Купите любую подписку прямо сейчас и получите в подарок 30 дополнительных дней.

Не пропустите! Получите 4 месяца в подарок при покупке годовой подписки.

Подключайтесь к лучшей VPN для IoT-устройств

ExpressVPN для всех устройств «умного» дома
  • Защитите свои IoT-устройства от мошенников и хакеров
  • Защитите устройства, подключенные к телефону и домашней сети Wi-Fi
  • Простая настройка
  • 30-дневная гарантия возврата денег без всякого стресса
  • Защитите свои IoT-устройства от мошенников и хакеров
  • Защитите устройства, подключенные к телефону и домашней сети Wi-Fi
  • Простая настройка
  • 30-дневная гарантия возврата денег без всякого стресса
Купить ExpressVPNПроверить совместимость

Обретите безопасность в Интернете с помощью VPN для IoT-устройств.

Лучший VPN для IOT-устройств.
VPN для устройств Интернета вещей (IOT).

Что такое устройства «Интернета вещей»?

IoT, или Интернет вещей, относится к многочисленным повседневным объектам, которые подключаются к Интернету и управляются удаленно через мобильный телефон или планшет. В эту категорию входят устройства «умного» дома, которые варьируются от холодильников и чайников до камер видеонаблюдения и дверных замков. Среди самых популярных IoT-устройств: Google Home, Amazon Echo Plus, умный замок August Pro, дверной видеозвонок Ring, датчик дыма Nest Protect и умная система освещения Philips Hue.

Виды угроз, связанные с Интернетом вещей

Подключенные к Интернету приборы и устройства, несомненно, делают жизнь комфортнее, но в то же время они могут поставить под угрозу вашу конфиденциальность, и они уязвимы для атак «человек посередине», если их трафик будет перехвачен хакерами. Ваша собственность и ваши данные подвергаются опасности.

Вы можете защитить свои «умные» устройства от различных внешних угроз, зашифровав интернет-соединение с помощью роутера с поддержкой VPN. И тогда никто не сможет перехватить трафик ваших IoT-устройств.

Настройка VPN для IOT-устройств.

Как настроить приложение ExpressVPN для устройств IoT

Подключитесь к роутеру с поддержкой VPN

Установив приложение ExpressVPN на свой роутер, вы сможете защитить с помощью VPN конфиденциальность любого домашнего устройства, включая виртуальных помощников, камеры видеонаблюдения и системы управления освещением. Для этого достаточно подключить их к своей домашней сети Wi-Fi. (Не готовы настраивать VPN-роутер? Вы также можете использовать свой компьютер Mac или Windows в качестве «виртуального» роутера.)

Используйте наши приложения для мобильных устройств

С нашими приложениями для iOS и Android вы можете обезопасить свое онлайн-взаимодействие с IoT-устройствами одним нажатием кнопки. Это защитит вас от всех, кто захочет перехватить ваш Wi-Fi-трафик в то время, пока вы контролируете свои «умные» устройства через телефон.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать ExpressVPN со всеми IoT-устройствами и «умными» устройствами для дома?
Если я буду использовать VPN с IoT-устройствами, помешает ли это Google и Amazon собирать мои данные?
Как приложение ExpressVPN для роутеров обеспечивает конфиденциальность и безопасность?
Хранит ли ExpressVPN журналы?

Почему именно ExpressVPN?

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Повышенная анонимность

Смените IP-адрес и местоположение устройства, чтобы предотвратить отслеживание метаданных и ваших онлайн-действий.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

Купить ExpressVPN
30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Попробуйте ExpressVPN — надежный VPN-клиент для IoT-устройств!

Если вам не понравится качество сервиса ExpressVPN, мы вернем ваши деньги.

Установите приложение ExpressVPN для устройств IoT прямо сейчас, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег, и защитите свое интернет-соединение.

Купить ExpressVPN

Выберите язык