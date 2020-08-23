Подключенные к Интернету приборы и устройства, несомненно, делают жизнь комфортнее, но в то же время они могут поставить под угрозу вашу конфиденциальность, и они уязвимы для атак «человек посередине», если их трафик будет перехвачен хакерами. Ваша собственность и ваши данные подвергаются опасности.

Вы можете защитить свои «умные» устройства от различных внешних угроз, зашифровав интернет-соединение с помощью роутера с поддержкой VPN. И тогда никто не сможет перехватить трафик ваших IoT-устройств.