быть недоступны.
ЧаВо: смотрим Discovery+ с VPN
Открывает ли ExpressVPN доступ к Discovery+?
Да! Ослепительно быстрые серверы ExpressVPN откроют вам безопасный и надежный доступ к потоковым трансляциям Discovery+. Если вы столкнетесь с проблемами, а также если у вас появятся вопросы о работе с ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки пользователей, доступную 24/7 в онлайн-чате и по электронной почте, чтобы продолжить просмотр.
В каких странах доступен сервис Discovery+?
Можно ли будет смотреть Discovery+ бесплатно с помощью VPN?
Нет, вам все равно потребуется подписка на Discovery+, которая приобретается отдельно от подписки на ExpressVPN. По сути, ExpressVPN дополнит собой доступ к сервису потоковых трансляций и позволит вам смотреть любой контент без ограничений со стороны провайдера и в любых сетях — образовательных учреждений, на работе или в публичных сетях Wi-Fi.
На каких устройствах можно смотреть Discovery+?
Смотреть Discovery+ можно как через веб-браузер компьютера, так и через собственное приложение Discovery+, установленное на какое-нибудь другое устройство.
Если вы смотрите Discovery+ на компьютере, то мы рекомендуем воспользоваться браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox и Edge.
Возможности приложения будут зависеть от выбранной платформы. Воспользовавшись приложением ExpressVPN для роутеров, вы получите полную VPN-защиту на любом устройстве, подключенном к соответствующей локальной сети. За помощью в установке и настройке обратитесь в службу поддержки.
Как смотреть Discovery+ на ТВ?
Некоторые телевизоры Smart TV и ТВ-приставки, которые поддерживают приложение Discovery+, также поддерживают и приложение ExpressVPN. Это позволит вам использовать оба приложения без каких-либо дополнительных устройств. Если для доступа к Discovery+ вы используете компьютер или мобильное устройство, то вы наверняка сможете транслировать экране на телевизор или телеприставку, умеющую принимать такие трансляции. Кроме того, любое устройство с возможностью подключения к Сети, в том числе телевизоры Smart TV и телеприставки, на которое нельзя установить VPN-приложение, получит полную VPN-защиту, если вы подключите его к роутеру, на которому установлено приложение ExpressVPN.
И, конечно же, вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки клиентов.
Можно ли использовать бесплатные прокси для просмотра Discovery+?
Мы не рекомендуем использовать бесплатные прокси-сервисы для просмотра Discovery+. Как правило, такие сервисы работают слишком медленно и не обеспечивают необходимую защиту. В свою очередь, платные VPN-сервисы могут предоставить вам быстрый, безопасный и конфиденциальный доступ к потоковому контенту.
Замедлит ли VPN скорость моего подключения к Discovery+?
Теоретически, все VPN-сервисы замедляют интернет-подключения. Однако ExpressVPN не просто так считают самым быстрым VPN-сервисом, а потому едва ли вы заметите хоть какую-то разницу.
Если ваш интернет-провайдер известен тем, что ограничивает скорость доступа к сервисам потоковых трансляций, то ExpressVPN может даже сделать ваше подключение к Discovery+ быстрее.
Что еще умеет ExpressVPN?
ExpressVPN также поможет вам обойти интернет-блокировки в определенных странах, где заблокирован свободный доступ к сайтам вроде YouTube, Twitter и Google. Так вы сможете конфиденциально и безопасно работать онлайн. Также ExpressVPN поможет вам получить доступ к таким сервисам потоковых трансляций, как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney Plus и HBO Max/Go.
ExpressVPN для ПК, Mac, iPhone, Android и не только
Полная защита на любой платформе.
Оформив подписку на ExpressVPN, вы получите удобные в использовании приложения для всех возможных устройств, в том числе для PlayStation, Xbox и телевизоров Smart TV (например, Apple TV и Amazon TV Fire Stick).
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Пользователи ExpressVPN смогут подключиться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах, в том числе:
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