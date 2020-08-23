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Что такое устройства «Интернета вещей»?
IoT, или Интернет вещей, относится к многочисленным повседневным объектам, которые подключаются к Интернету и управляются удаленно через мобильный телефон или планшет. В эту категорию входят устройства «умного» дома, которые варьируются от холодильников и чайников до камер видеонаблюдения и дверных замков. Среди самых популярных IoT-устройств: Google Home, Amazon Echo Plus, умный замок August Pro, дверной видеозвонок Ring, датчик дыма Nest Protect и умная система освещения Philips Hue.
Виды угроз, связанные с Интернетом вещей
Подключенные к Интернету приборы и устройства, несомненно, делают жизнь комфортнее, но в то же время они могут поставить под угрозу вашу конфиденциальность, и они уязвимы для атак «человек посередине», если их трафик будет перехвачен хакерами. Ваша собственность и ваши данные подвергаются опасности.
Вы можете защитить свои «умные» устройства от различных внешних угроз, зашифровав интернет-соединение с помощью роутера с поддержкой VPN. И тогда никто не сможет перехватить трафик ваших IoT-устройств.
Как настроить приложение ExpressVPN для устройств IoT
Подключитесь к роутеру с поддержкой VPN
Установив приложение ExpressVPN на свой роутер, вы сможете защитить с помощью VPN конфиденциальность любого домашнего устройства, включая виртуальных помощников, камеры видеонаблюдения и системы управления освещением. Для этого достаточно подключить их к своей домашней сети Wi-Fi. (Не готовы настраивать VPN-роутер? Вы также можете использовать свой компьютер Mac или Windows в качестве «виртуального» роутера.)
Используйте наши приложения для мобильных устройств
С нашими приложениями для iOS и Android вы можете обезопасить свое онлайн-взаимодействие с IoT-устройствами одним нажатием кнопки. Это защитит вас от всех, кто захочет перехватить ваш Wi-Fi-трафик в то время, пока вы контролируете свои «умные» устройства через телефон.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать ExpressVPN со всеми IoT-устройствами и «умными» устройствами для дома?
Да. Если ваши устройства подключены к домашней сети Wi-Fi, то благодаря роутеру с поддержкой VPN все эти устройства будут также подключены к VPN.
Приложения ExpressVPN для iOS и Android защитят ваше онлайн-соединение при взаимодействии с устройствами IoT с телефона или планшета, поэтому ваше соединение останется зашифрованным, даже если вы не дома.
Если я буду использовать VPN с IoT-устройствами, помешает ли это Google и Amazon собирать мои данные?
Нет. VPN может скрыть ваши данные от людей, следящих за вашим Wi-Fi-трафиком, но ваши устройства все равно отправляют данные компаниям-производителям. Google Home, Amazon Ring и многие другие устройства «умного» дома будут по-прежнему собирать данные из ваших взаимодействий с ними.
Как приложение ExpressVPN для роутеров обеспечивает конфиденциальность и безопасность?
В дополнение к сохранению ваших данных и файлов в безопасности и скрытию их в зашифрованном туннеле, подключение IoT-устройств через VPN-роутер защищает вас от хакеров, шпионов и всех, кто хочет проследить, как вы используете свою Wi-Fi-сеть.
Хранит ли ExpressVPN журналы?
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов онлайн-действий и подключений. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в Сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике ExpressVPN в отношении регистрации данных.
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